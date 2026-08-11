سفیر تاجیکستان: ایران امروز همطراز تمدن باستانی آن ستودنی است
سفیر جمهوری تاجیکستان در مالزی با اشاره به جایگاه تاریخی کوروش در تثبیت حقوق بشر در جهان، به ستایش از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در ایجاد پیوند میان ملتهای منطقه پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای توسعه گفتوگوهای علمی و بینفرهنگی در زمینه میراث تمدنی، تاریخ اندیشه سیاسی و تحولات مفهوم حقوق بشر، نشست علمی بینالمللی منشور کوروش بزرگ و تحول مفهوم حقوق بشر مدرن با همکاری IAIS و سفارت جمهوری تاجیکستان در محل مؤسسه مطالعات پیشرفته اسلامی مالزی (IAIS) برگزار شد.
موضوع نشست، با تمرکز بر شخصیت کوروش بزرگ، منشور منسوب به وی و بازتاب میراث تاریخی و فرهنگی او در شکلگیری و تحول اندیشههای مرتبط با حقوق بشر، فرصتی برای بررسی تطبیقی یک موضوع تمدنی از منظر تاریخ، فرهنگ و اندیشه معاصر فراهم ساخت.
ولیالله محمدی نصرآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، بر اهمیت منطقهای و بینالمللی موضوع نشست اشاره کرد و زمینه لازم برای معرفی ظرفیتهای تمدنی ایران و تقویت تعاملات علمی و فرهنگی میان ایران، تاجیکستان و نهادهای علمی مالزی را یاداور شد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی در سخنانی، موضوع کوروش بزرگ و میراث ایران باستان را از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی ایران برای گفتوگو با جامعه دانشگاهی و نخبگان کشورهای مختلف دانست.
وی ظرفیتهای میراث تمدنی ایران برای ایجاد گفتوگوی میانفرهنگی، تفاهم میان ملتها و تعامل میان جوامع مختلف را مورد توجه قرار داد.
محمدی نصرآبادی بر استمرار نقش فرهنگ و تمدن در ایجاد ارتباط میان ملتها تاکید کرد و گفت: میراث تمدنی ایران با گذر از مرزهای جغرافیایی، «دیپلماسی فرهنگ» را به ابزاری قدرتمند برای همافزایی ملتها تبدیل کرده و دریچههای تازهای از تفاهم و تعامل را در جهان پرآشوب امروز، به روی جوامع مختلف میگشاید.
در ادامه مازلی مالک رئیس IAIS مالزی، بر اهمیت مطالعه میراث تمدنی و نقش آن در گفتوگوهای معاصر درباره جامعه، عدالت و حقوق انسان تأکید کرد.
اردشیر قادری سفیر جمهوری تاجیکستان در مالزی، ضمن توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی کوروش بزرگ، بر اهمیت میراث تمدنی مشترک در حوزه فرهنگی ایران و آسیای مرکزی پرداخت و به نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد پیوند میان ملتهای منطقه با تکیه بر همین داتههای تمدنی و فرهنگی تأکید کرد.