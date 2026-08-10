آغاز اکران آنلاین فیلم سینمایی «پلی بر رودخانه خشک»
اکران آنلاین فیلم سینمایی «پلی بر رودخانه خشک» به کارگردانی احسان اکلیلی و تهیهکنندگی مجید صدیقی، از دوشنبه ۱۹ مردادماه در گروه سینمایی هنرو تجربه و از طریق پلتفرم هاشور آغاز شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه ،فیلم سینمایی «پلی بر رودخانه خشک» به کارگردانی احسان اکلیلی و تهیهکنندگی مجید صدیقی، از دوشنبه ۱۹ مردادماه در بخش اکران «هنروتجربه» پلتفرم هاشور در دسترس علاقهمندان سینمای ایران قرار گرفت
این فیلم که در سال ۱۴۰۳ تولید شده، روایتی واقعی و اجتماعی از زندگی و معیشت یک خانواده آسیبپذیر در اصفهان است که در بستر بحران بیآبی روایت میشود.
«پلی بر رودخانه خشک» با تمرکز بر زندگی انسانهایی که در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی روزگار میگذرانند، تصویری از بخشی از واقعیتهای جامعه معاصر ارائه میدهد و بحران آب را در پیوند با زندگی روزمره و سرنوشت شخصیتهای خود به تصویر میکشد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «پلی بر رودخانه خشک است؛ از سویی عدهای برای تحویلگرفتن جسد تازه درگذشتهای رهسپارند و عدهای دیگر برای تحویلدادن نوزاد تازه ازراهرسیدهای. نقطه تلاقی، لحظه از کنار ھم گذشتن است.»
این فیلم پیش از این در گروه سینمایی «هنر و تجربه» روی پرده سینما رفته و اکنون با آغاز اکران آنلاین، امکان تماشای آن برای مخاطبانی که فرصت تماشای فیلم در اکران سینمایی را نداشتهاند، فراهم شده است.
بازیگرانی چون رادنوش مقدم، لیلا قربانی، رامین ربیعی، محمد مهدی رحیمی، مژگان کوهی، پریسا طبیبیان، غزال اهتمام، سحر مهدوی، ایمان صراف، بهاره عنبرزاده، فرشته کیانزاد، فاطمه نگهداری، تابان قنبری، سعید نادری فر، پریسا مزروعی، شهربانو اقدامی، آرش سلطان آبادی، مهرداد جلالی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
علاقهمندان به سینمای اجتماعی و آثار اکرانشده در گروه «هنر و تجربه» میتوانند از دوشنبه ۱۹ مردادماه، ساعت ۱۷، «پلی بر رودخانه خشک» را به صورت آنلاین در پلتفرم هاشور تماشا کنند.
دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: مجری طرح: حسن اکلیلی، فیلمنامه: مجید شاکرین، سرمایه گذار: همایون صفایی، مدیر فیلمبرداری: مجتبا اسپنانی، سرپرست گروه کارگردانی و مدیر برنامهریزی: ایرج رضایی، مدیر صدابرداری: مهران ثابتی فرد، طراح گریم: نفیسه علیزاده، طراح صحنه: ماجد جبل عاملی، طراح لباس: شادی مقدم، مدیر تولید: ایمان صراف، تدوین: امیر عباس اکلیلی، اصلاح رنگ و نور: دانیال باباصفری، آهنگساز: امیر طباطبایی، دستیار اول کارگردان: پرستو خواجهپور، منشی صحنه: نگار رضایی، زهره شماعیزاده، دستیار اول فیلمبردار: امیر مهدی خادم، عکاس: مریم فرخیان، مدیر تدارکات: سعید نادریفر، دستیاران کارگردان: رسول رمضانی و مهرداد جلالی، دستیار برنامهریز: فرشته کیانزاد، دستیاران فیلمبردار: مهران شریفی، پارسا گازور، محمد هنریار و متین نجف، دستیار صدا: کیارش حجازی، دستیار گریم: فاطمه بیگی، دستیاران صحنهولباس: مهدی قاری و مینا منتظر الظهور، تدارکات: مصطفی سلیمانی