پخش زنده رده بندی و فینال کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز چهارشنبه ۷ مرداد، در چارچوب پیکارهای رده بندی و فینال کشتی فرنگی نوجوانان زیر ۱۷ سال اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱،و ۹۲ کیلوگرم را در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت مستقیم پوشش می دهد.

در این مسابقات که از روز دوشنبه ۵ مرداد در آذربایجان شهر باکو آغاز شده و تا ۱۱ مرداد ادامه دارد، برترین نوجوانان جهان در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی برای کسب عنوان قهرمانی به روی تشک می روند.