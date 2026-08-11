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دفتر نشر و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی اعلام کرد؛

افزایش ۱۵ درصدی اعلام وصول کتاب در سال ۱۴۰۵

افزایش ۱۵ درصدی اعلام وصول کتاب در سال ۱۴۰۵
کد خبر : 1824968
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علیرغم چالش‌های ناشی از شرایط جنگی و اختلال در برخی سامانه‌های برخط، حوزه نشر در بهار ۱۴۰۵ با تکیه بر استمرار خدمات‌رسانی ۲۴ ساعته معاونت امور فرهنگی، شاهد جهشی در خروجی نهایی آثار بود؛ به‌طوری‌که آمار صدور مجوز اعلام وصول و انتشار کتاب با عبور از مرز ۳۰ هزار عنوان، رشدی ۱۵ درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کرد. این رشد خدمات‌رسانی در حالی رقم خورد که به‌کارگیری سنجه‌های نوین کارشناسی، نه‌تنها فرآیند اصلاح آثار را ۴۱ درصد بهینه‌تر کرده، بلکه سهم آثار مغایر با ضوابط نشر را نیز به کمتر از یک درصد کل آثار تقلیل داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دفتر نشر و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تمامی ساعات شبانه روز به صورت 24 ساعته و برخط در حال خدمت رسانی به اهالی فرهنگ است. در سال 1405 با توجه به جنگ تحمیلی 40 روزه نیز فرآیند خدمات‌رسانی متوقف نشد و در تمامی این ایام اقدام به خدمت به اهالی قلم، فرهنگ، ناشران و مولفان کرد.

در سه ماهه اول امسال تعداد 23952 اثر در سامانه جامع امور ناشران به ثبت رسید در حالی که در همین مدت در سال 1404 تعداد 27825 اثر در این سامانه به ثبت رسیده بود. در این مدت کتاب‌های ثبت شده توسط ناشران نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش یافته است.

در بهار امسال با به کارگیری کاربرگ‌های جدید و بروز شده کارشناسی کتاب، از تعداد آثار مشروط به اصلاح کتاب 41 درصد کاسته شد و 2401 اثر ملزم به اصلاح موارد ابلاغی شدند که 10 درصد کل آثار ثبت شده امسال را در بر می‌گیرد. تعداد عناوین مشروط به اصلاح کتاب در سال گذشته 4118 جلد بوده است.

 در سه ماهه اول امسال تعداد 181 اثر (کمتر از یک درصد کل آثار) از سوی گروه‌های علمی مغایر ضوابط نشر تشخیص داده شدند که برخی از این تعداد شامل ضوابطی مانند کتاب‌سازی، سرقت علمی و ادبی، عدم رعایت پاسداشت زبان فارسی و سایر زبان‌های جغرافیای تاریخی ایران و کتاب‌های فاقد وجاهت علمی و تعریف کتاب بودند. این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 218 اثر مغایر ضوابط نشر شده بود، کاهش 16 درصدی را نشان می‌دهد.

در فصل بهار امسال تعداد 22208 اثر مجوز قبل از چاپ کتاب دریافت کردند که نسبت به سال گذشته که تعداد 26162  اثر مجوز دریافت کرده‌اند کاهش 15 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت تعداد 1563 اثر در دست بررسی است که این تعداد در سال گذشته 1445 اثر بوده است.

در سه ماهه اول سال 1405 تعداد 30384 مجوز اعلام وصول و انتشار کتاب صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که این تعداد 26766 جلد بوده است رشد 15 درصدی داشته است. از تعداد کتاب اعلام وصول شده در سال 1405 تعداد 21573 کتاب چاپ اول بوده است که نسبت به سال گذشته در همین مدت 28 درصد رشد داشته است.

افزایش ۱۵ درصدی اعلام وصول کتاب در سال ۱۴۰۵

گفتنی است علی‌رغم مشکلات ایجاد شده در جنگ تحمیلی اخیر و نارسایی سامانه‌های برخط، در روند کاری این مجموعه خللی ایجاد نشده است و مدت زمان ثبت، کارشناسی و ابلاغ و تطبیق کتاب همانند سال گذشته در حال انجام و خدمت‌رسانی است

 

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