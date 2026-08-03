به گزارش ایلنا، تازه‌ترین سروده افشن علا باعنوان «اربعین» به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی منتشر شد.

متن شعر علا به شرح زیر است:

بعد از هزار و سیصد و اندی سال اهریمن از نگین تو می‌ترسد

شمشیر کین هنوز به قربانگاه از حلق نازنین تو می‌ترسد

آن آتشی که خیمه‌گهت را سوخت گرم است همچنان به خردسوزی

چون کاهدان، بساط فریب اما از آه آتشین تو می‌ترسد

شیپور مکر و مضحکه و تحریف، امروز نیز در کف رندان است

بانگش رسیده تا به فلک اما از منطق متین تو می‌ترسد

تزویر، از صراحت رفتارت زور و زر از تبلور ایثارت

توجیه، از فصاحت گفتارت تردید، از یقین تو می‌ترسد

خودکامه‌گان تجسم آن سنگ‌اند سنگی که خورده‌ بود به پیشانیت

خونت هنوز مانده به دامانش اما خود از جبین تو می‌ترسد

آن نی که در سفر، سر خونینت آیات وحی بر سر آن می‌خواند

در کوی و برزن است هنوز اما از صوت دلنشین تو می‌ترسد

امروز اگرچه مغرب ویرانگر تسخیر کرده است ثریا را

با گنبد دفاعی پولادین از عزم آهنین تو می‌ترسد

تا نشنود بشر کلماتت را اصحاب شر به هلهله مشغول‌اند

چون لشکر یزید ولی دشمن از بانگ پرطنین تو می‌ترسد

بنگر که ساحران نوین از عجز سر را بر آستان تو می‌سایند

ای وارث کلیم! هنوز آن مار از جوف آستین تو می‌ترسد

سوی تو آمدند پی پابوس، مردم ز شرق و غرب چو اقیانوس

زین رو سپاه سفسطه و سالوس از شور اربعین تو می‌ترسد

✍️ افشین علا

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