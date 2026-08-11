ایران هویت فناورانه ایران خود را مرهون خامنهای است
آیتالله علی خامنهای بر احیای دوباره کشورش همانند ققنوسی که از میان شعلههای جنگ برمیخیزد رهبری کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشریه محلی لانکا ریویو (Lanka Review) در جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا به تازگی مطلبی در تمجید از آقای شهید ایران به چاپ رسانده است که رایزنی فرهنگی کشورمان در کلمبو در رصد اخبار کشور میزبان به رصد و ترجمه آن همت گمارده است.
مشروح این سیاهه که به قلم یکی از پژوهشگران سیاسی شرق آسیا به چاپ رسیده است در ادامه از نظر میگذرد:
در آخرین روز ماه فوریه سال ۲۰۲۶ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در حملهای گسترده، عمدی و غیرقانونی به ایران آیتالله علی خامنهای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را به شهادت رساندند.
آیتالله خامنهای (ره) که در زمان شهادت ۸۶ سال داشت طی چند دهه یکی از شخصیتهای محوری در ساختار سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران بود. ایشان بر روند بازسازی کشور از ویرانیهای جنگ ایران و عراق نظارت داشت و با وجود تحریمهای اعمالشده از سوی قدرتهای امپریالیستی، ایران را به کشوری با رشد سریع و در مسیر صنعتیشدن هدایت کرد.
از مشهد تا مبارزه با رژیم پهلوی
آیتالله خامنهای در سال ۱۹۳۹ در شهر مشهد و در خانوادهای روحانی متولد شد. ایشان در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به مخالفت سیاسی با حکومت خودکامه و منفور محمدرضا شاه پهلوی پرداخت. فعالیتهای ایشان موجب بازداشت و تحت نظر قرار گرفتن توسط سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پهلوی (ساواک) شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، آیتالله خامنهای مسئولیتهای مهمی را بر عهده گرفت از جمله امامت جمعه تهران و عضویت در شورای انقلاب اسلامی. در سال ۱۹۸۱ پس از ترور محمدعلی رجایی، به ریاست جمهوری ایران رسید و تا سال ۱۹۸۹ در دو دوره متوالی این مسئولیت را بر عهده داشت. دوران ریاستجمهوری ایشان همزمان با سالهای پایانی جنگ ایران و عراق و آغاز دوران بازسازی کشور بود.
آغاز رهبری جمهوری اسلامی ایران
پس از رحلت امام خمینی (ره) در سال ۱۹۸۹ آیتالله خامنهای از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. در این جایگاه وی عالیترین مقام سیاسی و دینی کشور شد و بر نیروهای مسلح، قوه قضائیه، رسانه ملی و تصمیمات راهبردی کشور نظارت یافت. دوران رهبری او با رویدادهای مهم منطقهای، تغییرات در سیاست هستهای ایران و تحول در روابط با قدرتهای جهانی همراه بوده است.
آیتالله خامنهای نقش مهمی در تعیین مسیر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد و بر مقاومت در برابر فشارهای امپریالیستی، خوداتکایی و حفظ هویت انقلابی جمهوری اسلامی تأکید داشت. ایشان همچنین بر دورههایی از تنشهای سیاسی داخلی از جمله اختلافات میان جناحهای مختلف نظارت داشت.
نفوذ ایشان تنها به نهادهای رسمی محدود نبود بلکه از طریق شبکههای روحانیت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای فرهنگی و خیریه نیز گسترش یافته بود.
در طول دههها آیتالله خامنهای به یکی از شخصیتهای تعیینکننده تاریخ معاصر ایران تبدیل شد؛ شخصیتی که میراث ایشان با تداوم جمهوری اسلامی و همچنین تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه پیوند خورده است.
بازسازی ایران پس از جنگ
هنگامی که ایشان به رهبری جمهوری اسلامی رسید جنگ هشتساله ایران و عراق کشوری ویران با صدها هزار کشته و زیرساختهایی نابودشده بر جای گذاشته بود. دولت ایشان بازسازی را به عنوان اولویت ملی در پیش گرفت و تمرکز خود را بر احیای شبکههای انرژی، حملونقل و شهرها، در کنار تثبیت اقتصاد آسیبدیده از جنگ، قرار داد.
بنیادهای وابسته به دولت و بخش مهندسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عوامل اصلی این روند بودند و بعدها به یکی از ارکان توسعه صنعتی کشور تبدیل شدند.
با بازگشت ثبات ایران سرمایهگذاری گستردهای در آموزش علمی، توسعه دانشگاهها و آموزشهای فنی انجام داد تا نیروی انسانی متخصص تربیت شود. در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ این زیرساخت انسانی زمینه پیشرفت در صنایع هوافضا، فناوری هستهای و زیستفناوری را فراهم کرد.
در نتیجه تحریمها ایران به سمت خودکفایی حرکت کرد و توانمندیهای بومی خود را در زمینه پهپادها، ماهوارهها و برنامههای موشکی توسعه داد. بخش هستهای نیز با ترکیبی از دانش بومی و بهرهگیری از تخصص خارجی گسترش یافت. همزمان یک زیستبوم دیجیتال نیز با اتکا به جمعیت جوان و آشنا با فناوری در کشور شکوفا شد.
دانشگاههای ایران در حوزههای مهندسی و علوم کاربردی به جایگاهی پیشرو در منطقه دست یافتند و پژوهشهای مورد حمایت دولت موجب پیشرفت در فناوری نانو، صنایع دارویی و انرژیهای تجدیدپذیر شد.
این گذار از دوران بازسازی پس از جنگ به توسعه مبتنی بر نوآوری نتیجه راهبردی آگاهانه برای استفاده از فناوری به عنوان ابزاری جهت افزایش تابآوری و نفوذ کشور بود. امروزه توانمندی فناورانه بخش مهمی از هویت، موقعیت راهبردی و نقش منطقهای ایران را تشکیل میدهد و شاید این مهمترین میراث آیتالله خامنهای برای ملت ایران باشد.
روابط ایران و سریلانکا؛ از انرژی تا توسعه زیرساختها
در دوران رهبری آیتالله خامنهای روابط اقتصادی مستحکم و دیرینه و همچنین درک متقابل سیاسی پایه روابط ایران و سریلانکا را شکل داد. دو کشور همکاری خود را بر حوزه انرژی و توسعه متمرکز کردند.
ایران با تأمین نفت و همچنین اجرای پروژههای زیربنایی از جمله پروژه نیروگاه برقآبی «اوما اویا» به ارزش ۵۱۴ میلیون دلار آمریکا نقش مهمی در بخش انرژی سریلانکا ایفا کرد.
این روابط را نمیتوان صرفاً در چارچوب مناسبات اقتصادی میان دو کشور ارزیابی کرد چراکه در پسِ همکاریهای انرژی و توسعه نوعی درک متقابل سیاسی و روابط دیرینه میان ایران و سریلانکا نیز شکل گرفته بود.
در همین چارچوب آیتالله خامنهای برای بسیاری در سریلانکا نه تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران بلکه چهرهای مرتبط با یکی از دوستان قدیمی این کشور در منطقه به شمار میرفت.
مردم سریلانکا درگذشت این دوست بزرگ را سوگوار خواهند بود.