«فیلسوف جنگ» از شبکه ۲
مستند «فیلسوف جنگ» محصول موسسه فرهنگی روایت فتح به بازخوانی حیات استراتژیک و مجاهدتهای بیوقفهٔ سپهبد شهید غلامعلی رشید میپردازد؛ فرماندهای که از سالهای مبارزه پیش از انقلاب تا دوران دفاع مقدس و فراتر از آن، بهعنوان یکی از برترین طراحان نظامی جهان شناخته میشد.
این مجموعه، مستندی جامع از زندگی فرماندهای است که سالها در عرصههای سخت و پیچیده دفاعی، نبوغ خود را در طراحی عملیاتهای سرنوشتساز به اثبات رساند. مستند «فیلسوف جنگ» با نگاهی دقیق و واکاوانه، تلاش میکند تا زوایای ناگفتهای از جایگاه این «ابر استراتژیست» معاصر ایران را برای مخاطبان ترسیم کند.
شهید غلامعلی رشید که عمر بابرکت خویش را در سنگرهای پاسداری از آرمانهای انقلاب گذراند، در سالهای اخیر در قامت یکی از برترین فرماندهان نظامی جهان در عرصه طراحی و دکترین دفاعی شناخته میشد. او سرانجام در لحظات آغازین دفاع مقدس دوم (جنگ ۱۲ روزه)، در پی حمله هوایی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی به منزلش، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
این مجموعه مستند که حاصل پژوهشی عمیق در زندگی و زمانه این فرمانده برجسته است، از شنبه 10 مرداد، شنبه تا سه شنبه حوالی ساعت 00:45 دقیقه بامداد مهمان خانههای مخاطبان شبکه دو سیما خواهد بود.