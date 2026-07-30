به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، هشتمین برنامه از مجموعه رویدادهای «جمعه‌های تئاترشهر» با نمایش فیلم تئاتر «مکبت» به طراحی و کارگردانی فرهاد مهندس‌پور روز جمعه نهم مرداد ماه به میزبانی تالار مشاهیر این مجموعه برگزار می‌شود.

این در حالی است که پس از نمایش این فیلم تئاتر، عباس غفاری عضو انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، روزنامه نگار، بازیگر و کارگردان تئاتر که طی اجرای عمومی این اثر نمایشی در گروه بازیگران حضور داشت به ارائه خاطرات و تجربه‌های خود از همکاری با فرهاد مهندس‌پور می‌پردازد.

نمایش «مکبت» از جمله آثار شاخص فرهاد مهندس پورکارگردان، مدرس و پژوهشگر شناخته شده تئاترکشورمان است که بهمن و اسفند سال ۱۳۷۹ با طراحی و کارگردانی این هنرمند و بازخوانی متن محمد چرم شیر در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.

هوشنگ هی هاوند در نقش شکسپیر، داریوش موفق درنقش مکبت، حسن معجونی در نقش دونال بین، مکداف، دکترسیواردجوان، حسن تسعیری در نقش ملکم، افروز فروزند در نقش لیدی مکبت، زن دوم، سیامک صفری در نقش دانکن، لرد و ملازم، افشین رازی در نقش راس و قاتل، گلچهر دامغاتی در نقش لیدی مکداف و زن اول، عباس غفاری در نقش بنکو، سرباز و قاتل، مریم معینی در نقش زن سوم و قاتل، محمد حسین مجدزاده طباطبایی در نقش لناکس و قاتل از جمله هنرمندانی بودند که در این نمایش به عنوان بازیگر حضور داشتند.

هشتمین ویژه برنامه «جمعه‌های تئاترشهر» با نمایش فیلم تئاتر «مکبت» به کارگردانی فرهاد مهندس‌پور ساعت ۱۷ روز جمعه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان رایگان است.

اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست (بخش اول) با محوریت نقد وبررسی عملکرد تماشاخانه‌های دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان»، برگزاری مراسم یادبود زنده یاد بهناز نازی و زنده یعقوب صباحی از بازیگران فقید تئاتر با نمایش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، پخش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادربرهانی مرند، پخش فیلم مستند «تمرین آخر» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی و سخنرانی محمدحسین ناصربخت، رونمایی از نمایشنامه و کتاب «دشمن زن» به نویسندگی توفیق الحکیم و کارگردانی رحمت امینی، «نشست تخصصی آسیب‌شناسی نقد تئاتر ایران» با حضور سعید اسدی، رضا آشفته و رامتین شهبازی از جمله رویدادهایی بوده که طی هفته‌های گذشته در قالب پروژه «جمعه‌های تئاترشهر» برگزار شد.

ویژه برنامه «جمعه‌های تئاترشهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاترشهر در این دوره است که طی آن برنامه‌هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاترشهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب‌های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست‌های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره‌های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه‌های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه‌های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

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