تمدید مجدد مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی آسمان هشتم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان، هفتمین جشنواره ملی روستایی و عشایری آسمان هشتم با محوریت کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (عج) روستای کردر رضوی شهرستان میناب در استان هرمزگان و با حمایت دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

ابراهیم زاکری، مدیر کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (عج) روستای کردر رضوی گفت: این جشنواره با هدف عرض ارادت به آستان مقدس حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، پاسداشت فرهنگ ناب رضوی و شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جوامع روستایی و عشایری کشور طراحی شده است.

تمدید برای دومین بار

وی با اذعان به اینکه با توجه به شرایط پیش‌آمده، مهلت ارسال آثار برای دومین بار تمدید شده است، خاطرنشان کرد: پیش از این، زمان ارسال آثار تا ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ و زمان برگزاری جشنواره از ۲۷ تا ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، برگزاری آن به تعویق افتاد و اکنون با برنامه‌ریزی‌های جدید، این رویداد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

بخش‌های جشنواره و نحوه شرکت

مدیر کانون فرهنگی هنری امام المنتظر ادامه داد: بر اساس فراخوان، آثار ارسالی در دو بخش اصلی شامل «نمایش‌ها و آیین‌های سنتی و مذهبی» و «سرودهای روستایی و عشایری» داوری خواهند شد.

وی افزود: در بخش نمایش، آثاری با محوریت فرهنگ رضوی، مفاهیم اخلاقی، و آیین‌های بومی پذیرفته می‌شود و در بخش سرود نیز گروه‌ها می‌توانند آثاری در مدح و منقبت اهل‌بیت (ع) و موضوعات مرتبط با فرهنگ رضوی ارائه کنند.

زاکری اعلام کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد روستایی، گروه‌های سرود و نمایش و دیگر فعالان فرهنگی و هنری مرتبط می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق کارتابل مدیر کانون در سامانه «بچه‌های مسجد» یا از طریق لینک مستقیم https://bachehayemasjed.ir/aseman8 ارسال کنند.

گفتنی است؛ جشنواره آسمان هشتم از سال ۱۳۸۶ با همت و غیرت مردم به ویژه نوجوانان و جوانان مومن روستای کردر رضوی به صورت خودجوش و مردمی شکل گرفت و در سال‌های بعد به یک رویداد استانی و سپس ملی و فراگیر تبدیل شد.

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