برپایی ۱۷ خیمه هنری در مسیر جاماندگان اربعین

به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری را در ضلع شمالی میدان شوش و در طول مسیر پیاده‌روی برگزار کرد.

اجرای نمایش‌های آیینی و میدانی و موسیقی از جمله بخش‌های این رویداد بود. در حاشیه این برنامه‌ها، محمد خراسانی‌زاده (معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، در گفتگو ایلنا، درباره اهداف و جزئیات برگزاری این رویداد هنری توضیحاتی ارائه کرد.

خراسانی‌زاده، اشاره به اجرای ویژه‌برنامه‌های هنری همزمان با آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی گفت: «امسال تلاش کردیم هنر در متن این اجتماع بزرگ مردمی حضور داشته باشد و روایتگر فرهنگ عاشورا باشد.»

وی افزود: «در مجموع ۱۷ خیمه هنری در مسیر پیاده‌روی برپا شد که ۱۶ خیمه با مشارکت معاونت‌های هنری مناطق و مراکز سازمان و یک خیمه به عنوان خیمه مرکزی هنر با حضور استادان برجسته خوشنویسی و کتیبه‌نویسی فعالیت کرد.»

خراسانی‌زاده ادامه داد: «در خیمه مرکزی، استادان کتیبه‌نویسی و خوشنویسی به خلق زنده آثار عاشورایی پرداختند و هنرمندان با کتابت اشعار، احادیث و عبارات آیینی بر روی پارچه‌های حمایل، یادبودهایی را به زائران و شهروندان اهدا کردند.»

وی با اشاره به برنامه‌های اجراشده در خیمه‌های هنری گفت: «خوشنویسی، نقاشی، کالیگرافی، تعزیه، چهارپایه‌خوانی، سرود، موسیقی آیینی، سنج و دمام‌نوازی، رادیو اربعین، تولید و چاپ سربند، نمایش فیلم و سایر فعالیت‌های هنری و مشارکتی برای شهروندان اجرا شد.»

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در پایان تصریح کرد: «در کنار خیمه‌ها، صحنه بزرگ هنر نیز میزبان اجراهای گروه کُر، موسیقی آیینی و نمایش‌های میدانی بود و تلاش شد هنر در کنار مردم، روایتگر پیام عاشورا و اربعین باشد.

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