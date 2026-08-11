به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «نیروهای برتر» به کارگردانی «اکسید چون پانگ و چی لونگ لاو»، پنج‌شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۲۳:0۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی اندی لاو، چوشیائو کو و زیفنگ ژانگ خواهیم دید: گائو هاوجون، مأمور سابق نیروهای ویژه است که سال‌ها پیش در یک سانحه رانندگی باعث نابینایی دخترش شد و خانواده‌اش از هم پاشید. او حالا به‌عنوان مأمور امنیتی برای شرکت هواپیمایی هَنگ‌یو کار می‌کند و در نخستین پرواز این شرکت به‌طور غیرمنتظره با همسر و دخترش روبه‌رو می‌شود. درست در همین پرواز، گروهی از خراب کار‌ها به فرماندهی مایکی، هواپیما را با بیش از ۸۰۰ مسافر تسخیر می‌کنند. گائو که هنوز درگیر عذاب وجدان گذشته است، مجبور می‌شود بار دیگر به مهارت‌های نظامی‌اش تکیه کند. دختر نابینایش با شجاعت و توانایی‌های خاص خود پدرش را یاری می‌دهد اما ...

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فیلم سینمایی «ادهام سینگ» به کارگردانی «شوجیت سیرکار»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی بانیتا ساندو، شان اسکات و ویکی کاوشال؛ درباره ادهام سینگ است که در راه استقلال هند و خروج از استعمار بریتانیا کشته شد. در آوریل 1919 در حالی که بریتانیا تصمیم گرفته برای خاموش کردنِ شورشِ هندیان در راه بیرون کردن بریتانیا؛ منع تردد بگذارد؛ یک تجمع صلح آمیز را مورد تیراندازی قرار می دهد و صدها زن و بچه و مرد را می کشد و از بین می برد. در پی این اقدام، اودهام سینگ مقامی را که دستورِ این شلیک را داده؛ در خاک بریتانیا در ملاء عام ترور می کند و ...

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**** شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «قاسم» به کارگردانی «قاسم عرب»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره بی بی رباب زن سالخورده ای است که سال ها چشم انتظار رسیدن خبری از پسر جوانش قاسم است که در دوران دفاع مقدس به جبهه رفته و دیگرخبری از او به دست نیامده است. بی بی به تنهایی در خانه ای قدیمی و بزرگ زندگی می کند، و از آنجا که ارتباط زیادی با دیگران ندارد، شایعه ای در بین بچه ها محله جریان پیدا کرده که در این خانه اجنه حضور دارند. روزی توپ بچه ها که در حال بازی بوده اند به داخل حیاط بی بی می افتد، و یکی از آنها با ترس و لرز از دیوار بالا رفته و وارد حیاط می شود. او در خانه با بی بی مواجه می شود و سپس از دوستانش نیز می خواهد وارد شوند. آنها با دیدن بی بی که پیرزن بسیار مهربان و آرامی است، متوجه بی پایه بودن شایعاتی که تا آن زمان شنیده اند می شوند. بچه ها با داستان زندگی بی بی و این که او چشم انتظار پسر گم شده اش است آشنا می شوند، از سوی دیگر در می یابند بی بی آرزو دارد که نیت پیدا شدن پسرش، تعزیه حضرت قاسم را در خانه اش برگزار کند. دو نفر از بچه ها به پدرهایشان از مسئولین هیات تعزیه محل هستند موضوع را می گویند و از آنها می خواهند امسال تعزیه را در خانه بی بی برگزار کنند اما ...

رضا ایرانمنش، بابک نوری، علیرضا درویش، فاطمه مرتاضی و فاطمه شکری در فیلم تلویزیونی «قاسم» بازی کرده اند.

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انیمیشن سینمایی «در مسیر باران» به کارگردانی «حامد کاتبی»، پنج شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این انیمیشن داستان فردی به نام ریان است که به همراه همسرش محبوبه درگیر خشکسالی وحشتناکی شده‌اند. ریان که کار و زندگی‌اش با باغ و زمین می‌گذرد، شغل و معیشت خود را در خطر دیده و تصمیم می‌گیرد که در حرفه و شهر دیگری سرمایه‌گذاری کند. او به دوستش هرمز رجوع می‌کند و دار و ندارش را به وی سپرده تا در مسیری که پیش رو دارد با خود ببرد و برای او سرمایه‌گذاری کند. البته ریان خودش هم می‌خواهد با هرمز و کاروان همسفر شود اما شکستن پایش مانع از این کار شده و او به ناچار در منزل می‌ماند و به هرمز اعتماد می‌کند. کاروان اما در سفر خود با راهزن ها روبرو می‌شوند و در طی یک شبیخون، همگی کشته شده و در نتیجه پول‌های ریان نیز به باد می‌رود. یک سال از این دزدی و شبیخون می‌گذرد که ریان از این واقعه با خبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد که خود به سفر رفته تا ببیند چه کاری می‌تواند برای زندگی‌اش انجام دهد و ...

