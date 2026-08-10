تمدید مجدد مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی آسمان هشتم
مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره ملی روستایی و عشایری آسمان هشتم برای دومین بار تمدید شد و زمان برگزاری این رویداد تغییر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان، هفتمین جشنواره ملی روستایی و عشایری آسمان هشتم با محوریت کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (عج) روستای کردر رضوی شهرستان میناب در استان هرمزگان و با حمایت دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت دستگاههای مرتبط، بهمنماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
ابراهیم زاکری، مدیر کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (عج) روستای کردر رضوی گفت: این جشنواره با هدف عرض ارادت به آستان مقدس حضرت علیبنموسیالرضا (ع)، پاسداشت فرهنگ ناب رضوی و شناسایی و حمایت از ظرفیتهای فرهنگی و هنری جوامع روستایی و عشایری کشور طراحی شده است.
تمدید برای دومین بار
وی با اذعان به اینکه با توجه به شرایط پیشآمده، مهلت ارسال آثار برای دومین بار تمدید شده است، خاطرنشان کرد: پیش از این، زمان ارسال آثار تا ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ و زمان برگزاری جشنواره از ۲۷ تا ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ برنامهریزی شده بود که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، برگزاری آن به تعویق افتاد و اکنون با برنامهریزیهای جدید، این رویداد در بهمنماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
بخشهای جشنواره و نحوه شرکت
مدیر کانون فرهنگی هنری امام المنتظر ادامه داد: بر اساس فراخوان، آثار ارسالی در دو بخش اصلی شامل «نمایشها و آیینهای سنتی و مذهبی» و «سرودهای روستایی و عشایری» داوری خواهند شد.
وی افزود: در بخش نمایش، آثاری با محوریت فرهنگ رضوی، مفاهیم اخلاقی، و آیینهای بومی پذیرفته میشود و در بخش سرود نیز گروهها میتوانند آثاری در مدح و منقبت اهلبیت (ع) و موضوعات مرتبط با فرهنگ رضوی ارائه کنند.
زاکری اعلام کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد روستایی، گروههای سرود و نمایش و دیگر فعالان فرهنگی و هنری مرتبط میتوانند آثار خود را تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق کارتابل مدیر کانون در سامانه «بچههای مسجد» یا از طریق لینک مستقیم https://bachehayemasjed.ir/aseman8 ارسال کنند.
گفتنی است؛ جشنواره آسمان هشتم از سال ۱۳۸۶ با همت و غیرت مردم به ویژه نوجوانان و جوانان مومن روستای کردر رضوی به صورت خودجوش و مردمی شکل گرفت و در سالهای بعد به یک رویداد استانی و سپس ملی و فراگیر تبدیل شد.