پخش سریال «مشاور» از شبکه تماشا
سریال «مشاور» به کارگردانی محمدحسین امانی، چهارشنبه و پنج شنبه ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می شود.
این مجموعه روایتگر داستان امیرحسین حسینی، روحانی جوانی است که تحت عنوان مشاور خانواده در مسجد محلهای قدیمی در تهران مستقر میشود. هر قسمت از این مجموعه حول محور قصههای متفاوت مراجعین حاج آقا حسینی است که برخی معضلات خانوادگی و اجتماعی روز را بازگو میکند.
امیرحسین صدیق، مهران رجبی، نیلوفر شهیدی، شهین تسلیمی، خسرو شهراز، رحیم نوروزی، سیروس همتی، محمدهادی قمیشی، آتش تقی پور، اتابک نادری و بهار نوحیان در این سریال به ایفای نقش پرداخته اند.