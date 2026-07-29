صدای کودکان شهید میناب به توکیو رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همزمان با برگزاری فستیوال مدنی ـ فرهنگی «هواداران صلح» در توکیو نمایشگاهی از تصاویر کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب با هدف روایت ابعاد انسانی حمله موشکی به این مدرسه در محل برگزاری این رویداد برپا شد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

در این نمایشگاه؛ ده‌ها تصویر از دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب به نمایش درآمد؛ مدرسه‌ای که بنا بر این گزارش، روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) در نخستین ساعات حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران هدف اصابت موشک قرار گرفت. تصاویر ارائه‌شده در این نمایشگاه روایتی انسانی از کودکان قربانی این حمله و پیامدهای آن بود که تا به امروز تلخی آن در بین اقشار اجتماعی ایران نمایان است.

در حاشیه نمایشگاه، نماینده انجمن «ایران ما» به‌عنوان نماینده صدای ایران و کودکان میناب در سخنانی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حمله در ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی و در حالی رخ داد که کلاس‌های درس در حال برگزاری بود و در پی اصابت موشک ساختمان مدرسه بر روی دانش‌آموزان و کادر آموزشی فروریخت.

وی این حمله را مصداق خشونت علیه بشریت و مغایر با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل دانست و افزود: در این حادثه ۱۶۸ نفر که اکثریت آنان را دختران هفت تا دوازده ساله به همراه شماری از معلمان و والدین تشکیل می‌دادند جان خود را از دست دادند و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، نهادهایی از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و شماری از کارشناسان سازمان ملل، این حمله را شدیدترین حادثه از نظر تلفات غیرنظامیان در جریان جنگ اخیر توصیف کرده و خواستار انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی عاملان آن شده‌اند.

فستیوال «هواداران صلح» هر ساله به ابتکار تشکل مدنی ژاپنی «میز مشترک» برگزار می‌شود و هدف آن پاسداشت روح صلح‌طلبانه قانون اساسی ژاپن و ترویج فرهنگ صلح است. موضوع محوری این دوره از فستیوال «هوادار صلح» و هشدار نسبت به بازگشت شرایط پیش از جنگ جهانی در ژاپن اعلام شده بود.

برگزاری نمایشگاه تصاویر کودکان قربانی حمله به مدرسه میناب در چنین بستری برای مخاطبان ژاپنی که خاطره تاریخی حملات اتمی هیروشیما و ناکازاکی را در حافظه جمعی خود دارند تصویری ملموس از پیامدهای انسانی جنگ و ضرورت تلاش برای صلح و حمایت از غیرنظامیان به‌ویژه کودکان ارائه کرد.