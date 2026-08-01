به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سوی مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

مریم معترف، محمدحسین ایمانی‌خوشخو، بهرام ابراهیمی، حسین مسافر آستانه، حجت‌الله ایوبی، محمدمهدی بهداروند، مریم کاظمی، نادر برهانی‌مرند و جهانشیر یاراحمدی برای عضویت در شورای سیاستگذاری چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دعوت شدند.



مهدی شفیعی خطاب به اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، این جشنواره را مهم‌ترین رویداد نمایشی کشور برای تجلی خلاقیت هنرمندان، محملی برای پاسداشت هویت فرهنگی ایران، گسترش تعاملات هنری و معرفی دستاوردهای ارزشمند تئاتر ایران در سطح بین‌الملل معرفی کرده است و خواستار بهره‌گیری از تجربه، دانش و نگاه راهبردی اعضا در تدوین سیاست‌ها، تعیین رویکردهای کلان، ارتقای کیفیت هنری جشنواره، حمایت از جریان‌های خلاق و تقویت جایگاه ملی و بین‌المللی این رویداد شده است.



مریم معترف، بازیگر، کارگردان و مدیر هنری، پیش از این رییس اداره تئاتر و خانه نمایش و دبیر دو دوره جشنواره تئاتر بانوان نیز بوده است.

محمد حسین ایمانی خوشخو که رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و دبیر شورای هنر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، معاون اسبق امور هنری وزارت فرهنگ و دبیر شورای فرهنگ عمومی نیز بوده است.

بهرام ابراهیمی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است که در زمینه نمایش های رادیویی و تدریس بازیگری هم فعال است.

حسین مسافرآستانه، دبیری چهار دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و مدیر کلی اسبق هنرهای نمایشی را در کارنامه دارد و در زمینه بازیگری و کارگردانی نیز فعال است.

حجت الله ایوبی ریاست امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه، ریاست اسبق سازمان سینمایی و سمعی بصری، ریاست اسبق موسسه فرهنگی اکو و استادی دانشگاه را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

محمد مهدی بهداروند، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه است که مشاور دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در چند دوره از این جشنواره بوده است.

مریم کاظمی، نویسنده،بازیگر و کارگردان تئاتر است که چند دوره عضو هیات مدیره خانه تئاتر و دبیر دو دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز بوده است.

نادر برهانی مرند، دبیر دو دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بوده است. او همچنین نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه نیز هست.

جهانشیر یار احمدی، چند دوره رییس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر ودبیرجشنواره استانی بوده و در زمینه نویسندگی، پژوهش و بازیگری فعال است.