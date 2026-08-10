صالحیامیری در نشست شورای راهبردی وزارتخانه:
صیانت از ایران با تمام ظرفیتها و ارزشهای آن، مسئولیت مشترک ملی است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به شرایط حساس کشور و «پیچ تاریخی» پیشروی ملت ایران، حفظ ایران با تمام ظرفیتها و ارزشهای آن، صیانت از امنیت و معیشت مردم و حفظ نظام سیاسی را سه اصل مهم و راهبردی در شرایط کنونی دانست و با تشریح برنامههای وزارتخانه در حوزه گردشگری سلامت و توسعه همکاریهای بیندستگاهی، بر تداوم اقدامات و حرکت رو به جلو تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدرضا صالحیامیری امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در چهلمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با حضور اعضای این شورا در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور، اظهار کرد: در حال عبور از یک پیچ تاریخی هستیم؛ پیچ تاریخیای که لحظات حساسی را پیش روی یک ملت قرار میدهد و اقتضا میکند با نگاهی مسئولانه، راهبردی و ملی به مسائل کشور توجه داشته باشیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: برداشت همه ما این است که باید بپذیریم حفظ ایران با تمام ظرفیتها و ارزشهای آن، صیانت از امنیت و معیشت مردم و حفظ نظام سیاسی، سه اصل مهمی است که در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه این ایام با سومین سالروز فعالیت دولت چهاردهم مصادف است، بر ضرورت استمرار برنامهها و اقدامات در مسیر تقویت ظرفیتهای کشور تاکید کرد.
گردشگری سلامت؛ ظرفیت راهبردی ایران برای جذب گردشگران خارجی
صالحیامیری در ادامه با تشریح ظرفیتهای گردشگری سلامت کشور گفت: گردشگری سلامت مهمترین ظرفیت ما در حوزه گردشگری است؛ چراکه ایران از ظرفیتهای تخصصی و درمانی قابل توجهی برخوردار است و در کنار آن، مزیت اقتصادی سفر به ایران نیز میتواند زمینهساز توسعه این بخش باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: تعهد ما جذب سالانه دو میلیون گردشگر سلامت با درآمد ۶ میلیون یورو است و برای تحقق این هدف باید ظرفیتهای موجود را بهصورت منسجم و هماهنگ فعال کنیم.
او یکی از مزیتهای مهم گردشگری سلامت را ماهیت خانوادگی این نوع سفرها عنوان کرد و گفت: معمولا فرد بیمار به همراه خانواده خود سفر میکند و همین موضوع، یک مزیت مضاعف برای گردشگری سلامت ایجاد میکند؛ چراکه علاوه بر گردشگر سلامت، همراهان او نیز از ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و خدماتی کشور استفاده خواهند کرد.
صالحیامیری با اشاره به ضرورت انسجام بیشتر در حوزه گردشگری سلامت افزود: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، پراکندگی ظرفیتها و اقدامات در این حوزه است. از همین رو، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و سایر نهادها همکاریهای مشترک و مؤثری را آغاز کردهاند.
او تصریح کرد: ما از مرحله هماهنگی عبور کردهایم و وارد مرحله همکاری شدهایم و این همکاری بیندستگاهی میتواند زمینه را برای بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای کشور در حوزه گردشگری سلامت فراهم کند.
توسعه بازارهای گردشگری سلامت و تداوم اقدامات
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه گردشگری سلامت اظهار کرد: در حوزه گردشگری اقدامات بسیار خوبی انجام دادهایم که از جمله آن میتوان به تفاهم با اندونزی اشاره کرد.
او همچنین با اشاره به راهاندازی بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی در آبادان گفت: با توجه به این ظرفیت درمانی، امکان جذب گردشگران سلامت از عراق نیز وجود دارد و میتوان از ظرفیت بازار کشورهای همسایه برای توسعه گردشگری سلامت بهره گرفت.
صالحیامیری با اشاره به تأثیر شرایط ناشی از جنگ بر روند جذب گردشگر سلامت افزود: برخی تحولات و شرایط منطقهای بر میزان جذب گردشگر سلامت تأثیر گذاشته است، اما ما متوقف نشدهایم و همچنان در این حوزه گامهای مهمی برمیداریم.