اختتامیه رویداد ملی «میراث محتشم کاشانی» برگزار شد
آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی «میراث محتشم کاشانی» با حضور جمعی از مسئولان، چهرههای فرهنگی، هنری و مذهبی، شاعران، پژوهشگران و فعالان فرهنگی و هنری، دوشنبه ۱۹ مردادماه در مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی برگزار شد؛ برگزاری این رویداد با هدف پاسداشت جایگاه ادبی، فرهنگی و آیینی مولانا کمالالدین محتشم کاشانی و بازخوانی ظرفیتهای شعر عاشورایی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی صورت گرفت.
این رویداد با هدف تکریم میراث ماندگار محتشم کاشانی، بازشناسی هویت فرهنگی کاشان، معرفی ادبیات آیینی ایران و انتقال میراث عاشورایی این شاعر به نسلهای آینده شکل گرفت و در آیین اختتامیه نیز مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری با محوریت زندگی، آثار و میراث محتشم کاشانی اجرا شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون وزیر و رییس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، ابوالفضل ساروقیان شهردار کاشان، سید مصطفی محتشمی، رئیس هیئت مبارکه مهدوی کوی محتشم کاشانی، مرتضی والیزاده مشاور شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان و علیرضا حبیبی معاون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی حضور داشتند.
برنامه با بازدید مهمانان از ورکشاپهای هنری در راهروی اقوام و کافهگالری آغاز شد و پس از آن حاضران در تالار آینه برج آزادی گردهم آمدند.
پس از آغاز رسمی برنامه و ارائه توضیحاتی درباره مراسم توسط مجری، سید محسن حسینی رئیس مجموعه برج آزادی، به حاضران خوشامد گفت.
در ادامه، مرتضی والیزاده دبیر رویداد، گزارشی درباره روند برگزاری رویداد بزرگداشت محتشم ارائه کرد و پس از آن گزارش تصویری برنامههای برگزار شده در کاشان برای حاضران به نمایش درآمد.
یکی از بخشهای ویژه این مراسم، اجرای نمایشی درباره زندگی و زمانه مولانا کمالالدین محتشم کاشانی بود. این نمایش به کارگردانی محسن خسروی و با نوازندگی عباس تیمورزاده اجرا شد و احمد صابریطاهر و آقا رضا کریمی نیز در آن به ایفای نقش پرداختند.
همچنین داوود کرمی در بخش پرفورمنس، اشعار محتشم کاشانی را به صورت زنده در جایگاه مراسم کتابت کرد.
در ادامه سید سعید حسینی، نماینده ولیفقیه و امام جمعه کاشان، به ایراد سخنرانی پرداخت و بر جایگاه محتشم کاشانی در ادبیات عاشورایی تأکید کرد.
شعرخوانی عاشورایی با اجرای آقای باغشیخی نیز بخش دیگری از این مراسم بود.
مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان نیز در سخنانی در خصوص جایگاه محتشم کاشانی و ظرفیتهای فرهنگی هنری کاشان صحبت کرد.
حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون وزیر و رییس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در ادامه این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان و حاضران، کاشان را سرشار از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، علمی، هنری و معنوی دانست و بر جایگاه این شهر در تاریخ و فرهنگ ایران تأکید کرد.
در بخش دیگری از مراسم، با اشاره به جایگاه محتشم در تاریخ ادبیات عاشورایی، بر پیوند میان نام محتشم، کاشان و فرهنگ عاشورا تأکید شد و ضرورت تداوم برنامههای فرهنگی برای معرفی مفاخر کاشان و انتقال میراث ادبی و آیینی آنان به نسلهای آینده مورد توجه قرار گرفت.
همچنین روایتی از زندگی مقبل کاشانی و علاقه او به زیارت کربلا مطرح شد؛ روایتی که در کنار زندگی محتشم، بخشی از پیوند عمیق تاریخ فرهنگی کاشان با شعر آیینی و فرهنگ عاشورا را به تصویر کشید.
پس از آن، آیین سنتی چارپایهخوانی اجرا شد و مصطفی معینی آوانی، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی، در ادامه مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت.
در ادامه مراسم، حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز، در این رویداد حضور یافت و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
وی دقایقی درباره اهمیت توجه به فرهنگ، قرآن، شخصیتهای اثرگذار و میراث معنوی سخن گفت.
اجرای گروه سرود «محتشم» با حضور گروه ۲۰ نفره «فانوس» به سرپرستی آقای گلمحمدی، از دیگر بخشهای آیین اختتامیه بود.
در ادامه، از کتاب و تابلوفرش محتشم کاشانی رونمایی شد؛ آثاری که در کنار ورکشاپهای هنری و دیگر بخشهای هنری این رویداد، جلوهای از تلاش برای پیوند شعر آیینی محتشم با هنرهای ایرانی و بازآفرینی میراث این شاعر در قالبهای هنری بود.
در پایان این همایش، از جمعی از چهرههای فرهنگی، هنری، ادبی و مذهبی که در مسیر پاسداشت و معرفی میراث محتشم کاشانی نقش داشتهاند، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
در این بخش از مهدی صمدی، محسن حامقی، مجید زرجامی، سیدرضا چاکری، اشوان آرامی، احمد خوشحساب، علیاصغر ناظری، محمدعلی جوادی، سیدمحمد ناظم رضوی و حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین معتمدی تقدیر شد.
این بخش با تأکید بر اهمیت پاسداشت مفاخر و سرمایههای فرهنگی کشور و تقدیر از تلاشهای فرهنگی و هنری این چهرهها همراه بود.
نخستین رویداد ملی «میراث محتشم کاشانی» در حالی به پایان رسید که سخنرانان و برگزارکنندگان بر ضرورت تداوم این مسیر و تبدیل آن به رویدادی گستردهتر در سالهای آینده تأکید کردند؛ رویدادی که هدف آن تنها بزرگداشت یک شاعر نیست، بلکه تلاشی برای بازشناسی هویت فرهنگی کاشان، معرفی ادبیات آیینی ایران و انتقال میراث عاشورایی محتشم به نسلهای آینده است.
برگزاری آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی «میراث محتشم کاشانی» در برج آزادی، در امتداد رویکرد بنیاد رودکی در میزبانی و حمایت از رویدادهای ملی فرهنگ و هنر و ایجاد بستر تعامل میان نهادهای فرهنگی کشور صورت گرفت.