«فیلسوف جنگ» از شبکه ۲

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مجموعه مستند «فیلسوف جنگ» که به کارگردانی محسن اردستانی رستمی و تهیه کنندگی شهرام ناصری تولید شده است، به بررسی ابعاد شخصیتی، اندیشه‌های راهبردی و نقش بی‌بدیل سپهبد شهید غلامعلی رشید در عرصه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.

این مجموعه، مستندی جامع از زندگی فرمانده‌ای است که سالها در عرصه‌های سخت و پیچیده دفاعی، نبوغ خود را در طراحی عملیات‌های سرنوشت‌ساز به اثبات رساند. مستند «فیلسوف جنگ» با نگاهی دقیق و واکاوانه، تلاش می‌کند تا زوایای ناگفته‌ای از جایگاه این «ابر استراتژیست» معاصر ایران را برای مخاطبان ترسیم کند.

شهید غلامعلی رشید که عمر بابرکت خویش را در سنگرهای پاسداری از آرمان‌های انقلاب گذراند، در سال‌های اخیر در قامت یکی از برترین فرماندهان نظامی جهان در عرصه طراحی و دکترین دفاعی شناخته می‌شد. او سرانجام در لحظات آغازین دفاع مقدس دوم (جنگ ۱۲ روزه)، در پی حمله هوایی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی به منزلش، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

این مجموعه مستند که حاصل پژوهشی عمیق در زندگی و زمانه این فرمانده برجسته است، از شنبه 10 مرداد، شنبه تا سه شنبه حوالی ساعت 00:45 دقیقه بامداد مهمان خانه‌های مخاطبان شبکه دو سیما خواهد بود.