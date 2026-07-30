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آغاز جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با معرفی اعضای شورای سیاستگذاری

آغاز جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با معرفی اعضای شورای سیاستگذاری
کد خبر : 1820321
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نخستین جلسه شورای سیاستگذاری سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و مدیر کل هنرهای تجسمی برگزار و اعضای شورا معرفی شدند.

مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ، در این جلسه گفت: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، ظرفیت بالایی در استعدادیابی و ایجاد یک شبکه منسجم هنری در سراسر کشور دارد و نباید صرفاً به‌عنوان یک رویداد سالانه به آن نگاه شود، بلکه می تواند نقطه آغاز یک فرایند مستمر برای شناسایی، حمایت و پیگیری هنرمندان جوان باشد.

 
او سپس بر ضرورت پیوند جشنواره با هنرستان‌ها، دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی تأکید کرد و افزود: در کشور بیش از هفت هزار آموزشگاه هنری وجود دارد که بخش عمده آن‌ها در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت می‌کنند. شکل گیری ارتباطی منظم و هدفمند میان جشنواره و این مراکز آموزشی از ابتدای فرایند برگزاری،سطح برگزاری جشنواره و خروجی آن را ارتقا می دهد.
 
شفیعی یکی از اولویت‌های این دوره را مستندسازی ۳۲ دوره گذشته جشنواره عنوان کرد و ادامه داد: نباید ارتباط با برگزیدگان و شرکت‌کنندگان دوره‌های گذشته قطع شود، بلکه لازم است از ظرفیت آنان در ترکیب هیئت‌های داوری، شوراهای سیاست‌گذاری و حتی شیوه برگزاری رویدادهای تجسمی استفاده شود تا تجربه‌های آنان در اختیار نسل‌های جدید قرار گیرد.
 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت رابطه استاد و شاگرد در حوزه هنرهای تجسمی اظهار کرد: این ارتباط بهتر است فراتر از زمان برگزاری جشنواره استمرار داشته باشد و استعدادهای شناسایی‌شده از همان ابتدا به استادان برجسته متصل شوند تا فرایند آموزش و هدایت آنان ادامه پیدا کند.
 
 
وی با اشاره به تحولات گسترده هنرهای تجسمی در جهان امروز، گفت: امروز الگوهای این حوزه تغییر کرده و هنرهای نو، رسانه‌های دیجیتال و هوش مصنوعی به بخش مهمی از آینده هنر تبدیل شده‌اند. 
 
وی سپس به عضویت نماینده پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در ترکیب شورای سیاستگذاری جشنواره اشاره کرد و یادآور شد: همه رویدادهای فرهنگی و هنری نیازمند بازنگری، نقد و به‌روزرسانی هستند و هدف از برگزاری جشنواره‌ها صرفاً برگزاری آن ها و ارائه گزارش عملکرد نیست،رویکرد ما وهمکاران جریان‌سازی، اثرگذاری و متناسب بودن با اهداف فرهنگی کشور است که نقش پژوهشگاه در این زمینه بسیار پررنگ است. 
 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمرکززدایی و مردمی‌سازی حوزه فرهنگ و هنر را از کلان‌برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برشمرد و گفت: مشارکت استانها در برگزاری این رویداد و استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور، کاملاً در راستای این سیاست قرار دارد و هرچه این رویکرد تقویت شود، نتایج مطلوب‌تری به همراه خواهد داشت.
 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان، ضمن تاکید بر میزبانی کرمانشاه از این جشنواره، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت فضای شهری برای معرفی این رویداد تأکید کرد و افزود: ضروری است با همکاری شهرداری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمانشاه، آثار منتخب دوره‌های گذشته و همچنین آثار شاخص هنرمندان با موضوع آب به نمایش گذاشته شود تا مردم نیز در ایام برگزاری جشنواره با این رویداد فرهنگی و هنری همراه شوند.
 
در پایان این جلسه آیدین مهدی زاده مدیر کل هنرهای تجسمی به عنوان رییس شورا، رضوان صادق زاده دبیر جشنواره و عضو شورا، بهرام کلهر نیا، جمشید حقیقت شناس، جمال عرب زاده، سمیه رمضان ماهی،مظفر تیموری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، طیبه عزت اللهی نژاد نماینده پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، عباسعلی کیخایی نماینده وزارت نیرو، محمود علیگو نماینده جهاد دانشگاهی،ایزد امجدی نماینده بنیاد ملی نخبگان به عنوان اعضای شورا و جعفر واحدی به عنوان دبیر اجرایی جشنواره معرفی شدند.
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