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فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «آدریان ته»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی جک تان، فرید کمیل و فردی انگ؛ داستان الهام‌بخش چیا لیک هو، قهرمان بدمینتون پارالمپیک مالزی را روایت می‌کند. او از کودکی استعداد خارق‌العاده‌ای در بدمینتون داشت و با حمایت پدرش به قهرمانی ملی رسید. اما در اوج موفقیت در رده حرفه ای، به بیماری فلج شبکه بازویی مبتلا شد که او را از ادامه حرفه‌اش بازداشت. پس از دوره‌ای افسردگی، لیک هو با الهام از ورزشکاران پارالمپیکی تصمیم می‌گیرد به رقابت بازگردد. با از دست دادن پدرش و ورود به دنیای پارابدمینتون، تحت هدایت مربی جدیدش (رشید سید که از اسطوره های مالزی بوده است و همیشه آرزو داشت مثل او نامدار شود) تمرینات سختی را پشت سر می‌گذارد. او یاد می‌گیرد با دست چپ بازی کند، وزن خود را کاهش دهد و از نظر ذهنی آماده شود در پارالمپیک توکیو، پس از مسابقات نفس‌گیر ...

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فیلم سینمایی جدید «پزشک کشیک» به کارگردانی «گوئیدو چی یِسا»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی دیِگو آیاتانتونو، فرانک ماتانو، الِساندرو بِتی و جورجیا اِسپینِلی؛ درباره پی یِر فرانچسکو یک پزشک ایتالیایی است که پس از 30 سال طبابت، اکنون به عنوان پزشک کشیک مشغول فعالیت بوده و بیماران اورژانسی که با یک سامانه تلفنی تماس می گیرند را در منزلشان معاینه می کند. او که همسرش را سال ها پیش از دست داده، پسرش را نیز در یک سانحه تصادف 2 سال پیش از دست داده و از همین رو به فردی افسرده و تنها تبدیل شده است. هین مساله باعث شده او به عروس و نوه اش که تنها یادگاران پسرش هستند نیز بی توجهی نماید. شبی که پی یِر به خاطر کمر درد زیاد نمی تواند خود نزد بیمارانش برود، پسر جوانی به نام ماریو که به عنوان پیک تحویل غذا کار می کند را استخدام کرده تا به جای او به معاینه بیماران پرداخته و علائم آنها را تلفنی به پی یِر بگوید و او نیز از این طریق برای آنها دارو و نسخه تجویز نماید. ماریو در ابتدا از این که خود را به عنوان پزشک جا بزند استرس زیادی دارد، اما بعد از چند مراجعه کم کم به این کار مسلط شده و در طول شب موفق می شود با راهنمائی های پی یِر به چند بیمار کمک کرده و حتی یک نفر را که دچار گازگرفتی مونوکسید کربن شده از مرگ نجات دهد. این ارتباط چند ساعته بین ماریو و پی یِر، آنها را به هم نزدیک تر می کند و البته موقعیت های طنز مختلفی را نیز رقم می زند اما ...

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**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «اخت الرضا» به کارگردانی «سید مجتبی طباطبایی»، پنج‌شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: پیکی از مرو به مدینه می آید و دستور هجرت حضرت معصومه (س) از مدینه به مرو را به حاکم مدینه ابلاغ می کند. حاکم ماموری را برای انتقال بانو اعزام می کند. نزدیکان و شیعیان بانو به این دستور مشکوک هستند و گمان می کنند در پس این دعوت اجباری دسیسه ای برای سرکوب شیعیان وجود دارد. اسما دختر جوانی که دانش آموخته طب نیز هست با همسر و پدرش که در خدمت بانو هستند به منظور همراهی و مراقبت از بانو با او همراه می شوند و ...

سید جواد طاهری، مجید امیری، مرتضی جلالی و سهیلا محققی در فیلم سینمایی «اخت الرضا» بازی کرده اند.

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فیلم سینمایی «کونگ فو حیرت انگیز استاد هو» به کارگردانی «دای وای»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت 00:30 دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لی هائو، جی یان و لانی ژانگ خواهیم دید: بیست سال پیش هوو ژنشان و برادرش با مردی شرور درگیر شده ولی برادر هوو ژنشان کشته می شود. این مرد شرور سال ها پیش به همسر برادر هوو ژنشان علاقه داشته ولی وقتی به او نمی رسد تصمیم می گیرد شوهر و خانواده او را از بین ببرد. هوو ژنشان به خانه برادرش می رود تا از خانواده او حفاظت و مراقبت کند اما دیر می رسد. همسر برادر در لحظه تولد دومین پسر خود از دنیا رفته است و اثری هم از نوزاد و پسر بزرگ تر برادر وجود ندارد. پسر بزرگ برادر فرار کرده و نوزاد را هم مرد شرور با خود برده و طی سال ها او را تربیت کرده و به یک کونگ فو کار ماهر بار آورده تا یک روز بتواند عمو و برادر فراری خود را بکشد. پسر بزرگ تر برادر هم بعد از فرار و طی سال ها به یک استاد کنگ فوکار تبدیل شده و حالا در مدرسه عمویش پنهانی به عنوان کارگر کار می کند. تا این که مرد شرور با کمک افسر ژاپنی مسابقه ای راه انداخته تا به نوعی زمینه ورود و تسلط ژاپنی ها بر این منطقه از چین را فراهم کند. عموی بچه ها با وجود بیماری به سراغ رقابت با آدم های مرد ژاپنی می رود و در مرحله اول آنها را شکست می دهد اما ...

