استمرار حمایت از برگزیدگان

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست شورای سیاست‌گذاری سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با حضور مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضوان صادق‌زاده، دبیر جشنواره و عضو شورای سیاست‌گذاری، مظفر تیموری ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و عضو شورا، بهرام کلهرنیا، جمشید حقیقت‌شناس، جمال عرب‌زاده، سمیه رمضان‌ماهی، طیبه عزت‌الهی‌نژاد، نماینده پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، عباسعلی کیخایی، نماینده وزارت نیرو، محمود علیگو، نماینده جهاد دانشگاهی، ایزد امجدی، نماینده بنیاد ملی نخبگان و جعفر واحدی دبیر اجرایی جشنواره برگزار شد.

در ابتدای این نشست، با مرور تجربه برگزاری موفق سی‌ودومین دوره جشنواره، بر بهره‌گیری از دستاوردها، بررسی آسیب‌شناسی‌های گذشته و تقویت نقاط قوت این رویداد تأکید شد.

اعضای شورا، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی کشور در حوزه هنرهای تجسمی دانستند که طی بیش از سه دهه فعالیت، نقش مؤثری در شناسایی، آموزش، هدایت و معرفی استعدادهای جوان در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی ایفا کرده است.

در ادامه، روند اجرایی جشنواره تشریح شد. بر اساس ساختار جشنواره، هنرمندان جوان ۱۶ تا ۲۴ سال از سراسر کشور با ارسال آثار و پورتفولیوی خود در مرحله نخست شرکت می‌کنند. آثار در فرآیندی ملی توسط هیات داوران ارزیابی شده و حدود ۲۵۰ هنرمند به مرحله نهایی راه می‌یابند.

این هنرمندان در کارگاه‌های تخصصی چندروزه، زیر نظر استادان برجسته هنرهای تجسمی کشور به خلق اثر می‌پردازند و داوری نهایی نیز بر اساس آثار تولیدشده در همین کارگاه‌ها انجام می‌شود؛ ویژگی‌ای که همواره از مهم‌ترین امتیازات جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به شمار آمده و آن را از بسیاری از رویدادهای مشابه متمایز ساخته است.

تاکید بر ماهیت آموزشی جشنواره

اعضای شورای سیاست‌گذاری با تأکید بر ماهیت آموزشی جشنواره، خاطرنشان کردند که ارزش اصلی این رویداد صرفاً در رقابت و انتخاب برگزیدگان خلاصه نمی‌شود، بلکه فرصت هم‌نشینی هنرمندان جوان از سراسر کشور با استادان برجسته، شکل‌گیری تعاملات فرهنگی میان شرکت‌کنندگان، تبادل تجربه، شبکه‌سازی حرفه‌ای و خلق آثار در فضای کارگاهی، مهم‌ترین سرمایه این جشنواره محسوب می‌شود.

به اعتقاد اعضای شورا، حضور همزمان ده‌ها استاد برجسته در کنار هنرمندان جوان، تجربه‌ای کم‌نظیر را در نظام آموزشی هنرهای تجسمی کشور رقم زده است.

قرار گرفتن جشنواره در فهرست جشنواره‌های سطح «الف» بنیاد ملی نخبگان

در این نشست، جایگاه جشنواره در نظام شناسایی استعدادهای هنری کشور نیز مورد توجه قرار گرفت. اعضا با اشاره به قرار گرفتن جشنواره در فهرست جشنواره‌های سطح «الف» بنیاد ملی نخبگان، این موضوع را نشانه اعتبار علمی و هنری جشنواره دانستند و بر استمرار همکاری با بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از برگزیدگان تأکید کردند.

در همین راستا، ایزد امجدی، نماینده بنیاد ملی نخبگان، ضمن ارائه گزارشی از همکاری سه دوره اخیر این بنیاد با جشنواره، اعلام کرد برگزیدگان پس از طی مراحل ارزیابی، از خدماتی همچون بهره‌مندی از استاد راهنما، حمایت‌های آموزشی و تخصصی، تأمین تجهیزات مورد نیاز، امکان حضور در رویدادهای علمی و هنری و برخی تسهیلات ویژه بنیاد برخوردار خواهند شد.

میزبانی کرمانشاه از جشنواره

یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، انتخاب استان کرمانشاه به عنوان میزبان سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران بود.

اعضای شورا با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و دانشگاهی این استان، وجود دانشگاه هنر، امکانات مناسب اقامتی، شرایط مطلوب اقلیمی و همراهی مدیران استانی را از مهم‌ترین دلایل این انتخاب برشمردند.

همچنین مقرر شد در صورت فراهم بودن شرایط اجرایی، جشنواره در هفته پایانی آبان‌ماه برگزار شود؛ تغییری که نسبت به زمان معمول برگزاری این رویداد در سال‌های گذشته محسوب می‌شود.

بازنگری در اهداف بلند مدت

در ادامه جلسه، بر ضرورت بازنگری در اهداف بلندمدت جشنواره نیز تأکید شد. اعضای شورا معتقد بودند جشنواره پس از برگزاری ۳۲ دوره، اکنون باید علاوه بر اجرای موفق سالانه، برای آینده حرفه‌ای هنرمندان جوان نیز برنامه‌ریزی کند.

هدایت استعدادهای برتر به عرصه‌های بین‌المللی، ایجاد مسیرهای حرفه‌ای پس از جشنواره، تقویت ارتباط هنرمندان با گالری‌ها، بازار هنر، مراکز آموزشی و رویدادهای معتبر داخلی و خارجی، از جمله پیشنهادهایی بود که در این زمینه مطرح شد.

استمرار حمایت از برگزیدگان

بررسی راهکارهای استمرار حمایت از برگزیدگان نیز بخش دیگری از مباحث جلسه را به خود اختصاص داد. اعضا پیشنهاد کردند سازوکاری دائمی برای ارتباط با هنرمندان منتخب ایجاد شود تا خدماتی همچون کوچینگ حرفه‌ای، برگزاری نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی، معرفی به گالری‌ها، رصد مسیر حرفه‌ای و ایجاد بانک اطلاعاتی برگزیدگان در قالب برنامه‌ای مستمر دنبال شود.

پیشنهاد تشکیل «باشگاه برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران»

همچنین پیشنهاد تشکیل «باشگاه برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران» با هدف حفظ ارتباط میان نسل‌های مختلف هنرمندان، استفاده از ظرفیت برگزیدگان ادوار گذشته به عنوان استاد، داور، مشاور و عضو شورای سیاست‌گذاری مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

در بخش دیگری از نشست، همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و نهادهای علمی کشور مورد تأکید قرار گرفت. اعضای شورا بر گسترش تعامل با دانشگاه هنر، دانشگاه سوره، جهاد دانشگاهی، بنیاد ملی نخبگان، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و همچنین هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های آزاد هنری تأکید کردند تا فرآیند شناسایی و معرفی استعدادهای جوان از سراسر کشور با مشارکت گسترده‌تری انجام شود.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در جلسه، همکاری با وزارت نیرو و تعریف بخش ویژه جشنواره با محور «در ستایش آب» بود.

عباسعلی کیخایی، نماینده وزارت نیرو، با تأکید بر اهمیت مسئله آب به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرهنگی و اجتماعی کشور، هنر را مؤثرترین ابزار برای تبیین ارزش این سرمایه ملی دانست و آمادگی این وزارتخانه را برای همکاری در تولید محتوا، برگزاری برنامه‌های آموزشی، بازدیدهای تخصصی و حمایت از اجرای این بخش اعلام کرد.

همچنین پیشنهاد شد در سال‌های آینده استان‌هایی با پیشینه تاریخی در مدیریت منابع آب نیز به عنوان میزبان جشنواره مورد توجه قرار گیرند.

طرح احیای بخش استانی

در ادامه، دبیرخانه جشنواره طرح احیای بخش استانی را که در سال‌های گذشته متوقف شده بود، ارائه کرد. بر اساس این طرح، گروه‌هایی متشکل از هنرمندان رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی در هر استان با محور «در ستایش آب» و «سرزمین من» به تولید آثار خواهند پرداخت.

