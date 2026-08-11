به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای توسعه گفت‌وگوهای علمی و بین‌فرهنگی در زمینه میراث تمدنی، تاریخ اندیشه سیاسی و تحولات مفهوم حقوق بشر، نشست علمی بین‌المللی منشور کوروش بزرگ و تحول مفهوم حقوق بشر مدرن با همکاری IAIS و سفارت جمهوری تاجیکستان در محل مؤسسه مطالعات پیشرفته اسلامی مالزی (IAIS) برگزار شد.

موضوع نشست، با تمرکز بر شخصیت کوروش بزرگ، منشور منسوب به وی و بازتاب میراث تاریخی و فرهنگی او در شکل‌گیری و تحول اندیشه‌های مرتبط با حقوق بشر، فرصتی برای بررسی تطبیقی یک موضوع تمدنی از منظر تاریخ، فرهنگ و اندیشه معاصر فراهم ساخت.

ولی‌الله محمدی نصرآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، بر اهمیت منطقه‌ای و بین‌المللی موضوع نشست اشاره کرد و زمینه لازم برای معرفی ظرفیت‌های تمدنی ایران و تقویت تعاملات علمی و فرهنگی میان ایران، تاجیکستان و نهادهای علمی مالزی را یاداور شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی در سخنانی، موضوع کوروش بزرگ و میراث ایران باستان را از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران برای گفت‌وگو با جامعه دانشگاهی و نخبگان کشورهای مختلف دانست.

وی ظرفیت‌های میراث تمدنی ایران برای ایجاد گفت‌وگوی میان‌فرهنگی، تفاهم میان ملت‌ها و تعامل میان جوامع مختلف را مورد توجه قرار داد.

محمدی نصرآبادی بر استمرار نقش فرهنگ و تمدن در ایجاد ارتباط میان ملت‌ها تاکید کرد و گفت: میراث تمدنی ایران با گذر از مرزهای جغرافیایی، «دیپلماسی فرهنگ» را به ابزاری قدرتمند برای هم‌افزایی ملت‌ها تبدیل کرده و دریچه‌های تازه‌ای از تفاهم و تعامل را در جهان پرآشوب امروز، به روی جوامع مختلف می‌گشاید.

در ادامه مازلی مالک رئیس IAIS مالزی، بر اهمیت مطالعه میراث تمدنی و نقش آن در گفت‌وگوهای معاصر درباره جامعه، عدالت و حقوق انسان تأکید کرد.

اردشیر قادری سفیر جمهوری تاجیکستان در مالزی، ضمن توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی کوروش بزرگ، بر اهمیت میراث تمدنی مشترک در حوزه فرهنگی ایران و آسیای مرکزی پرداخت و به نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد پیوند میان ملت‌های منطقه با تکیه بر همین داته‌های تمدنی و فرهنگی تأکید کرد.