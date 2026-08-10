شورای انتخاب متون تالار هنر، آثار راهیافته به مرحله بعد را معرفی کرد
جلسات شورای انتخاب متون تالار هنر با هدف بررسی نمایشنامههای متقاضی اجرا برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در جلسات شورای انتخاب متن تالار هنر که با برنامه ریزی امین اکبری نسب انجام شد، اعضای شورا متشکل از حمیدرضا نعیمی، سیدحسن حسینی و امیر مشهدیعباس پس از مطالعه، ارزیابی و بررسی دقیق آثار ارسالی، نتایج بررسیها را به شرح زیر اعلام کردند:
آثار پذیرفتهشده: «پرواز فالکون ۸» نوشته آرین ناصریمهر، به کارگردانی حمید گلی / «طوطا و جانا» نوشته رضا ادیب، به کارگردانی رضا ادیب / «آدمبرفی» نوشته امین کشاورز، به کارگردانی امین کشاورز / «هابچه» نوشته منوچهر اکبرلو، به کارگردانی مریم اکبری / «قصه غول دریا» نوشته فرشید قلیپور، به کارگردانی رضا فقیهی.
آثار مشروط به بازبینی: «روبو بو و قلب جادویی» نوشته لیدا وعیدی، به کارگردانی لیدا وعیدی / «کتابخانه پرندگان» نوشته فرهاد اسماعیلی، به کارگردانی فرهاد اسماعیلی / «یعنی کار کیه؟» نوشته امین ملکمحمودی، به کارگردانی مریم رادپور.
آثار مشروط به اصلاحات و ارائه متن بازنویسیشده: «راز نیاز شاپرک» نوشته ابراهیم کریمی هسنیجه، به کارگردانی وجیهه کریمی هسنیجه / «سوارکار قهرمان» نوشته بابک شیرخانی، به کارگردانی بابک شیرخانی / «مترسک ۲» نوشته فرشته صفری، به کارگردانی مجید بذرپاچ / «شنگول و منگول و بچه سوم» نوشته کیومرث قنبریآذر، به کارگردانی رضا نعمتیان / «افسانه شهر رویا» نوشته آدینه سمنانی، به کارگردانی آدینه سمنانی / «راز جزیره بلولوط» نوشته فرشید قلیپور، به کارگردانی فرشید قلیپور / «هملت و لوبیای سحرآمیز» نوشته کیومرث قنبریآذر و مسعود شاهکرمی، به کارگردانی زهره پرتویی / «لامایی به نام لامئو» نوشته رامین بهادری، به کارگردانی رامین بهادری.
آثار منوط به گفتگو با کارگردان: «خیاط کوچولوی شجاع» نوشته اورند هریس، به کارگردانی افشین حسنیکیا / «قصه حسن و بزغاله» نوشته مجتبی مهدی، به کارگردانی مجتبی مهدی / «پینبال» نوشته اورند هریس، به کارگردانی حمیدرضا سنگیان / «بیا دنیا را بسازیم» نوشته پرستو گلستانی، به کارگردانی پرستو گلستانی / «الفبا» نوشته امیرحسین انصافی، به کارگردانی امیرحسین انصافی / «یاشیل» نوشته زیبا برجیفلاح، به کارگردانی زیبا برجیفلاح/ «ماجرای گلی در جنگل سحرآمیز» نوشته احمد مایل، به کارگردانی احمد مایل.
آثار منوط به ارائه متن نمایشنامه: «آدمک آدم است» نوشته محمدحسین حبیبی، به کارگردانی مریم وطنپور / «مأموریت غیرممکن ۱» نوشته پیمان فاطمی، به کارگردانی داوود بنیاردلان / «مأموریت غیرممکن ۲» نوشته پیمان فاطمی، به کارگردانی پیمان فاطمی.
تالار هنر ضمن قدردانی از تمامی نمایشنامهنویسان و هنرمندانی که آثار خود را برای بررسی ارسال کردهاند، اعلام می کند برخی آثار که نام آنها در لیست وجود ندارد، با توجه به سیاست های اجرایی تالار هنر، در اولویت اجرا قرار نگرفتهاند، بدین وسیله از اعتماد و همراهی صاحبان آثار قدردانی کرده و برای آنان در ادامه مسیر هنری آرزوی موفقیت دارد.