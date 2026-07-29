لیلی عاج با «خانم یامامورا» به تلویزیون می‌آید

لیلی عاج نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر و تلویزیون، تازه‌ترین تجربه تلویزیونی خود را با پایان فیلمبرداری سریال «خانم یامامورا» به سرانجام رسانده است.