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فیلم سینمایی «صخره شیر» به کارگردانی «نیک لیانگ»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی الکس تک شون، لام میشل و وایکوین کام یین چو خواهید دید: کِی مردی موفق و ورزشکاری صاحب نام است که در کنار همسرش زویی زندگی موفقی دارد. تا این که درست در زمانی که همسرش نزدیک به زایمان است، تصادف می کند و برای همیشه پاهایش فلج می شود. او خانه نشین می شود، مادر زنش و همسرش کار می کنند و خرج و مخارج زندگی را تامین می کنند. کِی سرخورده و افسرده می شود. مادام خاطرات گذشته را و سلامت جسمی اش را به یاد می آورد. شخصیتش در دوران جوانی پیوسته در خیال با او صحبت می کند و در تلاش است که بار دیگر کِی را به زندگی بازگرداند. تا این که ...

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فیلم سینمایی جدید «پلیس خندان» به کارگردانی «بِرَث راج»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی پرامود شتی، تجو بلاوادی، ساندار راج و دیگانث؛ درباره گوواردان پلیس تپل و مهربانی هست که از متهمانش با مهربانی و دادن غذا به آنها اعتراف می گیرد. بازرس کلانتری که همسرش فرزند دومش را باردار است از همسرش می خواهد با به دنیا آمدن فرزندشان از آن شهر جرم خیز بروند. بازرس با یکی از کاندیداهای نمایندگی که وضع مالی خوبی دارد برای انتقالش کمک می گیرد. نماینده به او می گوید باید بابت انتقالش پول بدهد. تا این که فردی به نماینده ظرفی قلابی به مبلغ 5 میلیون می فروشد. نماینده از بازرس می خواهد کلاهبردار را پیدا کند و پولش را برگرداند تا او نیز برای انتقالش اقدام کند. از طرفی بازرس کل به پلیس های تپل اخطار می دهد که ظرف مدت 2 ماه باید به وزن متعادل برسند وگرنه اخراج هستند. گوواردان که اضافه وزن دارد یکی از آنها است. او تمام تلاشش را می کند تا به وزن متعادل برسد. حتی نزد پزشک طبیعت درمانی می رود. در کلانتری یک نفر که مظنون به کلاهبرداری ظرف قلابی است دستگیر شده و با پلیس ها درگیر می شود. او توسط بازرس بر اثر ضربه ظرف برنجی به سرش بیهوش می شود و پس از به هوش آمدن ابراز فراموشی می کند. بازرس، از گوواردان می خواهد با بردن فرد کلاهبردار به خانه اش کاری کند همه چیز را به یاد بیاورد. ولی ...

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**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «داستان مصور» به کارگردانی «رافائل سالگادو»، پنج‌شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

داستان فیلم با بازی استر باربیو، اوتون باستوس و فرناندو ایراس؛ روایت زندگی مائوریسیو دسوزا را از کودکی تا رسیدن به جایگاه یکی از مهم‌ترین کاریکاتوریست‌های برزیل و دنیا دنبال می‌کند. سفری که از بازی‌های کودکانه آغاز می‌شود و به رؤیایی که روزی دور از دسترس به نظر می‌رسید، می‌رسد. داشتن دنیایی از شخصیت‌های کمیک، چاپ کتاب و انتشار روزنامه‌ای که نامش را زنده نگه می‌دارد. دسوزا بیش از ۴۰۰ شخصیت کمیک خلق کرد و ...

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فیلم سینمایی جدید «اسب جنگی» به کارگردانی «ماریان الیوت»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی نایجل آلن، درک آرنولد و الکس اِوری آمده است: با شروع جنگ جهانی اول، اسب محبوب آلبرت، جویی، به سواره‌نظام فروخته و با کشتی به فرانسه فرستاده می‌شود. اگرچه هنوز به سن کافی برای ثبت نام در جنگ نرسیده است، اما او ماموریتی خطرناک را برای یافتن و بازگرداندن او به خانه آغاز می‌کند و ...

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**** شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «در هستی» به کارگردانی «رضا رنجبران»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت 09:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این انیمیشن ماجرای زندگی رسول خدا صلّی‌ الله‌علیه ‌و‌آله‌ و ‌سلّم از کودکی زمانی که پدر و مادرشان را از دست می‌دهند، روایت می‌شود. نگهداری حلیمه و عبدالمطلب از ایشان، وقایع دوران کودکی و جوانی و سپس ماجرای ازدواج ایشان با حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها نیز به تصویر کشیده شده است و ...

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فیلم سینمایی «پدری که کوه ها را جابجا می کند» به کارگردانی «دانیل ساندو»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آدرین تیتینی، النا پوریو، جودیس استیت و والریو آندریتا خواهیم دید: میرسیا ژیانو از همسرش پائولا جدا شده است و پسرشان کازمین با پائولا زندگی می کند. میرسیا با آلینا ازدواج کرده و آلینا باردار است. به میرسیا خبر می دهند که کازمین با نامزدش در کوهستان گم شده اند. او به کوهستان می رود و از کریستین مسئول امداد و نجات می خواهد که او نیز همراه گروه به دنبال کازمین بگردد ولی کریستین قبول نمی کند. میرسیا بارها و بارها به کوهستان می رود ولی کار زیادی از او برنمی آید. وی یک گروه زبده را به آنجا می آورد ولی ...

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فیلم تلویزیونی «همیشه مهربان» به کارگردانی «حسین تبریزی»، پنج‌شنبه 22 مرداد ماه ساعت 09:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم داستان دختری را روایت می‌کند که بیمار است و پزشکان از بهبود او قطع امید کردند اما اعتقادات مادر برخلاف پدر ماجراهایی را به دنبال دارد و ...

سیاوش طهمورث، حسن اسدی، سولماز آق‌مقانی و زهرا سعیدی در فیلم تلویزیونی «همیشه مهربان» بازی کرده اند.

