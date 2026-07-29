هفته فیلم ایران در توکیو با محوریت کودکان میناب برگزار میشود
هفته فیلم ایران در توکیو با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز میناب بهصورت رایگان با حضور علاقهمندان، استادان، محققان و پژوهشگران حوزه سینمای برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و تبلیغات اسلامی، نهمین دوره رویداد فرهنگی «هفته فیلم ایران در توکیو ۲۰۲۶» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و با همکاری مرکز امور بینالملل شهرداری منطقه میناتو، شهرداری منطقه میناتو، NPO موست و موزه صلح تهران، از ۳۱ ژوئیه تا ۲ اوت ۲۰۲۶ (۹ تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۵) در سالن «لیبرا هال» منطقه میناتوی توکیو برگزار خواهد شد.
یکی از محورهای ویژه این دوره از جشنواره نیز موضوع «کودکان شهید میناب» و بازتاب ابعاد انسانی آن در قالب برنامهها و آثار مرتبط است که روز جمعه با حضور جمعی از هنرمندان، فیلمسازان و نویسندگان موزه صلح تهران، در کنار خانواده شهید ماکان نصیری به عنوان مهمانان افتخاری آیین افتتاحیه ارائه خواهد شد.
در جشنواره امسال در مجموع ۸ فیلم ایرانی و یک فیلم مستند شامل «سرزمین فرشتهها» (محصول ۲۰۲۶)، «عطرآلود» (محصول ۲۰۲۳)، «بادیگارد»، «خون طلایی آمنه»، «اشک هور»، «بدون قرار قبلی»، «فرش باد» و مستند «میناب» بوده که همگی با زیرنویس ژاپنی برای مخاطبان به نمایش درمیآیند و چهار اثر «اشک هور»، «خون طلایی آمنه»، «سرزمین فرشتهها» و مستند «میناب» نیز در قالب همکاری با موزه صلح تهران در این رویداد هنری به نمایش درخواهند آمد.
به گفته رایزن فرهنگی ایران در ژاپن طبق هماهنگیهای به عمل آمده محسن شریفیان، نوازنده برجسته نیانبان، آهنگساز و پژوهشگر سرشناس موسیقی جنوب ایران در این جشنواره قطعاتی را به یاد کودکان میناب اجرا خواهد کرد.
آیین افتتاحیه این رویداد روز جمعه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵) ساعت ۱۵:۳۰ با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، رایزن فرهنگی کشورمان و جمعی از شخصیتهای فرهنگی و هنری ایران و ژاپن و با اجرای برنامههای ویژه آغاز خواهد شد.
از بخشهای قابلتوجه دیگر این هفته فیلم دعوت از کارگردان و یکی از بازیگران ژاپنی فیلم «فرش باد» ــ محصول مشترک ایران و ژاپن است که در پایان نمایش نخست این فیلم، میزگردی با حضور این مدعوین و سخنرانی آنان برگزار خواهد شد.