«زمستان طولانی» به جشنواره فیلم NAFA راه یافت

به گزارش ایلنا، مستند «زمستان طولانی» به کارگردانی حسن جعفری و تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس، به چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم مردم‌نگارانه NAFA در نروژ راه یافت.

جشنواره بین‌المللی فیلم مردم‌نگارانه NAFA از باسابقه‌ترین رویدادهای سینمای مردم‌شناختی جهان است که از سال ۱۹۷۹ برگزار و به عنوان دومین جشنواره قدیمی فیلم‌های مردم‌شناختی جهان شناخته می‌شود.

چهل‌و پنجمین دوره این جشنواره از ۹ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر برگن نروژ برگزار خواهد شد.

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