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فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، پنج‌شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم داستان زندگی مادری است که فرزندش احمد سال هاست که زندگی نباتی دارد و او سال هاست که از خانه بیرون نرفته و از احمد مراقبت می کند. عروسی پسر دومش ایمان است ولی قصد دارد به خاطر احمد به عروسی نرود تا این که دختری به نام سحر به خانه آنها می آید و می گوید که احمد را بارها از ایستگاه اتوبوس روبروی خانه شان دیده و ...

رابعه مدنی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، سهی بانو ذولقدر، حسام محمودی، مینا سلیمی و فرزاد رمضانی در فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» هنرنمایی کرده اند.

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فیلم سینمایی «پرنده قهرمان» به کارگردانی «ریکاردو آرناز»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت 09:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ادواردز جیمز الماس، ریکو راریگوئز و چیچ مارتین خواهیم دید: کوکو پرنده ای است که با پدرش گایو در سیرکی که صاحبش هستند برنامه اجرا می کند ولی کوکو فکر می کند که این برنامه ها قدیمی شده اند و به دنبال اجرای برنامه های جدید است. ولی گایو مخالف است او معتقد است شلی که به آنها تعلق گرفته است ارزش حفظ کردن دارد و پرنده این به نام مارتین که در اجرای برنامه همطراز گایو بوده مدعی این شنل است و می خواهد آن را به دست بیاورد و پرنده هایی را فرستاده تا در سیرک گایو کار کنند و این شنل را برایش ببرند ولی کوکو و پدرش ...

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فیلم سینمایی جدید «پول کافی نیست 3» به کارگردانی «جک نئو»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جک نئو، مارک لی و هنری تیا خواهیم دید: هویی و ایان و هوانگ سه دوست خوب و صمیمی هستند که سال ها است از زمان بچگی با هم دوست بودند. هویی و همسرش یک دختر و یک پسر دارند و یک رستوران خانوادگی را که از پدرشان به ارث رسیده را اداره می کنند. ایان هم تاکسی دارد و با همسر و پسرش زندگی نسبتا آرامی دارد. هواگ هم یک دختر دارد و با ماشین کار می کند و همیشه مشکل مالی دارد. او از دوستانش پول قرض می گیرد ولی نمی تواند آن را پس دهد و دوباره طلب پول می کند، ولی دوستانش به او پولی نمی دهند. هوانگ با فردی آشنا می شود که در کار پخش مکمل های غیر بهداشتی و غیر قانونی است و حسابی وضع مالیش خوب می شود. ولی اخلاقیات در او هر روز ضعیف تر می شود او حتی برای فروش محصولات تاریخ گذشته اش سر بازنشستگان فقیر را هم کلاه می گذارد و در برنامه تلویزیونی که کارهای او به چالش کشیده می شود می گوید که اگر مردم فکر می کنند که او دروغ می گوید صاعقه به خانواده اش بخورد. دختر هوانگ که با کارهای او بسیار مخالف است استعفا داده و موقع رفتن صاعقه به او می زند و همسر هویی هم در اثر مصرف داروهای مکمل شرکت هوانگ مشکل کبد پیدا می کند و ...

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**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «برادران باد» به کارگردانی «جراردو اولیوار و اوتمار پنکر»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ژان رنو، مانوئل کاماکو و توبیاس مورِتّی خواهیم دید: لوکاس پسر نوجوانی است که همراه پدرش در منطقه ای کوهستانی زندگی می کند. لوکاس پس از مرگ مادرش در آتش سوزی، با پدرش حرف نمی زند و این موضوع رابطه آنها را رو به وخامت گذاشته است. روزی لوکاس جوجه عقابی که از لانه بیرون پرت شده، پیدا می کند و سعی می کند از او نگهداری کند اما راهی به ذهنش نمی رسد. دوست پدر لوکاس که مردی جنگلبان است برای تغذیه و پرورش عقاب به او کمک می کند تا این که عقاب بزرگ شده و فصل پروازش می شود. دوست پدر لوکاس او را قانع می کند که عقاب را که نام کوچک را روی آن گذاشته، آزاد کند تا زندگی طبیعی اش را شروع کند. لوکاس همیشه چشم انتظار کوچک است و ...

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فیلم سینمایی «رمز مرکوری» به کارگردانی «هارولد بکر»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بروس ویلیس، الک بالدوین، میکو هاجس و شای مک‌براید خواهیم دید: پس از این که پسر نه ساله ای که مبتلا به اوتیسم است کدی محرمانه را می شکند، آرت جفریز مامور اف بی آی مامروریت پیدا می کند او را در مقابل تروریست هایی که قصد کشتنش را دارند محافظت کند که ...

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فیلم سینمایی «ستاره شرق» به کارگردانی «علی غفاری»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره زمان امامت حسن عسکری (ع)، است که خلیفه، شیخ الشیوخ بغداد، جابر را مامور می کند تا به نیشابور رفته و فضل ابن شاذان، عالو علوی را از بین ببرد. فضل مشغول جمع آوری احادیث مهدویت در قالب یک کتاب است و در این راه شاگردانش هم چون سهراب او را همراهی می کنند. با ورود جابر به نیشابور عرصه بر فضل تنگ می شود. جابر شایعه می کند که امام حسن (ع)، فضل را نفرین کرده و او را مرتد خوانده است. فضل به همراه چند تن از شاگردانش از شهر خارج می شوند و در روستایی پناه می گیرند و ...

