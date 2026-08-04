به گزارش خبرنگار ایلنا، اربعین در سال‌های اخیر از یک آیین صرفاً مذهبی فراتر رفته و به یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مردمی جهان تبدیل شده است.

این رویداد که هر سال میلیون‌ها مسلمان، به‌ ویژه شیعیان، را از کشورهای مختلف در مسیر نجف تا کربلا کنار یکدیگر قرار می‌دهد، برای زائران، این پیاده‌روی تنها پیمودن یک مسیر جغرافیایی نیست، بلکه سفری معنوی برای تجدید عهد با آرمان‌های امام حسین(ع) و بازخوانی مفاهیمی همچون عدالت، آزادگی، ایثار و مقاومت در برابر ظلم است. همین ویژگی باعث شده اربعین، علاوه بر جایگاه مذهبی، به پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی نیز تبدیل شود. ناگفته پیداست که این پدیده‌ جلوه‌هایی از همبستگی، مشارکت داوطلبانه و مهمان‌نوازی را در مقیاسی کم‌نظیر به نمایش می‌گذارد.

در این میان، گستردگی این رویداد سبب شده است که رسانه‌های بین‌المللی نیز هر سال نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند. بسیاری از خبرگزاری‌ها و آژانس‌های عکس جهان، اربعین را نه فقط به‌عنوان یک مراسم دینی، بلکه به‌ عنوان رویدادی انسانی با ابعاد گسترده اجتماعی پوشش می‌دهند. گزارش‌های تصویری این رسانه‌ها، از حرکت سیل زائران در جاده‌های منتهی به کربلا تا خدمات‌رسانی هزاران موکب و حضور زائرانی از ملیت‌های مختلف، تصویری از یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات سالانه جهان را به مخاطبان خود ارائه می‌کند.

ابعاد گسترده این آیین باعث شده است که اربعین تنها در رسانه‌های کشورهای اسلامی بازتاب نداشته باشد. هر سال هم‌زمان با آغاز موج حضور زائران در عراق، خبرگزاری‌ها و آژانس‌های معتبر بین‌المللی نیز خبرنگاران و عکاسان خود را به این رویداد اعزام می‌کنند.

آنچه در قاب دوربین این رسانه‌ها ثبت می‌شود، بیش از هر چیز بر مقیاس عظیم حضور مردم، پیاده‌روی صدها کیلومتری زائران، خدمات داوطلبانه موکب‌ها و جلوه‌های انسانی این اجتماع تمرکز دارد. این تصاویر برای مخاطبان غیرمسلمان نیز روایتی متفاوت از بزرگ‌ترین تجمع‌های مذهبی جهان ارائه می‌دهد.

در ادامه برخی از عکس‌هایی که در رسانه‌های معتبر خارجی منتشر شده، ارائه خواهد شد.

زائران در مراسم اربعین حسینی، که پایان ۴۰ روز عزاداری پس از عاشوراست، آن را گرامی می‌دارند. آنها در شهر کربلای عراق حضور یافتند/ کربلا، عراق؛ پنجشنبه ۱۴ اوت ۲۰۲۵/ عکس: عمار خلیل/ آسوشیتدپرس

زائران روز پنجشنبه ۱۴ اوت ۲۰۲۵ در آیین اربعین حسینی در شهر کربلای عراق شرکت کردند/ عکس: عمار خلیل/ آسوشیتدپرس

زائران در مراسم اربعین حسینی سال گذشته در عراق؛ مورخ پنجشنبه ۱۴ اوت ۲۰۲۵، در شهر کربلای عراق حضور یافتند/ عکس: عمار خلیل/ آسوشیتدپرس

زائران در منطقه «الدوره» در بغداد، در مسیر حرکت به سوی کربلا برای شرکت در زیارت اربعین امسال به تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ راهپیمایی می‌کنند/عکس: احمد الربایعی/ خبرگزاری فرانسه (AFP) از طریق گتی ایمجز

