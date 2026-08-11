۲ تماشاخانه سیار کانون راهی ۶ استان شمالی کشور میشوند
۲ تماشاخانه کانون پرورش فکری در ۶ استان شمالی کشور ۲۰۰ اجرای نمایشی را برگزار میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، ۲ تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با ماه ربیعالاول، از ۲۴ مرداد سفر خود را به شش استان شمال شرق و شمال غرب کشور آغاز میکنند. این ۲ تماشاخانه سیار در ۲ مسیر شمال شرق و شمال غرب کشور به حرکت درمیآیند و در استانهای گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی برنامه اجرا خواهند کرد.
در مسیر شمال شرق، سفر تماشاخانه سیار از استان گلستان آغاز میشود و پس از آن به استانهای مازندران و گیلان میرود. این تماشاخانه از ۲۴ مرداد تا ۴ شهریور در استان گلستان، از ۵ تا ۱۴ شهریور همزمان با هفته وحدت در استان مازندران و از ۱۵ تا ۲۴ شهریور در شهرهای ساحلی استان گیلان حضور خواهد داشت.
در مسیر شمال غرب نیز سفر تماشاخانه سیار از استان اردبیل آغاز میشود و پس از آن به استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی میرسد. برنامه این تماشاخانه از ۲۴ مرداد تا ۴ شهریور در استان اردبیل، از ۵ تا ۱۴ شهریور همزمان با هفته وحدت در استان آذربایجان شرقی و از ۱۵ تا ۲۴ شهریور در استان آذربایجان غربی اجرا میشود.
تمرکز اصلی این سفرها بر حضور در روستاها و مناطقی است که از سالنهای تخصصی تئاتر برخوردار نیستند تا کودکان و نوجوانان این مناطق نیز امکان بهرهمندی از برنامههای فرهنگی و هنری کانون را داشته باشند.
در جریان این سفرها، نمایشهایی از جمله «آش سنگ» اجرا میشود و در کنار آن برنامههای فرهنگی و هنری از جمله قصهگویی و مجریگری نیز برگزار خواهد شد. همچنین از ظرفیت کانونیاران در اجرای برنامهها استفاده میشود.
۲ تماشاخانه سیار کانون در مجموع حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ اجرای نمایشی و برنامههای فرهنگی و هنری را در این شش استان برگزار خواهند کرد.