انوشیروان ارجمند، محمود پاک نیت، افشین نخعی، فخرالدین صدیق شریف، کاوه خداشناس در فیلم تلویزیونی «ستاره شرق» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «روزهای پایانی در مریخ» به کارگردانی «رواری رابینسون»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لیو شرایبر، الیاس کوتیاس و رامالا گری؛ درباره یک تیم فضانوردی در کره مریخ است که طبق برنامه قبلی، باید منابع مشخص شده را از سطح آن جمع آوری کنند. اما اعضای گروه یکی پس از دیگری توسط نیرویی عجیب کشته می شوند و ...

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فیلم سینمایی «نجات آقای وو» به کارگردانی «دینگ شنگ»، پنج شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی اندی لایوو، لیو یی و کوآنگ یوآن؛ درباره گروهی آدم‌ربا به رهبری هوا ژانگ است که معمولاً سعی می‌کنند آدم‌هایی را که وضع مالی خوبی دارند را ربوده و از طریق اخاذی امرار معاش نمایند. آنها به‌طور اتفاقی با ستاره سینمای هنگ‌کنگ آقای وو برخورد کرده و او را می‌ربایند. هم‌زمان نیز شخص دیگری را هم که صاحب یک خودروی اسپرت است ربوده و هر دو را در یک خانه متروکه با زنجیر به‌هم می‌بندند. ژانگ از آقای وو می‌خواهد که اگر جانش را دوست دارد به آنها پول بپردازد....

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فیلم سینمایی «رهایی» به کارگردانی «آنتوان فوکوا»، پنج شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ویل اسمیت، بن فاستر، شارمین بینگوا، گیلبرت اووور، رانی جین بلوینس و آرون کلیفتن موتن آمده است: پیتر برده‌ای آهنگر و اهل هائیتی است. او به ارباب جدیدی فروخته و از خانواده‌اش جدا می‌شود. با فهمیدن خبر الغای برده‌داری توسط آبراهام لینکلن، پیتر تلاش دارد از موانع سر راهش بگذرد و ...

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فیلم سینمایی «پایتخت 2» به کارگردانی «سیروس مقدم»، پنج شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم ماجرای نقی معمولی است که در یک گنبد و گلدسته سازی مشغول به کار است و قرار شده تا با کامیون گلدسته ای را از تهران و به روستایی در قشم ببرند که ...

محسن تنابنده، ریما رامین‌فر، علیرضا خمسه، احمد مهران‌فر، مهران احمدی، لیندا کیانی، هومن حاجی‌عبداللهی و نسرین نصرتی در فیلم سینمایی «پایتخت 2» هنرنمایی کرده اند.

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فیلم سینمایی جدید «شکست ناپذیر» به کارگردانی «گری وینگ لون ماک»، پنج شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کالین چو، ویس لی و سیبو لیو؛ درباره دو برادر است که روش‌های متفاوتی برای رسیدن به عدالت و حق‌شان دارند، به همین دلیل دچار اختلاف شده و از هم جدا می‌شوند. بعد از سال‌ها، برادر کوچک تر باید برای ازدواجش، خانواده‌اش را به خانواده‌ی عروس معرفی کند و به همین دلیل به شهرش بر می‌گردد. او متوجه مشکلات برادرش با دشمنی قدیمی شده و تصمیم می‌گیرد به روشِ خودش (اعمال خشونت) آن را حل کند که ...

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فیلم سینمایی «اتومبیلران و زندانی» به کارگردانی «مایکل راسکام»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ماتیاس اسکونارتس، ادل اکسارکوپولوس و اریک دی استارکی خواهیم دید: دختر جوانی که حرفه اش اتومبیل رانی است و به بی بی مشهور است او با جینو که کارش خرید و فروش اتومبیل است ازدواج می کند. اما به زودی نسبت به رفتارهای وی مشکوک می شود، او از جینو می خواهد که با وی صادق باشد و جینو اعتراف می کند که کارش سرقت است و قول می دهد که به زودی خود را بازنشسته می کند. اما در آخرین سرقت پلیس او را دستگیر می کند و به دلیل همکاری اش در بازجویی به سال های کمتری زندان محکوم می کند اما ...

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فیلم سینمایی «الماس خونین» به کارگردانی «ادوارد زوئیک»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: دنی آرچر یک قاچاقچی الماس است که در دوران کودکی پدر و مادر خود را در درگیری‌های خونبار دهه ۱۹۷۰ از دست داده است. طی این سی سالی که از عمرش گذشته، سربازی مزدور و تاجری ناکام بوده است. وقتی می‌خواهد با الماس‌هایی که در بدن یک بز چپانده شده است از مرز بی‌ثبات سیرالئون عبور کند، ماموران گشتی او را دستگیر می‌کنند....

در فیلم سینمایی «الماس خونین»، لئوناردو دی‌کاپریو، جایمن هانسو و مایکل شین ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «نون خ» به کارگردانی «سعید آقاخانی»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان نورالدین خانزاده، کشاورز کردستانی است که بعد از ورشکست شدن شرکت خریدار تخمه، درگیر دردسرهای مالی و خانوادگی می‌شود و در کنار دردسرهای کاری تلاش می‌کند آبرو و آرامش خانواده‌اش را حفظ کند اما ...

سعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، هومن حاج عبدالهى، نعیمه نظام دوست، سیروس میمنت، على صالحى و پاشا جمالى در فیلم سینمایی «نون خ» هنرنمایی کرده اند.

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فیلم سینمایی «پدر ما» به کارگردانی «کلودیو نوسه»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی باربارا رونچی، ماتیا گاراسی و پیرفرانسسکو فاوینو آمده است: والریا پسر بچه ای ده ساله است که پدرش قاضی دادگستری شهر رم در ایتالیاست. در یک سوء قصد به جان پدر والریا، او زخمی می شود و والریا که شاهد سوء قصد بوده دچار ترس و دلهره زیادی می شود. کمی بعد او با پسری بزرگ تر از خود به نام کریستیانو آشنا می شود که 13 سال دارد. او و کریستیانو با هم وقت می گذرانند. کمی بعد خانواده والریا برای تعطیلات به منطقه ای ساحلی مسافرت می کنند. چند روز بعد سر و کله کریستیانو پیدا می شود. کمی بعد والریا، کریستیانو را به خانواده اش معرفی می کند و پدرش اجازه می دهد که او در خانه آنها اقامت کند. چند روز بعد والریا با جستجو در کیف همراه کریستیانو در می یابد که پدر او جزو یک گروه تروریستی بوده که به مامورین پلیس حمله کرده اند و پدر او حکم اعدام او را صادر کرده و کریستیانو برای کشتن پدرش به آنجا آمده. او به دیدن کریستیانو روی صخره ای بلند می رود و ...

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**** شبکه افق

فیلم سینمایی «ای وطن، وطن من» به کارگردانی «کنان ایر»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی سارا علی خان، الکس اونل، عمران هاشمی، ابهای ورما، آناند تیواری، پراتیک یاداو و اشتون بست؛ براساس داستانی واقعی روایت شده و در مورد دختری جوان به نام اوشا مهتا است که در جریان جنبش ترک هند در سال ۱۹۴۲، پس از بازداشت رهبران استقلال‌طلب توسط حکومت بریتانیا، تصمیم می‌گیرد با کمک دوستانش یک ایستگاه رادیویی مخفی راه‌اندازی کند تا پیام‌های آزادی‌خواهان را به مردم برساند و روحیه مقاومت را زنده نگه دارد. او و یارانش مدام محل رادیو را تغییر می‌دهند تا از دست پلیس انگلیس فرار کنند، اما در این راه با خیانت، دستگیری و شکنجه روبه‌رو می‌شوند. با وجود خطر مرگ، اوشا آخرین پیام مهم جنبش را از رادیو پخش می‌کند و ...

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فیلم سینمایی «باغ کیانوش» به کارگردانی «رضا کشاورز حداد»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم داستان روستایی در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق را روایت می‌کند که علی و سینا برای این که ثابت کنند کدام یک شجاع‌ترند، یک مسابقه ترتیب می‌دهند. ماموریت آن‌ها دزدیدن موز از خانه‌ کیانوش است که به ترسناک و مرموز بودن شهره است. آنها قرار می‌گذارند زمانی که کیانوش و باقی افراد روستا در مراسم عروسی هستند به سمت باغ بروند. در همان لحظه سقوط بالگردی بعثی و فرود ناموفق خلبان آن در باغ و بازگشتن پیش از موعد کیانوش، بچه‌ها را وارد یک چالش پرخطر می‌کند. کیانوش خلبان را که در حال مرگ بود نجات می‌دهد اما او پس از زخمی‌کردن کیانوش فرار می‌کند. علی، عباس و چند تن دیگر با نقشه‌ای حساب شده می‌توانند خلبان را دستگیر کنند اما درست لحظه‌ای که فکر می‌کنند همه چیز به حالت عادی بازگشته سینا خبر از وجود خلبان دومی که قصد گرا دادن به رژیم بعث و بمباران کردن روستا را دارد، می‌دهد. جست‌وجوی کیانوش و بچه‌ها برای پیداکردن خلبان دوم شروع می‌شود. خلبان دوم به محل عروسی رفته و صبا، خواهر سینا، را گروگان می‌گیرد. صبا خلبان را به سمت یک مرداب می‌برد در حالی که کیانوش با بچه‌ها در تعقیب او هستند ...

شهرام حقیقت‌دوست، علیرضا آرا، عباس جمشیدی فر، مجید پتکی، مهدیه نساج، لادن ژافه وند و هنرمندان نوجوانی از جمله؛ امیرحسین بیات، ابوالفضل ایوانی، دانیال جعفری، ارغوان شعبانی، امیرعلی صحرایی، امیرمحمد صحرایی، اشکان اردستانی، رونیکا بهرام‌زاده، ابوالفضل حسن‌خانپور و گرشا نامورصدیق در فیلم سینمایی «باغ کیانوش» بازی کرده اند.

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**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «رعد و سرزمین وحی» به کارگردانی «نورالله ینیحان»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن درباره ریاح، یک تای (کره‌اسب) تازه‌به‌دنیا آمده در آغل مرد ثروتمندی به نام ابی است. روزی که ریاح برای چیدن گل به مناسبت تولد مادرش خارج می‌شود، وقتی برمی‌گردد متوجه می‌شود مادرش به یک تاجر از مدینه فروخته شده‌ و قرار است خودش را هم به تاجر دیگری از دمشق بفروشند. او ناراحتِ جدا شدن از مادر، فرار می‌کند و تصمیم می‌گیرد مادرش را پیدا کند. اما صاحب قبلی‌اش پاداش بزرگی برای کسی که ریاح را پیدا کند تعیین می‌کند، بنابراین مردم شهر و حتی دو دزد در پی‌اش می‌افتند. در مسیر جستجوی مادر، ریاح با چالش‌ها و خطرات زیادی روبه‌رو می‌شود و در دل جنگل‌ها و صحراهای عربستان ماجراجویی می‌کند، با دوستان جدیدی آشنا می‌شود و ...

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انیمیشن سینمایی «جزیره شب تاب ها» به کارگردانی «زیگ مادامبا دولای»، پنج شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن درباره پسر بچه ای که مادرش را بر اثر بیماری از دست می دهد. او به خاطر قولی که به مادرش داده راهی سفر می شود تا خاکستر مادر را در جزیره رویایی شبتاب ها رها کند. نویسنده ای که کتابش جایزه بزرگی را برده است در مصاحبه با خبرنگار شروع به تعریف قصه می کند. قصه ای که خود او در کودکی قهرمان آن بوده است. او که رابطه بسیار زیبایی با مادر زحمتکش خود دارد شب ها با داستاهای افسانه ای مادر از سرزمین های دور و رویایی سرگرم می شود تا این که متوجه می شود مادرش بیمار است و به زودی از دنیا خواهد رفت. مادر از آنتونی قول می گیرد که قوی باشد و آرزوها و رویاهایش را فراموش نکند. آنتونی بعد از مرگ مادر تصمیم می گیرد که خاکستر مادر را به جزیره شبتاب ها که مادرش در قصه تعریف کرده بود ببرد. او در مسیر با یک زن و شوهر و یک دختر و پسر آشنا می شود که با شنیدن سرگذشت او سعی می کنند به او کمک نمایند. یافتن جزیره شبتاب به نظر غیرممکن می آید ولی ...

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انیمیشن سینمایی جدید «دیپلو داینا» به کارگردانی «ویتک واوشکیک»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره یک دایناسور کوچک و کنجکاو به نام دیپلودوکوس (دیپلو) است که همراه پدر و مادرش در دنیایی شبیه یک کتاب کمیک زندگی می‌کند. او همیشه آرزو دارد دنیای بیرون را کشف کند، اما والدینش برای محافظت از او اجازه ماجراجویی نمی‌دهند. در دنیای واقعی، نقاشی به نام تد خالق این کمیک است. ناشر از او می‌خواهد داستان دایناسور را کنار بگذارد و او نیز شروع به پاک کردن نقاشی‌هایش با پاک‌کن می‌کند. هر بخشی که پاک می‌شود، در دنیای دیپلو نیز ناپدید می‌شود. در این میان، پدر و مادر دیپلو نیز به شکل مرموزی محو می‌شوند و او برای نجات آن‌ها مجبور به فرار می‌شود. دیپلو به‌تدریج متوجه می‌شود که می‌تواند از یک دنیای کمیک به دنیای کمیک دیگری سفر کند. او در این سفر با جادوگری به نام هوکوس پوکوس و دو دانشمند عجیب و بامزه آشنا می‌شود. آن‌ها با هم از سرزمین‌های مختلف و موجودات شگفت‌انگیز عبور می‌کنند تا راز ناپدید شدن شخصیت‌ها و جهان‌های کمیک را کشف کنند اما ...

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**** شبکه امید

فیلم تلویزیونی «روشنایی حقیقی» به کارگردانی «مجید سروینی»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: کمال و رحیم، دو برادری هستند که سال‌هاست با هم اختلاف دارند، اما فرزندان آنها برای برگزاری یک مسابقه قرآنی با هم قول و قرار می‌گذارند. در تدارک این مسابقه دوستی عمیقی بین پسرعموها شکل می‌گیرد و این دوستی مسبب خیر شده و باعث می‌شود که ...

مهرداد ضیایی و شیوا ابراهیمی در فیلم تلویزیونی «روشنایی حقیقی» بازی کرده اند.

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انیمیشن سینمایی جدید «فرمانروای آب» به کارگردانی «مجید اسماعیلی»، پنج‌شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره گروگان‌ گیری یک تیم کارشناسی سازمان ملل در نزدیکی شهر سامرا است؛ گروهی از ایرانیان به رهبری شخصیتی به نام فرید منشأ این بحران را در پایگاه‌های نظامی خارجی ردیابی کرده و تلاش می‌کنند تا این تنش را مهار کنند اما ...

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فیلم تلویزیونی جدید «گنج» به کارگردانی «وحید پاکزاد»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

«گنج» داستان چند نوجوان کنجکاو در یک روستای سرسبز است که به‌طور اتفاقی متوجه وجود نقشه‌ای قدیمی می‌شوند؛ نقشه‌ای که همه تصور می‌کنند محل یک گنج پنهان را نشان می‌دهد. آن‌ها برای جبران اشتباه گذشته‌شان (تقلب در امتحان) تصمیم می‌گیرند خودشان گنج را پیدا کنند و ثابت کنند می‌توانند مفید باشند. در همین زمان، دو سودجو با سوءاستفاده از شایعه‌ وجود گنج، قصد دارند زمین‌ها و خانه‌های روستا را با فریب و تطمیع از مردم بخرند و روستا را تخریب کرده و به ویلاسازی تبدیل کنند. نوجوان‌ها ناخواسته وارد تقابلی جدی با این افراد می‌شوند و ....

