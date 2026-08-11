انعقاد تفاهمنامه کلان وزارت فرهنگ و بنیاد مستضعفان؛
اختصاص ۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمبهره به حوزه کتاب و نشر
پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه نشر، بهعنوان بخشی از تفاهمنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به تصویب نهایی رسید؛ طرحی که بر اساس آن ۸ هزار میلیارد ریال وام کمبهره به ناشران، کتابفروشان و اهالی فرهنگ اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ صبح امروز (سهشنبه ۲۰ مردادماه) تفاهمنامه همکاریهای مشترک و کلان فرهنگی و هنری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به امضا رسید.
در قالب این توافق راهبردی که میان سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به امضا رسید؛ با هدف حمایت از بدنه فرهنگی کشور، تفاهمنامه اختصاصی دیگری میان موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بنیاد علوی جهت ارائه تسهیلات کمبهره به فعالان حوزه کتاب و نشر منعقد شد.
بر اساس این طرح حمایتی که به دنبال شرایط دشوار ناشی از جنگ ۱۲ روزه و تبعات اقتصادی جنگ رمضان تصویب شده است، مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه کمبهره به ناشران، کتابفروشان و اهالی فرهنگ اختصاص خواهد یافت.
محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تشکر از محمود عسکریآزاد، مدیرعامل بنیاد علوی برای امضای این تفاهمنامه، با تاکید بر نگاه راهبردی وزیر فرهنگ و دولت چهاردهم به حوزه فرهنگ در شرایط بحرانی، این مشارکت را گامی موثر در کاهش تنگناهای اقتصادی اهالی نشر و کتاب دانست.
به گفته وی، در همین راستا، کارگروهی تخصصی برای اعطای وام در معاونت امور فرهنگی تشکیل شده است که جزئیات ثبتنام و شرایط بهرهمندی از این وام را طی چند روز آینده اعلام خواهد کرد.
علاوه بر موارد فوق و در راستای تداوم برنامههای حمایتی معاونت امور فرهنگی از تمامی حلقههای زنجیره نشر، توافقات نهایی برای ارائه تسهیلات ویژه به چاپخانهداران نیز با یکی از بانکهای کشور حاصل شده است که جزئیات این طرح و نحوه بهرهمندی از آن نیز بهزودی به اطلاع عموم خواهد رسید.