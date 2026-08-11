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خرم آباد میزبان اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی

خرم آباد میزبان اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی
کد خبر : 1824793
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جلسه برنامه‌ریزی اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عموی جشنواره، جلسه برنامه‌ریزی مربوط به مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی، با حضور میثم محتشم، مدیرکل ارشاد لرستان، معاونین اداره کل و اعضای کمیته برگزاری در سالن جلسات شهید حیدریان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تشکیل شد. 

در این نشست که با هدف نهایی‌سازی مقدمات برگزاری مراسم پایانی این جشنواره برپا شد، دستور کار اصلی بر مدیریت اجرایی و افزایش مشارکت نهادهای فرهنگی متمرکز بود. 

در ادامه میثم محتشم ضمن بررسی روند پیشرفت جشنواره، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های انجمن‌های هنری تاکید کرد. 

[کلیک و کشیدن برای جابجایی]

وی با اشاره به نقش کلیدی این نهادها در ترویج ادبیات، اظهار کرد: برنامه‌ها نباید صرفاً در سطح اداری باقی بمانند؛ بلکه باید از ظرفیت انجمن‌های هنری به شکلی کاربردی استفاده شود تا نتایج ملموس‌تری داشته باشند. 

محتشم در ادامه با یادآوری مسئولیت اجتماعی این گروه‌ها افزود: یکی از وظایف اصلی انجمن‌های هنری، مشارکت فعال در عرصه‌های فرهنگی و هنری است. انتظار می‌رود این انجمن‌ها از این پس با جدیت بیشتری در برنامه‌ها حضور یافته و نقش خود را در پیشبرد اهداف فرهنگی ایفا کنند.

 

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