خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ تماشاخانه سیار کانون راهی ۶ استان شمالی کشور می‌شوند

۲ تماشاخانه سیار کانون راهی ۶ استان شمالی کشور می‌شوند
کد خبر : 1824960
لینک کوتاه کپی شد.

۲ تماشاخانه کانون پرورش فکری در ۶ استان شمالی کشور ۲۰۰ اجرای نمایشی را برگزار می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، ۲ تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با ماه ربیع‌الاول، از ۲۴ مرداد سفر خود را به شش استان شمال شرق و شمال غرب کشور آغاز می‌کنند. این ۲ تماشاخانه سیار در ۲ مسیر شمال شرق و شمال غرب کشور به حرکت درمی‌آیند و در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی برنامه اجرا خواهند کرد.

در مسیر شمال شرق، سفر تماشاخانه سیار از استان گلستان آغاز می‌شود و پس از آن به استان‌های مازندران و گیلان می‌رود. این تماشاخانه از ۲۴ مرداد تا ۴ شهریور در استان گلستان، از ۵ تا ۱۴ شهریور همزمان با هفته وحدت در استان مازندران و از ۱۵ تا ۲۴ شهریور در شهرهای ساحلی استان گیلان حضور خواهد داشت.

در مسیر شمال غرب نیز سفر تماشاخانه سیار از استان اردبیل آغاز می‌شود و پس از آن به استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی می‌رسد. برنامه این تماشاخانه از ۲۴ مرداد تا ۴ شهریور در استان اردبیل، از ۵ تا ۱۴ شهریور همزمان با هفته وحدت در استان آذربایجان شرقی و از ۱۵ تا ۲۴ شهریور در استان آذربایجان غربی اجرا می‌شود.

تمرکز اصلی این سفرها بر حضور در روستاها و مناطقی است که از سالن‌های تخصصی تئاتر برخوردار نیستند تا کودکان و نوجوانان این مناطق نیز امکان بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و هنری کانون را داشته باشند.

در جریان این سفرها، نمایش‌هایی از جمله «آش سنگ» اجرا می‌شود و در کنار آن برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله قصه‌گویی و مجری‌گری نیز برگزار خواهد شد. همچنین از ظرفیت کانون‌یاران در اجرای برنامه‌ها استفاده می‌شود.

۲ تماشاخانه سیار کانون در مجموع حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ اجرای نمایشی و برنامه‌های فرهنگی و هنری را در این شش استان برگزار خواهند کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر