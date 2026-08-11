خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش سریال «مشاور» از شبکه تماشا

پخش سریال «مشاور» از شبکه تماشا
کد خبر : 1824911
لینک کوتاه کپی شد.

سریال «مشاور» به کارگردانی محمدحسین امانی، چهارشنبه و پنج شنبه ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مجموعه نمایشی «مشاور» به تهیه‌کنندگی سجاد اسدی با نگاهی تازه به مفاهیم خانواده، اخلاق و ارتباط اجتماعی روانه آنتن می شود.

این مجموعه روایتگر داستان امیرحسین حسینی، روحانی جوانی است که تحت عنوان مشاور خانواده در مسجد محله‌ای قدیمی در تهران مستقر می‌شود. هر قسمت از این مجموعه حول محور قصه‌‌های متفاوت مراجعین حاج آقا حسینی است که برخی معضلات خانوادگی و اجتماعی روز را بازگو می‌کند.

 امیرحسین صدیق، مهران رجبی، نیلوفر شهیدی، شهین تسلیمی، خسرو شهراز، رحیم نوروزی، سیروس همتی، محمدهادی قمیشی، آتش تقی پور، اتابک نادری و بهار نوحیان در این سریال به ایفای نقش پرداخته اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر