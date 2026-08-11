به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ در آیین گرامی‌داشت روز خبرنگار که از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: این دستگاه متعلق به شماست و ما همه در خدمت ایران هستیم؛ هویت ما با ایران گره خورده است.



او با بیان اینکه سخن گفتن از ایران فقط نباید سخن گفتن از یک جغرافیا باشد، افزود: ایران فراتر از جغرافیاست؛ ایران، هویت، فرهنگ، تمدن، تاریخ، اسطوره، شعر و مجموعه‌ای عظیم از روایت‌های تلخ و شیرین تاریخی است که در طول هزاران سال شکل گرفته و استمرار یافته است.



ایران را نمی‌توان با بمباران از میان برد



وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به دیدار اخیر یکی از شخصیت‌های منطقه با رئیس‌جمهوری، گفت: این شخصیت در گفت‌وگو با حاکمان کاخ سفید تاکید کرده بود که پیش از هر تصمیمی درباره ایران باید این سرزمین را با دقت شناخت؛ چراکه ممکن است بتوان ایران را بمباران کرد، اما تمدن، تاریخ و هویت این سرزمین با قدمتی هزاران ساله قابل انهدام نیست.



صالحی‌امیری ادامه داد: ایران سرزمینی است که در درون خود همواره رویش و جوشش دارد و ایرانیان نیز در برابر تهاجم خارجی، با جان و دل از سرزمین خود دفاع می‌کنند.



او تصریح کرد: آنچه امروز همه ما را در کنار یکدیگر قرار داده، دفاع از ایران عزیز و جامعه بزرگ ایران است. دولت وظیفه دارد از هویت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین صیانت کند و همزمان از امنیت، معیشت، اشتغال و کرامت مردم ایران دفاع کند.



سه‌گانه صیانت از ایران، جامعه و نظام سیاسی



وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر پیوند ناگسستنی میان ایران، جامعه و ساختار سیاسی کشور گفت: شرافت ایران در دفاع از جامعه ایران است و شرافت دفاع از جامعه ایران نیز با نظام سیاسی گره خورده است.

او افزود: ما یک سه‌گانه داریم؛ حفظ و صیانت از ایران، حفظ و صیانت از جامعه ایران و حفظ و صیانت از نظام سیاسی. بنابراین همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم؛ با سلایق متفاوت و ادبیات متفاوت، اما همه به دنبال دفاع از ایران هستیم؛ ایرانی که هم مقدس است، هم هویت‌بخش و هم غرورآفرین و در ادوار مختلف تاریخی، بقای ما را تضمین کرده است.



ثبت‌جهانی الموت؛ جلوه‌ای از جایگاه تمدنی ایران



صالحی‌امیری با اشاره به حضور اخیر ایران در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان کره‌جنوبی و ثبت جهانی پرونده «قلعه الموت و استحکامات مربوط به آن» اظهار کرد: در آن اجلاس، ۱۷۶ کشور حضور داشتند و ۳۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و من در جریان بررسی پرونده ایران احساس غرور می‌کردم.



او ادامه داد: پیش از بررسی پرونده ایران، پرونده‌هایی از کشورهای مختلف از جمله یونان، امارات متحده عربی و بنگلادش با بحث‌ها و مخالفت‌های جدی مواجه شدند؛ اما پس از ارائه پرونده ایران و گزارش ارزیاب و کارشناس ایکوموس، هیچ‌یک از اعضای کمیته و حتی ناظران حاضر، مطلب یا مخالفتی درباره پرونده قلعه الموت مطرح نکردند.



وزیر میراث‌فرهنگی این اتفاق را نشانه‌ای از جایگاه تمدنی ایران دانست و گفت: ایران‌زمین همچون خورشیدی است که در جهان می‌درخشد و همگان به این ارزش اعتراف دارند؛ همین ارزش نیز یکی از مهم‌ترین عواملی است که ما را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.



گفت‌وگوی مستقیم با خبرنگاران از سر گرفته می‌شود



صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر میان وزارت میراث‌فرهنگی و رسانه‌ها گفت: در اولین فرصت، روابط‌عمومی وزارتخانه هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد تا جلسات مشترک با خبرنگاران آغاز شود و از این فضای ایجادشده عبور کنیم.



وزیر میراث‌فرهنگی افزود: گفت‌وگو با خبرنگاران را در دو سطح دنبال خواهیم کرد؛ یک گفت‌وگوی آزاد که الزاما فضای رسانه‌ای ندارد و یک گفت‌وگوی رسمی که مباحث آن برای انتشار و انعکاس رسانه‌ای دنبال خواهد شد.

صالحی‌امیری همچنین از آغاز برنامه وزارتخانه برای ثبت و ضبط تاریخ شفاهی خبرنگاران حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: مصمم هستیم تاریخ، شواهد شفاهی، خاطرات و تجربه‌های اندوخته خبرنگاران این سه حوزه را ثبت و ضبط کنیم.



