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«مادر بزرگم لیلی» به بلاروس می‌رود

«مادر بزرگم لیلی» به بلاروس می‌رود
کد خبر : 1824473
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انیمیشن کوتاه «مادر بزرگم لیلی» ساخته فاطمه حقیقی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) در بخش مسابقه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن انیمایِوکا بلاروس رقابت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «مادر بزرگم لیلی» ساخته فاطمه حقیقی درباره دختری خردسال است، که دنیا و بیماری مادربزرگ را از چشم خودش می‌بیند.

هدف جشنواره انیمایوکا که هر سال مهرماه در شهر ماگیلیوف بلاروس برگزار می‌شود، نمایش و معرفی بهترین دستاوردهای دنیای انیمیشن، هنرهای زیبا، هنرهای کاربردی، گسترش و تقویت پیوندهای فرهنگی بین المللی، شناسایی و حمایت از کودکان و نوجوانان مستعد و توسعه توانایی خلاقانه آن‌ها، برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی و پرورش ارزش‌های هنری است.

بیست و نهمین دوره این جشنواره از اول تا سوم مهرماه 1405 برگزار می‌شود، پخش بین‌المللی انیمیشن «مادر بزرگم لیلی» برعهده بخش بین‌الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

«مادربزرگم لیلی» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.‌

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