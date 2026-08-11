تمدید طرح تفاهم نامه خرید و توزیع نشریات در کتابخانه ها

براساس توافق جدید خرید نشریات از ابتدای تیرماه در دستور کار قرار گرفته و 100 درصد بودجه تفاهم، از محل اعطای یارانه هدفمندو هزینه های خرید نشریات از سوی معاونت امور رسانه ای تامین و پرداخت خواهد شد. طرح اعطای یارانه هدفمند از طریق خرید و ارسال نشریات به کتابخانه ها با رویکرد « تخصیص یارانه در مقصد » اجرایی می شود. در این الگو، حمایت مالی دولت از رسانه های چاپی مستقیما با دریافت فیزیکی و تحویل نشریات به کتابخانه های عمومی کشور صورت می گیرد تا دسترسی عموم مردم، دانشجویان، دانش آموزان و اعضای کتابخانه ها به نشریات فاخر، اختصاصی و پرمخاطب در سراسر کشور تقویت شود.

لازم به ذکر است، به منظور سیاست گذاری، نظارت بر حسن اجرا و بررسی گزارش های فصلی خرید نشریات، کمیته مشترکی با حضور نمایندگان نهاد کتابخانه های عمومی کشور و معاونت امور رسانه ای وزارت فرهنگ تشکیل شده است تا بر روند خرید و توزیع نشریات نظارت کند. شایان ذکر است هزینه های آماده سازی و توزیع نشریات در سراسر کشور بر عهده نهاد کتابخانه هاست.