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چه برنامه هایی این هفته از شبکه امید می‌بینیم؟

چه برنامه هایی این هفته از شبکه امید می‌بینیم؟
کد خبر : 1820935
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شبکه امید سیما در هفته دوم مردادماه، با کنداکتوری متناسب با حال‌وهوای این ایام، مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی، مستندها، برنامه‌های ویژه و ارتباط‌های زنده را برای مخاطبان نوجوان و خانواده‌ها تدارک دیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در این هفته، مخاطبان می‌توانند ویژه‌برنامه‌های اربعینی از جمله «هزار و یک اسم» ویژه اربعین، ارتباط زنده از مسیر پیاده‌روی اربعین، مستند «الف مثل اربعین»، «شور رنگ» و «خانه پدری» را دنبال کنند. همچنین فیلم‌های سینمایی «قاب عاشقی»، «فهرست مقدس»، «دستان فرشته»، «دو برادر» و «دختری به نام ویلو» نیز روی آنتن می‌روند.

پخش انیمیشن «زائر شهید»، فیلم‌های کوتاه «لیوان بین‌الحرمین»، «حسین»، «خداحافظ رفیق» و «کوه سفید» نیز از دیگر بخش‌های کنداکتور این هفته است. در کنار این آثار، برنامه‌های پرمخاطب شبکه از جمله «اشاره»، «شبکه بازی»، «علمی‌طور»، «کارآگاهان کوچک» و «قهرمانان معمولی» نیز طبق روال روی آنتن خواهند بود.

 

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