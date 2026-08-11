پخش سریال «کانگورو» از شبکه امید

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سینمایی در گونه خانوادگی محصول استرالیا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی شراره حضرتی و صدابردار آن علی شریفی است. مهناز آبادیان، شیلا آژیر، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، علی بیگ محمدی، مریم جلینی، شیرین روستایی، آرزو روشناس، نفیسه زاجکانیها، مهسا عرفانی، کسری کیانی، اکبر منانی، علی همت مومیوند، بهمن هاشمی و شراره حضرتی صداپیشه های این اثر بوده اند.

داستان این فیلم درباره یک مجری هواشناسی تلویزیون است که از کارش اخراج شده است. او در شهری کوچک در دشت های دورافتاده استرالیا با دختری هشت ساله و عاشق کانگوروها آشنا و دوست می شود و با او در نگهداری از بچه کانگوروهای زخمی همکاری می کند و همین باعث تحول شخصیتی او می شود.

فیلم «کانگوروی من» با روایت پیوند میان یک انسان شکست خورده و طبیعت بکر، قدرت شفابخش ارتباط با محیط زیست طبیعی را به نمایش می گذارد. این اثر با نمایش سقوط حرفه ای یک مجری هواشناسی، موضوعاتی چون مواجهه درست و عقلانی با شکست های زندگی و لزوم بازسازی در پس آن را مطرح می کند. آشنایی با دختری هشت ساله و دنیای معصومانه او، نقطه عطفی در داستان است که تضاد میان یک نگاه خشک بزرگ سالانه و یک نگاه لطیف و سرشار از امید کودکانه را نشان می دهد. مراقبت از بچه کانگوروهای زخمی، نمادی از بازگشت به اصول همدلی و مسئولیت پذیری در برابر موجودات آسیب پذیر است. این مسیر مشترک در نگهداری از جان موجودات، به عنوان ابزاری برای ترمیم زخم های روحی و تحول درونی شخصیت اصلی عمل می کند. در نهایت فیلم با تمرکز بر این پیوندها، به نمایش مفهوم دوباره یافتن معنای زندگی از طریق عشق به طبیعت و نسل های آینده می پردازد.

شبکه‌ی امید، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.