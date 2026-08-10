پرونده ثبت ملی ۵ اثر تاریخی شهرستان پردیس تهیه شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پرونده ثبت ملی پنج اثر تاریخی شهرستان پردیس شامل امامزاده قاسم روستای گلخندان، امامزاده طیب‌بن‌طاهر روستای کمرد، حمام تاریخی روستای اصطلک، محوطه عصر آهن روستای اصطلک و حمام تاریخی روستای گلخندان است.

این اقدام با هدف صیانت از آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی، پیشگیری از دخل‌وتصرف‌های انسانی، جذب اعتبارات پژوهشی و فراهم‌کردن زمینه مرمت و حفاظت از این بناها و محوطه‌های تاریخی انجام شده است.

در میان آثار پیشنهادی، امامزاده قاسم گلخندان و امامزاده طیب‌بن‌طاهر کمرد از نظر معماری بومی و منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارند. همچنین قدمت و ارزش تاریخی محوطه عصر آهن روستای اصطلک، ضرورت ثبت و حفاظت از آن را دوچندان می‌کند.

ثبت ملی آثار تاریخی، علاوه بر تثبیت جایگاه حقوقی و حفاظتی آن‌ها، زمینه معرفی بهتر میراث فرهنگی شهرستان پردیس را در سطح ملی فراهم می‌کند. فرهنگ‌سازی و تثبیت جایگاه اجتماعی آثار تاریخی در میان مردم نیز از مهم‌ترین وظایف اداره میراث فرهنگی به شمار می‌رود؛ زیرا حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه بدون صیانت از اصالت آثار امکان‌پذیر نیست.

گسترش زندگی مدرن و تغییر سبک زندگی، در صورت بی‌توجهی به آثار تاریخی و انجام دخل‌وتصرف‌های غیر اصولی، می‌تواند به ایجاد خلأ هویتی برای نسل‌های امروز و آینده منجر شود. از این رو، حفاظت از بناها، محوطه‌ها و تپه‌های باستانی شهرستان پردیس، نقش مهمی در معرفی دوره‌های مختلف حضور و زیست بشر در این منطقه دارد.

این آثار، با پشت سر گذاشتن فرازونشیب‌های چندصدساله تاریخی، بخشی از جایگاه شهرستان پردیس را در زنجیره تمدن ایران نشان می‌دهند.

شهرستان پردیس اگرچه منطقه‌ای نوپا با چهره‌ای مدرن است، اما برخورداری از آثار تاریخی، معماری بومی، صنایع‌دستی، آداب و رسوم مذهبی و فرهنگی و حضور اقوام گوناگون، ضرورت انجام مطالعات تاریخی و مردم‌شناسی و همچنین شناسایی و ثبت آثار مغفول‌مانده را بیش از پیش آشکار می‌کند.

ثبت ملی این آثار می‌تواند گامی مؤثر در انتقال هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان پردیس به نسل‌های آینده و تضمین ماندگاری این میراث ارزشمند باشد.