او با اشاره به تجربه موجود در حوزه تاریخ شفاهی ایران افزود: همکاران ما در وزارتخانه، بیش از یک سال است که فرآیند ثبت تاریخ شفاهی پیشکسوتان را آغاز کرده‌اند و حجم قابل توجهی از این گفت‌وگوها در حال ضبط است.



وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ثبت تاریخ شفاهی، خاطرات و تجربه‌های اندوخته خبرنگاران حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود که به‌زودی به‌صورت رسمی آغاز می‌شود.



او با تاکید بر اینکه تاریخ شفاهی را نباید با خاطره‌نگاری یکی دانست، تصریح کرد: تاریخ شفاهی فراتر از خاطره‌نگاری است؛ «شفاهی» یعنی کشف حقیقت، روایت دیروز برای امروز و فردا و شناخت لایه‌های تاریک و مبهم تاریخ که در مسیر تحولات شکل گرفته‌اند.



صالحی‌امیری گفت: جنگ و تجربه‌های مربوط به آن نیز باید برای میراث‌فرهنگی روایت و ثبت شود؛ این روایت‌ها باید بیان و نوشته شوند تا بخشی از حقیقت تاریخی این دوره برای نسل‌های آینده باقی بماند.



درخواست وزیر از خبرنگاران برای تدوین برنامه دوساله وزارتخانه



وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود از خبرنگاران خواست در تدوین اولویت‌های دوساله آینده وزارتخانه مشارکت کنند.



او با اشاره به آغاز فرآیند تدوین برنامه دوساله دولت گفت: در هفته گذشته جلسه‌ای درباره برنامه فرهنگی دوساله دولت برگزار شد و وزارت میراث‌فرهنگی یکی از دستگاه‌های فرهنگی است که باید برنامه دوساله خود را برای پایان این دولت ارائه کند.



روایت ناگفته‌های دولت از سال‌های سخت



وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به تجربه دولت در دوره اخیر گفت: جنگ و شرایط دشوار، تجربه‌های تلخ و در عین حال آموزنده‌ای برای کشور به همراه داشت که بخشی از آن در شرایط فعلی قابل بیان رسانه‌ای نیست.



او افزود: دولت از نخستین روز آغاز به کار خود، شرایطی متفاوت و دشوار را تجربه کرد؛ از شهادت شهید هنیه در آغاز فعالیت دولت تا وعده‌های صادق، جنگ ۱۲روزه، ناآرامی‌ها و سپس جنگ رمضان و شرایطی که تا امروز ادامه داشته است.



صالحی‌امیری با بیان اینکه دولت در این مدت با دشواری‌های فراوان کشور را اداره کرده است، گفت: دولت در سخت‌ترین شرایط، با تمام توان در کنار مردم ایستاد و کشور را اداره کرد.



او تاکید کرد: اگر دولت از نیروهای مسلح پشتیبانی نمی‌کرد در مقاومت ضعف به وجود می‌آمد و اگر دولت همزمان از معیشت، امنیت، اشتغال و تولید مردم حمایت نمی‌کرد، وضعیت جامعه امروز متفاوت بود.



وزیر میراث‌فرهنگی این روند را حاصل یک سخنرانی یا شعار ندانست و گفت: آنچه طی این مدت کشور را اداره کرد، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی بوده که دولت بر اساس آنها توانسته است کشور را در شرایط دشوار اداره کند.



او با تاکید بر اینکه منکر مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم نیست، اظهار کرد: با وجود همه مشکلات، ایران ما همچنان پابرجاست و دولت به وعده خود برای ایستادن در کنار مردم عمل کرده است.



سه‌گانه پشتیبانی دولت، حضور مردم و مقاومت



صالحی‌امیری گفت: ملت ایران با عزت مقاومت کردند و نتیجه سه‌گانه پشتیبانی دولت، حضور مردم در صحنه و مقاومت در میدان، تضمین بقای ایران، جامعه ایران و نظام سیاسی بوده است.



او افزود: ممکن است در برخی مواضع درباره افراد، سخنی گفته شود که قضاوتی عادلانه یا آگاهانه نباشد. من نیز مانند همه شما بر اساس داده‌ها و اطلاعات قضاوت می‌کنم.



وزیر میراث‌فرهنگی در پایان با قدردانی دوباره از خبرنگاران گفت: اگر از این تریبون، سخنی یا قضاوتی از سوی من، معاونان یا مدیران وزارتخانه درباره شما مطرح شده که حق شما نبوده است، از شما پوزش می‌خواهم؛ اما باور کنید این سخن از صمیم قلب است که ما تک‌تک شما را دوست داریم و قدردان تلاش‌های شما هستیم.