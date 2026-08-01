«سالهای مشروطه» از شبکه چهار روی آنتن میرود
سریال تاریخی «سالهای مشروطه» به کارگردانی محمدرضا ورزی، از شنبه ۱۰ مرداد با روایت فراز و فرودهای یکی از مهمترین دورههای تاریخ معاصر ایران، پخش خود را آغاز میکند.
این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی محمدرضا ورزی، در گونه درام، تاریخی و سیاسی و محصول سال ۱۳۸۸ است و با نگاهی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، وقایع کشور را از آغاز سلطنت ناصرالدینشاه قاجار و دوران صدارت میرزا تقیخان فراهانی، مشهور به امیرکبیر، تا پیروزی انقلاب مشروطه به تصویر میکشد.
در این سریال، محمد صادقی، رضا رویگری، فریبا نادری، آزیتا حاجیان و اکبر عبدی به ایفای نقش پرداختهاند و روایت داستان، مخاطبان را با شخصیتهای تأثیرگذار و رویدادهای سرنوشتساز این مقطع تاریخی همراه میکند.
«سالهای مشروطه» با بازآفرینی فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران در عصر قاجار، تلاش دارد تصویری از زمینههای شکلگیری نهضت مشروطه و نقش شخصیتهای اثرگذار این دوره در تاریخ کشور ارائه دهد.
این سریال از شنبه ۱۰ مرداد، هر شب در دقایق آغازین بامداد روی آنتن شبکه چهار میرود و بازپخش آن ساعتهای ۱۱ و ۱۷ همان روز خواهد بود.