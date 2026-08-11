به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حجت‌الاسلام سید محسن علوی امروز سه‌شنبه 20 مرداد 1405، اظهار کرد: همه ساله با فرا رسیدن دهه آخر ماه صفر، مشهد مقدس میزبان هزاران زائران پیاده از اقصی نقاط ایران و تعدادی از کشورهای خارجی است و امسال پیش‌بینی می‌شود 600 هزار زائر پیاده به مشهد مقدس سفر کنند.

رئیس هیئت‌امنای جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده رضوی، افزود: در همین رابطه، تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده و آمادگی لازم برای میزبانی از صدها هزار زائر پیاده، وجود دارد.

او یادآور شد: زائران پیاده از اقصی نقاط کشور و استان‌های مختلف در ایام دهه آخر ماه صفر به مشهد مقدس سفر می‌کنند که از بدو ورود بیمه هستند و آموزش‌های لازم به مدیران کاروان‌ها ارائه شده است.

حجت‌الاسلام علوی، ادامه داد: امسال زائران پیاده از کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، عراق و ... نیز مهمان مشهد مقدس هستند.

او همچنین به آمادگی دستگاه‌های مختلف برای میزبانی از زائران اشاره کرد و افزود: جلسات متعدد در دستگاه‌های مختلف برگزار شده و مردم، هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران پیاده امام رضا (ع)، پای کار هستند.

علوی خاطرنشان کرد: در مسیر مشهد و در فاصله 45 کیلومتری، مجموعه‌ای به اسم «میقات الرضا» مستقر شده و خادمان حرم مطهر رضوی با حضور در میقات الرضا، از زائران پیاده رضوی استقبال می‌کنند.