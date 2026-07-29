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برگزاری نخستین نشست هماهنگی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور استاندار اصفهان

برگزاری نخستین نشست هماهنگی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور استاندار اصفهان
کد خبر : 1820185
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نخستین جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با حضور استاندار اصفهان، دبیر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و رئیس شورای شهر اصفهان برگزار شد. در این دیدار، شیوه‌های اجرایی، ابعاد کیفی برگزاری و راهکارهای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

​​به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، در این نشست که با هدف بررسی چارچوب کلی و نحوه برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار شد، حامد جعفری دبیر جشنواره با اشاره به اهمیت و جایگاه دیرینه میزبانی اصفهان در این رویداد سینمایی، برنامه‌ها و رویکردهای اصلی این دوره را تشریح کرد.

​جعفری در این دیدار با تأکید بر ارتقای کیفیت آثار و توجه ویژه به نیازهای مخاطبان کودک و نوجوان امروز، گفت: هدف اصلی ما در این دوره، علاوه بر نمایش آثار ارزشمند، ایجاد فضایی پویا برای تعامل فیلمسازان، رشد سینمای کودک و نوجوان و ایجاد نشاط اجتماعی پایداری است که کودکان و خانواده‌ها به دنبال آن هستند و تلاش می‌کنیم تا با تعامل نزدیک با مسئولان استانی، جشنواره‌ای شایسته نام اصفهان و اعتبار بین‌المللی آن برگزار کنیم.

​در ادامه این نشست، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان نیز با ابراز خرسندی از آغاز فرایند اجرایی جشنواره، بر آمادگی کامل مدیریت ارشد استان و دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی همه‌جانبه از این رویداد ملی و بین‌المللی به میزبانی اصفهان تأکید کرد.

​وی اصفهان را خانه اصلی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان دانست و افزود: این رویداد صرفاً یک جشنواره سینمایی نیست، بلکه فرصتی فرهنگی برای معرفی ظرفیت‌ها و هویت تاریخی اصفهان به نسل جدید است و تمامی دستگاه‌های استانی مکلف‌اند نهایت همکاری را در زمینه آماده‌سازی سالن‌ها، خدمات شهری و برنامه‌های جانبی به کار گیرند تا جشنواره ۳۸ با بالاترین کیفیت ممکن اجرا شود.

​در پایان این جلسه که با حضور رییس شورای اسلامی شهر اصفهان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، مدیرکل امور حقوقی و استان‌های سازمان سینمایی و مدیران بنیاد سینمایی فارابی همراه بود، مقرر شد یک جلسه مشترک تا پایان ماه جاری با حضور استاندار، دبیر جشنواره، رئیس شورای شهر و شهردار اصفهان به منظور جزئیات اجرایی، جدول زمان‌بندی و نحوه‌ی مشارکت نهادهای شهری و فرهنگی برگزار شود.

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