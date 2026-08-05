معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خبر داد؛
برپایی ۱۷ خیمه هنری در مسیر جاماندگان اربعین
۱۷ خیمه هنری در مسیر پیادهروی برپا شد که ۱۶ خیمه با مشارکت معاونتهای هنری مناطق و مراکز سازمان و یک خیمه به عنوان خیمه مرکزی هنر با حضور استادان برجسته خوشنویسی و کتیبهنویسی فعالیت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری را در ضلع شمالی میدان شوش و در طول مسیر پیادهروی برگزار کرد.
اجرای نمایشهای آیینی و میدانی و موسیقی از جمله بخشهای این رویداد بود. در حاشیه این برنامهها، محمد خراسانیزاده (معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، در گفتگو ایلنا، درباره اهداف و جزئیات برگزاری این رویداد هنری توضیحاتی ارائه کرد.
خراسانیزاده، اشاره به اجرای ویژهبرنامههای هنری همزمان با آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی گفت: «امسال تلاش کردیم هنر در متن این اجتماع بزرگ مردمی حضور داشته باشد و روایتگر فرهنگ عاشورا باشد.»
وی افزود: «در مجموع ۱۷ خیمه هنری در مسیر پیادهروی برپا شد که ۱۶ خیمه با مشارکت معاونتهای هنری مناطق و مراکز سازمان و یک خیمه به عنوان خیمه مرکزی هنر با حضور استادان برجسته خوشنویسی و کتیبهنویسی فعالیت کرد.»
خراسانیزاده ادامه داد: «در خیمه مرکزی، استادان کتیبهنویسی و خوشنویسی به خلق زنده آثار عاشورایی پرداختند و هنرمندان با کتابت اشعار، احادیث و عبارات آیینی بر روی پارچههای حمایل، یادبودهایی را به زائران و شهروندان اهدا کردند.»
وی با اشاره به برنامههای اجراشده در خیمههای هنری گفت: «خوشنویسی، نقاشی، کالیگرافی، تعزیه، چهارپایهخوانی، سرود، موسیقی آیینی، سنج و دمامنوازی، رادیو اربعین، تولید و چاپ سربند، نمایش فیلم و سایر فعالیتهای هنری و مشارکتی برای شهروندان اجرا شد.»
معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در پایان تصریح کرد: «در کنار خیمهها، صحنه بزرگ هنر نیز میزبان اجراهای گروه کُر، موسیقی آیینی و نمایشهای میدانی بود و تلاش شد هنر در کنار مردم، روایتگر پیام عاشورا و اربعین باشد.