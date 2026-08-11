سینمایی «جایی بی نظیر» برای شبکه سه دوبله شد
فیلم سینمایی «جایی بی نظیر» با گویندگی ۳۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
مدیر دوبله این سریال شراره حضرتی و صدابردار آن علی شریفی است. مهناز آبادیان، رضا آفتابی، ارغوان افراسیاب، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، امیر حکیمی، حسین خدادادبیگی، سیما رستگاران، آرزو روشناس، لادن سلطان پناه، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، فاطمه صبا، مرضیه صفی خانی، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، کسری کیانی، علی منانی، اکبر منانی، امیر منوچهری، علی همت مومیوند، بهمن هاشمی، صنم نکواقبال، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی، نازنین یاری و شراره حضرتی صداپیشه های این اثر بوده اند.
داستان این سینمایی درباره آنایس زن جوانی است که کارآگاه پلیس است. او پس از مرگ مشکوک پدر و خواهرش به شهر زادگاهش برمی گردد و میفهمد که در واقع پدرش با تولیدکنندگان مواد مخدر همکاری داشته و در ازای اجاره ملک پول زیادی دریافت میکرده ولی بعد به خاطر طمع زیاد برای دریافت پول بیشتر توسط یکی از اعضای باند مواد مخدر کشته میشود. خواهر لین هم که از طریق همین باند که سردستهشان نامزد سابق آنایس بوده، معتاد شده ولی به باند تولید مواد مخدر و روابط آنها پی برده و میخواسته آنها را لو دهد. او نیز توسط یکی دیگر از اعضای باند تعقیب شده و به دره سقوط میکند.
سینمایی «جایی بینظیر» با روایتی پیچیده، شخصیت آنایس را درگیر کشف حقیقت تلخ گذشتهاش در میان لایههای فساد و جنایت میکند. این اثر با تمرکز بر کشاکش های میان وظیفه پلیسی و الزامات مربوط به پیوندهای خونی، تنش های دراماتیک مناسبی پدید می آورد. افشای همکاری پنهانی پدر با کارتلهای مواد مخدر، لایهای از شک و تردید را به شخصیت اصلی و مخاطب تزریق میکند که فضای پلیسی اثر را نفسگیر میسازد. درگیر شدن نامزد سابق آنایس در هسته اصلی باند جنایی، پیوند میان گذشتههای شخصی و پروندههای جنایی را به شکلی استراتژیک و مهیج برقرار میکند. مرگ مشکوک و سقوط خواهر، انگیزهای عمیق برای جستوجوی حقیقت فراهم آورده و مخاطب را درگیر تعقیب و گریزی پرکشش میکند.در نهایت، این سریال در قالب یک داستان پلیسی پرپیچ و خم و جذاب، تجربهای هیجانانگیز از جستوجوی عدالت در دنیایی فاسد ارائه میدهد.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکهی سه، برای مخاطبان پخش شود.