آثار منتخب استان‌ها پس از داوری، با حمایت دبیرخانه جشنواره و وزارت نیرو اجرا شده و گروه‌های برگزیده برای حضور در کرمانشاه دعوت خواهند شد تا آثار خود را در قالب پاویون‌ها و فضاهای شهری پیش از آغاز جشنواره اصلی اجرا کنند.

اعضای شورای سیاست‌گذاری این طرح را گامی مهم در جهت افزایش مشارکت استان‌ها، تقویت فعالیت‌های بینارشته‌ای و گسترش ارتباط جشنواره با جامعه دانستند.

تقویت پشتوانه پژوهشی جشنواره

موضوع تقویت پشتوانه پژوهشی جشنواره نیز از دیگر محورهای مهم این نشست بود. طیبه عزت‌الهی‌نژاد، نماینده پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، بر ضرورت تدوین نقشه راه چندساله جشنواره، مستندسازی تجربیات، انجام مطالعات آسیب‌شناسانه و تهیه گزارش‌های سیاستی تأکید کرد.

اعضای شورا نیز خواستار آن شدند که پژوهشگاه از ابتدای فرآیند برگزاری جشنواره تا پایان آن، تمامی مراحل را به صورت علمی رصد کرده و نتایج پژوهش‌ها مبنای برنامه‌ریزی دوره‌های آینده قرار گیرد.

در ادامه، پیشنهاد آغاز پروژه مستندسازی تاریخ سی‌وسه دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات مطرح شد.

این پروژه شامل گردآوری اطلاعات تمامی دوره‌ها، معرفی دبیران، داوران، استادان، شرکت‌کنندگان، برگزیدگان، آثار شاخص، ثبت تاریخ شفاهی جشنواره، بررسی مسیر حرفه‌ای برگزیدگان و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و انتشار کتاب تاریخ جشنواره خواهد بود.

گسترش حضور جشنواره در فضای شهری

در بخش پایانی نشست نیز اعضای شورا بر ضرورت گسترش حضور جشنواره در فضای شهری تأکید کردند و پیشنهادهایی همچون برپایی نمایشگاه آثار در سطح شهر، استفاده از ظرفیت گالری‌های شهری، تبلیغات محیطی، نمایش آثار در فضاهای عمومی و بهره‌گیری از امکانات شهری برای ارتباط بیشتر مردم با جشنواره ارائه شد.

همچنین بر برگزاری نشست‌های تخصصی درباره هنرهای دیجیتال، هوش مصنوعی، رسانه‌های نو و فناوری‌های نوین هنر در کنار کارگاه‌های آموزشی تأکید شد تا هنرمندان جوان با تحولات روز هنر معاصر نیز آشنا شوند.

در پایان این نشست، اعضای شورای سیاست‌گذاری بر برگزاری سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در استان کرمانشاه، حفظ هویت آموزشی و کارگاهی جشنواره، گسترش همکاری با دانشگاه‌ها و نهادهای ملی، استمرار همکاری با بنیاد ملی نخبگان، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، جهاد دانشگاهی و وزارت نیرو، انتخاب «آب» به عنوان محور ویژه دوره جدید، احیای بخش استانی، ایجاد سازوکارهای حمایت بلندمدت از هنرمندان جوان، تشکیل باشگاه برگزیدگان، مستندسازی تاریخ جشنواره و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی به توافق رسیدند.

اعضای شورای سیاست‌گذاری در جمع‌بندی نهایی تأکید کردند که جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران باید بیش از گذشته به عنوان یک اکوسیستم ملی برای شناسایی، آموزش، توانمندسازی، شبکه‌سازی و حمایت از نسل آینده هنرهای تجسمی کشور ایفای نقش کند؛ رویکردی که می‌تواند این رویداد را از یک جشنواره رقابتی سالانه به نهادی مؤثر در تربیت و معرفی هنرمندان آینده ایران تبدیل کند.