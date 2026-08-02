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پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درپی درگذشت فرهنگ شکوهی

پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درپی درگذشت فرهنگ شکوهی
کد خبر : 1821455
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محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با صدور پیامی درگذشت فرهنگ شکوهی شاعر و پژوهشگر برجسته سمنانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در متن پیام تسلیت محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برای درگذشت فرهنگ شکوهی شاعر و پژوهشگر برجسته سمنانی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت استاد فرهیخته، زنده‌یاد فرهنگ شکوهی، پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات سمنانی و از مفاخر فرهنگی استان سمنان، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.آن استاد گران‌قدر، سالیان متمادی عمر گرانسنگ خود را با اخلاص و دغدغه‌ای ستودنی در کنار ایفای مسئولیت به عنوان دبیر آموزش و پرورش، صرف پژوهش، پاسداشت و معرفی زبان سمنانی، آیین‌ها، سنت‌ها و خرده‌فرهنگ‌های بومی این سرزمین فرهنگ خیز کرد و با آثار و تلاش‌های علمی و ادبی خود، سهمی ماندگار در حفظ هویت فرهنگی و میراث ناملموس ایران اسلامی بر جای نهاد.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، که در سال گذشته توفیق تجلیل از این چهره ارزشمند را در استان سمنان داشت، امروز فقدان ایشان را ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی، ادبی و پژوهشی کشور می‌داند و بر این باور است که خدمات صادقانه و میراث علمی و فرهنگی آن مرحوم، همچنان الهام‌بخش پژوهشگران، دوستداران فرهنگ بومی و نسل‌های آینده خواهد بود.اینجانب، درگذشت این شخصیت فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگی و ادبی کشور، فرهنگیان، پژوهشگران حوزه فرهنگ عامه و مردم فرهنگ‌دوست استان سمنان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با صالحان، و برای بازماندگان ارجمند، صبر و شکیبایی آرزو می نمایم.روحش شاد، یاد و نامش جاودان.

محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

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