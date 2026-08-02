اکران فیلم کنسرت مجید انتظامی شهریورماه

به گزارش ایلنا، اجرای ویژه مجید انتظامی در تاریخ ۵ شهریور، به افتخار جامعه پزشکی، در برج میلاد برگزار می‌شود.

این اجرا که در قالب فیلم-کنسرت، و برگزیده شاخص‌ترین موسیقی فیلم‌های مجید انتظامی را شامل می‌شود، در بزرگداشت روز ملی پزشک و داروساز با همراهی ارکستر خصوصی ایستگاه روی صحنه خواهد رفت.

مجید انتظامی آهنگساز و موزیسین ایرانی با کارنامه‌ای درخشان همچون آهنگسازی فیلم های: روز واقعه، سرزمین خورشید، بوی پیراهن یوسف، بازمانده، از کرخه تا راین و…برای اولین بار در این اجرا، آثار شاخص خود را می‌نوازد.

علی سلحشور (مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی کل کشور) با اعلام این خبر، خاطرنشان کرد که جزئیات این اجرا از طریق رسانه‌های رسمی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

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