کیانوش گرامی، مجید شهریاری، سپهر بهرامی، الهام باقری، منصور گماری، دنیا خیاطی، درسا خیاطی، سبحان یزدان پرست، کیارش عبداللهی و فراز شوقی در فیلم تلویزیونی «گنج» بازی کرده اند.

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**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم تلویزیونی «قلب ها با خبر از عاطفه اند» به کارگردانی «جمشید محمودی»، چهارشنبه 21 مرداد ماه ساعت 10:30 با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می شود.

این فیلم داستان نفیسه دختر آقای صمدی است که به تازگی نامزد کرده و در آستانه ازدواج است، او در بیمارستان به عنوان پرستار مشغول به کار می شود. و این حضور در بیمارستان و همراه شدنش با خانواده بیمارانی که نیاز به پیوند اعضا دارند باعث می شود نفیسه تلاش کند خانواده هایی را که بیمار مرگ مغزی دارند برای اهدای عضو راضی کند که ...

داریوش کاردان، بیتا سحرخیز، روح الله کمانی و زهره حمیدی در فیلم سینمایی «قلب ها باخبر از عاطفه اند» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم تلویزیونی «آسمان هشتم» به کارگردانی «حسن نجفی»، پنج شنبه 22 مرداد ماه ساعت 10:30 با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خالده زنی باکویی است که همراه با پسرش قربان و دختر کر و لالش زلفیه به مشهد سفر می کنند تا ناراحتی قلبی قربان مداوا شود. سکته شدید قلبی قربان، باعث بستری شدنش در بیمارستان می شود. رحمت که دانشجوی پزشکی است به آنها در ترجمه زبان و تأمین هزینه بیمارستان کمک می کند. رحمت که به مهاجران و پناهندگان فقیر و بیمار افغانی نزدیک مرز نیز کمک می کند، در مسیر سفر به مرز، مورد حمله قاچاقچیان قرار می گیرد و از شدت جراحت به کما می رود و در همان بیمارستانی که قربان به سر می برد، بستری می شود. پدر رحمت، رحمان که خادم حرم امام رضا (ع) است،‌ در حین حضور در بیمارستان، با خالده و خانواده اش آشنا می شود و به تدریج متوجه کمک های رحمت به آنها می شود. آنها همگی به حرم می روند و درخواست شفا برای پسران‌شان می کنند. تیم پزشکان به رحمان اطلاع می دهد که ... زنده یاد محمد کاسبی، رحیم نوروزی، خالده قلی آوا، قربان مسیم اف و مهدی فقیه در این فیلم بازی کرده اند.

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فیلم سینمایی «قهرمانان» به کارگردانی «خاویِر فیسر»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت 08:00 با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می شود.

این فیلم با بازی خاوی یِر گاتی یِرز، آتنیا ماتا و جوآن مارگالو داستان مارکو کمک مربی تیم مشهور بسکتبال است که در مسابقات حرفه ای کشوری به خاطر مشاجره کلامی و برخورد فیزیکی با سرمربی مشهور تیمش از باشگاه اخراج می شود. در همان شب او به دلیل سرعت غیرمجاز در رانندگی و تصادف با ماشین پلیس دستگیر شده و دادگاه او را به شش ماه حبس یا سه ماه خدمات اجتماعی مجازات می کند و مارکو ناچار می شود طی سه ماه آینده با تیمی از افراد معلول ذهنی و مبتلا به سندروم داون تمرین بسکتبال کند. او که از سوی دیگر به دلیل عدم توافق بر سر بچه دار شدن با همسرش سونیا نیز رابطه خوبی ندارد در فکر گریز از این حکم دادگاه است. ولی هیچ راهی به جز تن دادن به حکم ندارد. افراد تیم که هر کدام دچار معلولیت خاص هستند با ورود مارکو از او استقبال کرده و در تمیرینات سخت تیم شرکت می کنند. تیم آنها بعد از ثبت نام در مسابقات قهرمانی به رتبه دوم کشوری می رسد و به فینال راه می یابد که ...

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**** شبکه فراتر (4k)

فیلم سینمایی «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها» به کارگردانی «دیوید یتس»، پنج شنبه 22 مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی ادی ردمین، کاترین واترستون، دن فوگلر، آلیسون سودول، ازرا میلر، سامانتا مورتون، جان ویت، کارمن اجوجو، ران پرلمن و کالین فارل خواهیم دید: در دنیای جادو و جادوگری، همان جایی که هری پاتر و آلبوس دامبلدور بعدها با لرد ولدمورت می جنگند، نیوت اسکمندر متخصص حیوانات شگفت انگیز در سال 1926 در شهر بزرگ نیویورک از قطار پیاده می شود و درگیر قصه ای پر از جادو و حادثه می گردد...

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فیلم سینمایی «موفقیت بزرگ» به کارگردانی «بنجامین روشه»، جمعه 23 مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی آلبان لِنوار و کاسیپه مایانس؛ ماجرای پلیسی به نام نیلز کارتیه، اسطوره سابق گروه آنتی گنگ است که به خاطر روش‌های خشن و نامتعارفش شناخته می‌شود، پس از یک سرقت ناموفق که منجر به مرگ همسرش می شود، پلیس را ترک می کند. وقتی هشت سال بعد، باند سارقان مسئول مرگ همسرش دوباره ظاهر می‌شوند، نیلز اجازه نمی‌دهد کسی برای انتقام گرفتن سر راهش قرار بگیرد. او با دختر ۱۴ ساله‌اش که خلق و خوی تندی دارد، یک گروه دونفره انفجاری تشکیل می دهند و ...

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