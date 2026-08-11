در مسیر شمال شرق، سفر تماشاخانه سیار از استان گلستان آغاز می‌شود و پس از آن به استان‌های مازندران و گیلان می‌رود. این تماشاخانه از ۲۴ مرداد تا ۴ شهریور در استان گلستان، از ۵ تا ۱۴ شهریور همزمان با هفته وحدت در استان مازندران و از ۱۵ تا ۲۴ شهریور در شهرهای ساحلی استان گیلان حضور خواهد داشت.

در مسیر شمال غرب نیز سفر تماشاخانه سیار از استان اردبیل آغاز می‌شود و پس از آن به استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی می‌رسد. برنامه این تماشاخانه از ۲۴ مرداد تا ۴ شهریور در استان اردبیل، از ۵ تا ۱۴ شهریور همزمان با هفته وحدت در استان آذربایجان شرقی و از ۱۵ تا ۲۴ شهریور در استان آذربایجان غربی اجرا می‌شود.

تمرکز اصلی این سفرها بر حضور در روستاها و مناطقی است که از سالن‌های تخصصی تئاتر برخوردار نیستند تا کودکان و نوجوانان این مناطق نیز امکان بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و هنری کانون را داشته باشند.

در جریان این سفرها، نمایش‌هایی از جمله «آش سنگ» اجرا می‌شود و در کنار آن برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله قصه‌گویی و مجری‌گری نیز برگزار خواهد شد. همچنین از ظرفیت کانون‌یاران در اجرای برنامه‌ها استفاده می‌شود.

۲ تماشاخانه سیار کانون در مجموع حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ اجرای نمایشی و برنامه‌های فرهنگی و هنری را در این شش استان برگزار خواهند کرد.