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اکران فیلم کنسرت مجید انتظامی شهریورماه

اکران فیلم کنسرت مجید انتظامی شهریورماه
کد خبر : 1821504
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برای جامعه پزشکی

فیلم-کنسرت، و برگزیده شاخص‌ترین موسیقی فیلم‌های مجید انتظامی ۵ شهریورماه به افتخار جامعه پزشکی، در برج میلاد اکران می‌شود.

به گزارش ایلنا، اجرای ویژه  مجید انتظامی در تاریخ ۵ شهریور، به افتخار جامعه پزشکی، در برج میلاد برگزار می‌شود. 

این اجرا که در قالب فیلم-کنسرت، و برگزیده شاخص‌ترین موسیقی فیلم‌های مجید انتظامی را شامل می‌شود، در بزرگداشت روز ملی پزشک و داروساز با همراهی ارکستر خصوصی ایستگاه روی صحنه خواهد رفت. 

مجید انتظامی آهنگساز و موزیسین ایرانی با کارنامه‌ای درخشان همچون آهنگسازی فیلم های: روز واقعه، سرزمین خورشید، بوی پیراهن یوسف، بازمانده، از کرخه تا راین و…برای اولین بار در این اجرا، آثار شاخص خود را می‌نوازد. 

 علی سلحشور (مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی کل کشور) با اعلام این خبر، خاطرنشان کرد که جزئیات این اجرا از طریق رسانه‌های رسمی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

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