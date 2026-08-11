به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، علی هلشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: جشنواره دلنوشته، سفرنامه و خاطره‌نویسی روشنای مشرقی یکی از برنامه‌های محوری بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) در استان ایلام است و ما از آبان‌ماه سال گذشته برای برگزاری دقیق و گسترده و درخور شأن نام مبارک امام رضا علیه السلام از تمام امکانات مادی و معنوی استان بهره گرفتیم.

وی با اشاره به آغاز رسمی جشنواره توضیح داد: در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان و با حضور استاندار، نماینده ولی‌فقیه، اعضای شورای فرهنگ عمومی، اساتیددانشگاه و جمعی ازمدیران و مسئولان فرهنگی، پوستر جشنواره رونمایی شد و از همان روز فعالیت‌های اجرایی کلید خورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام درباره اقدامات تبلیغاتی گفت: برای اینکه جشنواره به‌صورت فراگیر دیده شود، پوسترها را به ادارات استان و کشور ارسال گردید، بنرهای اطلاع‌رسانی در نقاط پرتردد از جمله پایانه مرزی مهران نصب شد، در مدارس و دانشگاه‌ها پوستر جشنواره توزیع شد، تیزرهای معرفی جشنواره از صداوسیمای استان پخش شد و حتی با مسئولان فرهنگی استان واسط عراق نشست‌هایی داشتیم تا اطلاع‌رسانی در آن سوی مرز نیز انجام شود.

هلشی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم افزود: به دلیل حجم بالای مشارکت، مهلت ارسال آثار تا ۲۸ اسفند تمدید شد و در نهایت ۱۰۷۱ اثر از ۷۸۹ شرکت‌کننده به دبیرخانه رسید؛ عددی که نشان‌دهنده علاقه و ارادت ایرانیان به فرهنگ رضوی است.

هلشی درباره روند داوری گفت: داوری آثار از ابتدای فروردین ماه آغاز شد و در سه بخش دلنوشته، سفرنامه و خاطره‌نویسی، ۲۷ نفر به‌عنوان برگزیده از سوی داوران جشنواره انتخاب شدند.

وی عنوان کرد؛ زمان برگزاری مراسم پایانی جشنواره با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیش بینی‌های انجام‌شده، در شهریورماه تعیین شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در پایان تأکید کرد: ایلام به‌عنوان پایتخت خادمان اربعین حسینی و گذرگاه زائران ایرانی و عراقی، همواره نقش مهمی در ترویج فرهنگ اصیل شیعی داشته و استقبال مردم از این جشنواره، جلوه‌ای از ارادت آنان به امام رضا (ع) است.

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