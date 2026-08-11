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تمدید طرح تفاهم نامه خرید و توزیع نشریات در کتابخانه ها

تمدید طرح تفاهم نامه خرید و توزیع نشریات در کتابخانه ها
کد خبر : 1824908
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تفاهم نامه معاونت امور رسانه ای و تبلیغات وزارت فرهنگ با نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هدف حمایت از مجلات، ترویج فرهنگ مطالعه و تامین نشریات مورد نیاز کتابخانه های عمومی سراسر کشور نهایی شد.

به گزارش ایلنا، براساس این تفاهم نامه که به امضای طرفین رسیده است، فهرستی مشتمل بر بیش  از 100 عنوان نشریه براساس نظرات کارشناسی و نیازسنجی کتابخانه ها تهیه شده که پس از خرید در این اماکن عمومی توزیع می شود.

براساس  توافق جدید خرید نشریات از ابتدای تیرماه در دستور کار قرار گرفته و 100 درصد بودجه تفاهم،  از محل اعطای یارانه هدفمندو هزینه های خرید نشریات از  سوی معاونت امور رسانه ای تامین و پرداخت خواهد شد. طرح اعطای یارانه هدفمند از طریق خرید و ارسال نشریات به کتابخانه ها با   رویکرد « تخصیص یارانه در مقصد »  اجرایی می شود. در این الگو، حمایت مالی دولت از رسانه های چاپی   مستقیما با دریافت فیزیکی و تحویل نشریات  به کتابخانه های عمومی کشور صورت می گیرد  تا دسترسی عموم مردم،  دانشجویان،  دانش آموزان  و اعضای کتابخانه ها  به  نشریات فاخر، اختصاصی و پرمخاطب در سراسر کشور تقویت  شود.

لازم به ذکر است، به منظور سیاست گذاری،  نظارت بر حسن اجرا و بررسی گزارش های فصلی خرید نشریات، کمیته مشترکی با حضور نمایندگان نهاد کتابخانه های عمومی کشور و  معاونت امور رسانه ای وزارت فرهنگ  تشکیل شده است تا بر روند خرید و توزیع نشریات  نظارت کند. شایان ذکر است هزینه های آماده سازی و توزیع نشریات در سراسر کشور بر عهده نهاد کتابخانه هاست.

 

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