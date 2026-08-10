سردار کارگر انتصاب دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی انتصاب سرلشکر محسن رضایی بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی انتصاب سرلشکر محسن رضایی بهعنوان نماینده مقام معظم رهبری (حفظه الله) و دبیر شورای امنیت ملی را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی
با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد(ص) و اهداء سلام؛
با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی بهعنوان نماینده مقام معظم رهبری(حفظه الله) و دبیر شورای عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بدون تردید این انتصاب که بیانگر مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده آن برادر گرانقدر در دوران فرماندهی دفاع مقدس و مسئولیتهای راهبردی است، ارتقاء بیش از پیش امنیت، اقتدار و تمامیت ارضی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصههای داخلی و بینالمللی را نوید میدهد.
توفیق روزافزونتان در صیانت از آرمانهای بلند امامین انقلاب اسلامی(ره)، تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر(عج) و فرامین و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای(مدظله العالی ) را در ادامه مسیر نورانی شهدای والامقام از ذات اقدس احدیت مسئلت مینمایم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر