ورود یک «خانواده غیر منتظره» به شبکه یک

مدیر دوبله این سینمایی اردشیر منظم و صدابردار آن بهزاد توکلی است. آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، فاطمه برزویی، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، سیما رستگاران، مریم شاهرودی، داود شعبانی نصر، خشایار شمشیرگران، سحر صحامیان، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، علی منصوری راد، بهمن هاشمی، علیرضا ناصحی، نیما نکویی فرد و اردشیر منظم صداپیشه های این اثر بوده اند.

این فیلم درباره پسر جوانی به نام بو فان است که برای دفن خاکستر مادربزرگش به شهر ووهان می آید. در آن جا پیرمردی به نام رن که آلزایمر دارد، او را به جای پسرش اشتباه می گیرد و بوفان مجبور می شود برای کمک به پیرمرد نقش پسر او را بازی کند که به بهبود زندگی خودش و پیرمرد منجر می شود.

فیلم «خانواده غیر منتظره» با ترسیم موقعیت پیچیده بو فان و پیرمردی مبتلا به آلزایمر به بررسی مفاهیم هویت و پذیرش دیگری در بستری عاطفی می پردازد. فریب ناخواسته ناشی از بیماری رن به فرصتی برای بازتعریف روابط میان نسلی و پر کردن خلأهای عاطفی هر دو شخصیت تبدیل می شود. نقش بازی کردن بو فان در قامت پسر پیرمرد نشان دهنده قدرت همدلی در التیام دردهای پنهان و بازیابی معنای خانواده در شرایطی غیرمتعارف است. این همزیستی اجباری به تدریج به پیوندی عمیق تبدیل شده و روند درمان روحی شخصیت ها را در مسیر جستجوی آرامش تسریع می کند. نمایش این رابطه غیرمنتظره تضاد میان تنهایی فردی و گرمای حضور در کنار یکدیگر را به شکلی تأثیرگذار بازتاب می دهد. در نهایت این اثر با نگاهی انسانی به زوال عقل و تنهایی در سنین سالمندی، درس های ارزشمندی از مهربانی و مسئولیت پذیری در مواجهه با ناگزیری های زندگی ارائه می دهد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی یک، برای مخاطبان پخش شود.