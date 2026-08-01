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«سال‌های مشروطه» از شبکه چهار روی آنتن می‌رود

«سال‌های مشروطه» از شبکه چهار روی آنتن می‌رود
کد خبر : 1820937
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سریال تاریخی «سال‌های مشروطه» به کارگردانی محمدرضا ورزی، از شنبه ۱۰ مرداد با روایت فراز و فرودهای یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران، پخش خود را آغاز می‌کند.

«سال‌های مشروطه» از شبکه چهار روی آنتن می‌رود
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال «سال‌های مشروطه» از شنبه ۱۰ مرداد، هر شب در دقایق آغازین بامداد از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی محمدرضا ورزی، در گونه درام، تاریخی و سیاسی و محصول سال ۱۳۸۸ است و با نگاهی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، وقایع کشور را از آغاز سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار و دوران صدارت میرزا تقی‌خان فراهانی، مشهور به امیرکبیر، تا پیروزی انقلاب مشروطه به تصویر می‌کشد.

در این سریال، محمد صادقی، رضا رویگری، فریبا نادری، آزیتا حاجیان و اکبر عبدی به ایفای نقش پرداخته‌اند و روایت داستان، مخاطبان را با شخصیت‌های تأثیرگذار و رویدادهای سرنوشت‌ساز این مقطع تاریخی همراه می‌کند.

«سال‌های مشروطه» با بازآفرینی فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران در عصر قاجار، تلاش دارد تصویری از زمینه‌های شکل‌گیری نهضت مشروطه و نقش شخصیت‌های اثرگذار این دوره در تاریخ کشور ارائه دهد.

این سریال از شنبه ۱۰ مرداد، هر شب در دقایق آغازین بامداد روی آنتن شبکه چهار می‌رود و بازپخش آن ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ همان روز خواهد بود.

 

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