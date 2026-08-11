آمادهسازی مشهد مقدس برای میزبانی از 600 هزار زائر پیاده
رئیس هیئتامنای جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده رضوی از آمادهسازی مشهدالرضا برای میزبانی از 600 هزار زائر پیاده هم زمان با فرا رسیدن دهه اخر ماه صفر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حجتالاسلام سید محسن علوی امروز سهشنبه 20 مرداد 1405، اظهار کرد: همه ساله با فرا رسیدن دهه آخر ماه صفر، مشهد مقدس میزبان هزاران زائران پیاده از اقصی نقاط ایران و تعدادی از کشورهای خارجی است و امسال پیشبینی میشود 600 هزار زائر پیاده به مشهد مقدس سفر کنند.
رئیس هیئتامنای جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده رضوی، افزود: در همین رابطه، تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده و آمادگی لازم برای میزبانی از صدها هزار زائر پیاده، وجود دارد.
او یادآور شد: زائران پیاده از اقصی نقاط کشور و استانهای مختلف در ایام دهه آخر ماه صفر به مشهد مقدس سفر میکنند که از بدو ورود بیمه هستند و آموزشهای لازم به مدیران کاروانها ارائه شده است.
حجتالاسلام علوی، ادامه داد: امسال زائران پیاده از کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، عراق و ... نیز مهمان مشهد مقدس هستند.
او همچنین به آمادگی دستگاههای مختلف برای میزبانی از زائران اشاره کرد و افزود: جلسات متعدد در دستگاههای مختلف برگزار شده و مردم، هیئتهای مذهبی و اقشار مختلف برای خدمترسانی به زائران پیاده امام رضا (ع)، پای کار هستند.
علوی خاطرنشان کرد: در مسیر مشهد و در فاصله 45 کیلومتری، مجموعهای به اسم «میقات الرضا» مستقر شده و خادمان حرم مطهر رضوی با حضور در میقات الرضا، از زائران پیاده رضوی استقبال میکنند.