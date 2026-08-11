فراخوان رویداد مسابقه «میدانیار» منتشر شد
فراخوان رویداد مسابقه میدان یار با هدف ارتقای آمادگیهای مردمی در حوزههای نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانهای منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از کمیته روابط عمومی، رویداد مسابقه «میدانیار» با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تقویت مهارتهای مردمی در حوزههای نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانهای، در میادین سراسر کشور برگزار میشود.
رویداد مسابقه میدان یار با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تقویت مهارتهای مردمی در حوزههای نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانهای این رویداد در پی حضور گسترده مردم در میادین شهرها و روستاهای کشور و با هدف تقویت همبستگی ملی، تشکیل هستههای مقاومت مردمی و افزایش آمادگی شهروندان برای دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی ایران طراحی شده است.
متن این فراخوان بدین شرح است:
فراخوان برگزاری رویداد مسابقه «میدانیار» در سراسر کشور رویداد مسابقه «میدانیار» مسابقه «میدانیار» در چهار محور برگزار خواهد شد:
1-دانش و مهارتهای نظامی: آشنایی با مباحث نظری و مهارتهای مرتبط با تجهیزات و سلاحهای مختلف، مطابق ضوابط و مقررات مربوطه
2- خودامدادی و دگرامدادی: آموزش و اجرای مهارتهای امدادی و کمکرسانی در شرایط مختلف؛
3- فرهنگی و هنری: شامل رجزخوانی و پرچمگردانی، طراحی و اجرای پلاکارد و شعارنویسی، تولید دستسازههای فرهنگی؛
4- روایت میدان: تولید محتوای رسانهای مرتبط با موضوع و فرآیند برگزاری رویداد «میدانیار».
شرایط شرکت در مسابقه شرکت در این رویداد برای عموم مردم و بدون محدودیت سنی آزاد است. رقابتها در سه بخش برگزار میشود:
1. بخش خانوادگی
2. بخش بانوان
3. بخش آقایان
سطوح برگزاری و رقابت رویداد «میدانیار» در چهار سطح برگزار خواهد شد: سطح نخس: رقابتهای میادین شهر و روستا: رقابتهای مقدماتی در محل تجمعات مردمی میادین شهرها و روستاهای سراسر کشور برگزار میشود. سطح دوم: رقابتهای شهرستانی: منتخبین رقابتهای برگزارشده در میادین شهرها و روستاهای هر شهرستان، در مرحله شهرستانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. سطح سوم: رقابتهای استانی: منتخبین شهرستانهای هر استان در قالب یک مسابقه تلویزیونی به رقابت میپردازند و این مرحله برای پخش از سیمای استان برگزار خواهد شد. سطح چهارم: رقابتهای ملی: منتخبین استانها در مرحله ملی و در قالب یک مستندمسابقه تلویزیونی با یکدیگر رقابت میکنند. این مرحله برای پخش از شبکههای ملی صداوسیما برنامهریزی شده است.
داوری و جوایز گروههای برگزیده بر اساس نظر داوران حاضر در محل برگزاری و همچنین رأی مردمی انتخاب خواهند شد. در مراحل مقدماتی، از تمامی شرکتکنندگان تقدیر میشود و به گروههای برتر نیز جوایزی اهدا خواهد شد.
همچنین در مراحل شهرستانی و استانی، جوایز نفیسی به برگزیدگان اختصاص مییابد.زمانبندی برگزاری : آغاز ثبتنام: از نیمه مردادماه آغاز رقابتهای مقدماتی: از دهه سوم مردادماه محل برگزاری رقابتهای این رویداد در محل تجمعات مردمی و میادین شهرها و روستاهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاههای بسیج در محلات و پایگاههای بعثت در میادین مراجعه کنند.