زائران عراقی روز ۱۳ اوت ۲۰۲۵ در حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) در شهر کربلا گردهم آمدند و در آیین‌های سوگواری اربعین حسینی شرکت کردند/ عکس: مرتضی السودانی/ خبرگزاری آنادولو (Anadolu) / گتی ایمجز

دو زن و یک دختر در کنار دیگر زائران هنگام غروب ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ در منطقه مدینه در شمال استان بصره عراق، در مسیر پیاده‌روی به سوی شهر مقدس کربلا برای شرکت در آیین اربعین حسینی حرکت می‌کنند/ عکس: حسین فالح/ خبرگزاری فرانسه (AFP) / گتی ایمجز

حرم مطهر امام حسین (ع)، کربلا – مردی در ۶ مه ۲۰۲۵ در حرم مطهر امام حسین (ع) در شهر کربلای عراق به اقامه نماز می‌پردازد. حرم حسینی یکی از مهم‌ترین اماکن مقدس شیعیان در عراق و جهان اسلام است و آرامگاه امام حسین بن علی (ع)، نوه پیامبر اسلام (ص) و سومین امام شیعیان، را در خود جای داده است. امام حسین (ع) در سال ۶۱ هجری قمری (۶۸۰ میلادی) در واقعه کربلا به شهادت رسید/ عکس: سامر الحسینی/ Middle East Images / AFP / گتی ایمجز

شیعیان در اربعین سال گذشته مورخ ۲۵ اوت ۲۰۲۵ در آیین سوگواری اربعین حسینی در شهر کربلا شرکت کردند و با حضور در حرم‌های مطهر امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) به عزاداری پرداختند/ عکس: مرتضی السودانی/ خبرگزاری آنادولو (Anadolu)

کربلا، عراق – مسلمانان در جریان مراسم اربعین حسینی در حرم مطهر امام حسین (ع) در شهر کربلا به دعا و عبادت پرداختند. پیاده‌روی اربعین از سال ۲۰۱۴ به یکی از بزرگ‌ترین راهپیمایی‌ها و اجتماعات سالانه مذهبی در جهان تبدیل شده است و هر سال میلیون‌ها زائر در آن شرکت می‌کنند/ عکس: مجید سعیدی / Getty Images

یک زائر ایرانی درحالیکه از گذرگاه مرزی شلمچه (شلمچه) در استان بصره وارد عراق می‌شود، از کنار بنرهایی با تصویر رهبر شهید ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای و رهبر سوم ایران، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای عبور می‌کند. این اتفاق ساعاتی پس از حمله هوایی آمریکا به گذرگاه مرزی شلمچه در استان بصره رخ داد. هر ساله، زائران پیش از اربعین، که چهلمین روز پس از عاشورا است، به شهرهای مقدس نجف و کربلا در عراق رفته و یاد امام حسین، نوه پیامبر اسلام، را در قرن هفتم گرامی می‌دارند/ عکس از خبرگزاری رویترز

مردم ایران در جریان یک راهپیمایی مذهبی به مناسبت روز اربعین در ماه محرم امسال در جنوب تهران، ایران/ آنها زیر یک بنر غول‌پیکر با نقشه ایران با نوشته فارسی «ایرانِ حسین» راه می‌روند/ عکس از مرتضی نیکوبذل/ نورفوتو از طریق گتی ایمیجز

صدها نفر برای مراسم اربعین از فاو تا کربلا پیاده روی کردند/ مردم جنوب عراق در شهر فاو از خلیج فارس عبور می‌کنند و به سمت کربلا پیاده می‌روند تا در مراسم اربعین امسال حضور یابند/ عکس از حیدر محمدعلی/ آناتولی از طریق گتی ایمیجز

زائران ایرانی در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ساعاتی پس از هدف قرار گرفتن گذرگاه مرزی شلمچه در استان بصره، برای شرکت در مراسم اربعین، از طریق گذرگاه مرزی شلمچه وارد عراق می‌شوند/ عکس از حسین فالح/ خبرگزاری فرانسه از طریق گتی ایمیجز

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