دیپلماسی فرهنگی ایران در یازدهمین اجلاس وزیران فرهنگ بریکس؛
نماینده ایران زبان فرهنگ را راهکار صلح جهانی دانست/ از حضور فعال در کارگروه فرهنگی بریکس تا توافقات کلیدی با اندونزی و هند
یازدهمین اجلاس وزیران فرهنگ کشورهای عضو بریکس که با شعار «تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» در شهر بوپال هند برگزار شد و هیئت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور فعال در مذاکرات، مشارکت در تدوین بیانیه نهایی و رایزنیهای دیپلماتیک، گامی بلند در جهت توسعه مراودات فرهنگی میان کشورهای عضو برداشت.
استقبال گرم از هیئت ایرانی
در بدو ورود هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به هند، مراسم استقبال در فرودگاه انجام شد. همچنین در محل برگزاری اجلاس، گاجندرا سینگ شخاوات وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری هند، بهصورت رسمی از محسن جوادی و هیئت همراه استقبال کرد که این امر نشاندهنده جایگاه و اهمیت حضور ایران در این نشست بینالمللی بود.
مذاکرات فشرده برای تدوین بیانیه نهایی
روز نخست اجلاس یازدهم به نشستهای تخصصی و فشرده جهت نهایی کردن بیانیه اجلاس اختصاص داشت. پس از مذاکرات فنی و کارشناسی با حضور نمایندگان ایران و سایر کشورها، متن نهایی مورد توافق تمامی اعضا قرار گرفت و به سند پایه همکاریهای فرهنگی بریکس ۲۰۲۶ تبدیل شد.
سخنرانی و رویکردهای ایران
در روز دوم، اجلاس با سخنرانی رؤسای هیئتها آغاز شد. محسن جوادی در نطق خود، علاوه بر تبیین ظرفیتهای تخصصی حوزه کتاب و نشر، بر ضرورت ارتقای همکاریها در تمامی عرصههای فرهنگ، هنر، گردشگری و میراث فرهنگی تاکید کرد.
نماینده ایران بارها بر اهمیت حمایت از نسل جوان کشورهای عضو به عنوان پیشران ارتباطات فرهنگی آینده تاکید کرد.
جوادی با قدردانی از میزبانی شایسته دولت هند، فرهنگ و هنر را نه صرفا یک موضوع جانبی، که تنها زبان مشترک و کارآمد برای صلح، آرامش و حل چالشهای اقتصادی و سیاسی در جهان امروز توصیف کرد.
رایزنیهای دوجانبه و توافقات راهبردی
در حاشیه این اجلاس، دیپلماسی فعال هیئت ایرانی در دیدارهای دوجانبه مشهود بود. در نشستی سازنده، فادلی زون، وزیر فرهنگ اندونزی، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، از شهید علی لاریجانی بهعنوان یکی از دولتمردان اهل فرهنگ ایران یاد کرد و برای همکاریهای مشترک در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، تولید مشترک فیلم سینمایی، حفاظت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و برگزاری هفته فرهنگی اعلام آمادگی کرد.
در دیداری با معاون وزیر فرهنگ هند نیز، موضوع توسعه همکاریها با محوریت زبان فارسی و علاقه شخصی مقام هندی به یادگیری آن مطرح شد. همچنین در دیدار با وزیر ایالت مادیا پرادش، بر ضرورت گسترش ارتباطات فرهنگی تاکید شد.
در این اجلاس دو روزه، هیئت ایرانی دیدارهای سازندهای نیز با رؤسای هیئتهای سایر کشورها، از جمله برزیل، جهت توسعه مراودات فرهنگی برگزار کرد.
محسن جوادی در پایان حضور خود در هند، طی نشستی با رایزن فرهنگی و همکاران سفارت ایران در دهلی نو و سر کنسولی ایران در بمبئی، رهنمودهای تخصصی جهت افزایش اثربخشی فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور ارائه کرد.
وی در این نشستها پیشنهاد داد که با همکاری سفارت و رایزنی فرهنگی، دو برنامه فاخر با محوریت پیامبر اسلام (ص) و شاهنامه فردوسی در آینده نزدیک در هند اجرا شود.