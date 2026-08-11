برگزاری اختتامیه جشنواره بین المللی «روشنای مشرقی» در ایلام/27 برگزیده در دروازه کربلا تجلیل میشوند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، از برگزاری آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین المللی رضوی «روشنای مشرقی» در شهریورماه در ایلام خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، علی هلشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: جشنواره دلنوشته، سفرنامه و خاطرهنویسی روشنای مشرقی یکی از برنامههای محوری بیستودومین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) در استان ایلام است و ما از آبانماه سال گذشته برای برگزاری دقیق و گسترده و درخور شأن نام مبارک امام رضا علیه السلام از تمام امکانات مادی و معنوی استان بهره گرفتیم.
وی با اشاره به آغاز رسمی جشنواره توضیح داد: در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان و با حضور استاندار، نماینده ولیفقیه، اعضای شورای فرهنگ عمومی، اساتیددانشگاه و جمعی ازمدیران و مسئولان فرهنگی، پوستر جشنواره رونمایی شد و از همان روز فعالیتهای اجرایی کلید خورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام درباره اقدامات تبلیغاتی گفت: برای اینکه جشنواره بهصورت فراگیر دیده شود، پوسترها را به ادارات استان و کشور ارسال گردید، بنرهای اطلاعرسانی در نقاط پرتردد از جمله پایانه مرزی مهران نصب شد، در مدارس و دانشگاهها پوستر جشنواره توزیع شد، تیزرهای معرفی جشنواره از صداوسیمای استان پخش شد و حتی با مسئولان فرهنگی استان واسط عراق نشستهایی داشتیم تا اطلاعرسانی در آن سوی مرز نیز انجام شود.
هلشی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم افزود: به دلیل حجم بالای مشارکت، مهلت ارسال آثار تا ۲۸ اسفند تمدید شد و در نهایت ۱۰۷۱ اثر از ۷۸۹ شرکتکننده به دبیرخانه رسید؛ عددی که نشاندهنده علاقه و ارادت ایرانیان به فرهنگ رضوی است.
هلشی درباره روند داوری گفت: داوری آثار از ابتدای فروردین ماه آغاز شد و در سه بخش دلنوشته، سفرنامه و خاطرهنویسی، ۲۷ نفر بهعنوان برگزیده از سوی داوران جشنواره انتخاب شدند.
وی عنوان کرد؛ زمان برگزاری مراسم پایانی جشنواره با توجه به برنامهریزیها و پیش بینیهای انجامشده، در شهریورماه تعیین شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در پایان تأکید کرد: ایلام بهعنوان پایتخت خادمان اربعین حسینی و گذرگاه زائران ایرانی و عراقی، همواره نقش مهمی در ترویج فرهنگ اصیل شیعی داشته و استقبال مردم از این جشنواره، جلوهای از ارادت آنان به امام رضا (ع) است.