به گزارش ایلنا، در این مراسم، فیلم «دلشدگان»؛ اثر ماندگار علی حاتمی که به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است همزمان با سالروز تولد این کارگردان فقید و با گرامی داشت یاد و خاطره زنده یاد اکبر عبدی نمایش داده می شود.

اکبر عبدی، امین تارخ، فرامرز صدیقی، سعید پور صمیمی، حمید جبلی، محمد علی کشاورز، فتحعلی اویسی، رقیه چهره آزاد، جمشید هاشم پور، لیلا حاتمی از بازیگران این اثر سینمایی هستند.

نسخه مرمت شده «دلشدگان» پیش از این در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر نمایش داده شد و این اولین نمایش نسخه مرمت شده برای عموم مخاطبان است.

کانون کارگردانان سینمای ایران با برگزاری مجموعه برنامه «کلاسیک‌های کانون»، به مرور آثار و میراث ماندگار کارگردانان برجسته ایرانی می‌پردازد و در این برنامه نیز بر نقش و جایگاه ممتاز علی حاتمی در سینمای ایران تأکید خواهد شد.

طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است. همچنین ورود به این برنامه برای عموم آزاد است.

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