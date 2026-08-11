به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نمایش «سید خراسانی» به کارگردانی پژمان شاهوردی و نمایش «آتش دل» به کارگردانی میثم رضائی نژاد در آخرین روزهای ماه صفر از سوی مرکز هنرهای نمایشی سوره روی صحنه می‌روند.

نمایش «سید خراسانی» تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره، به نویسنده و کارگردان پژمان شاهوردی است که در مشهد مقدس، ورودی باب الرضا حرم مطهر رضوی با همکاری و حمایت موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی هر شب ساعت ۲۱ برای زائرین امام رضا (ع) اجرا می‌شود.

در این نمایش مسعود کردی، علی دهریزی، میثم کردی، امیرعرشیا بهاری، احمدرضا مرادی، امیرطاها کاکاوند، حسین آنی زاده، امیرمحمد آموزگار، محراب ساکی، سینا زرین بخش، ماهان گودرزی، امیرحسین پاکباز، ایمان سیاح، محمد گودرزی و آرام بوریایی به ایفای نقش پرداخته اند و سایر عوامل آن عبارتند از دستیار کارگردان: مسعود کردی، مشاور: دکتر آریانا گودرزی، دراماتورژ: سحر ابوالفتحی، گریم: مهدی بوریایی، طراحی و دوخت لباس: فریده میرزایی، طراح صدا وجلوه های تصویر: محمد کاوند، طراح نور: حسین صلحی و روابط عمومی: محمدحسین کردی.

همچنین نمایش «آتش دل» نیز به نویسندگی باقر صمدی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی میثم رضائی نژاد دیگر برنامه مرکز هنرهای نمایشی سوره است که از ۲۰ تا ۲۲ مرداد، ساعت ۱۹ در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه است.

این نمایش «روایت خنجری» است که ناخواسته اتفاقی را رقم می زند که به صورت مونولوگ و با کمک بازیگران مکمل و فرم و همچنین موسیقی زنده ایرانی روی صحنه می‌رود.

در این نمایش محمدرضا جلالی فرد، سیدمتین حسینی، حسام سیفی، عباس شعبانی و میثم رضائی نژاد به ایفای نقش پرداخته اند و سایر عوامل عبارتند از گروه موسیقی: نوازنده تار: حمید اباذری، دف و سنج: سمیه شعبانعلی، دستیاران کارگردان: هانیه امید علی و سوگند گل زاده، اتاق فرمان: علی مربی، گریم: زهره عطایی، منشی صحنه: هانیه امید علی، عکاس: وحید دهرویه، طراح نور: میثم کحالی، طراح پوستر: میثم رضائی نژاد، مدیر رسانه: زهره السادات فرقانی، روابط عمومی: محمد شجاعی، مدیر صحنه: وحید غفار زاده و مجری طرح: گروه هنری حرکت‌.