پخش زنده رده بندی و فینال کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان در شبکه ورزش
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شبکه ورزش امروز چهارشنبه ۷ مرداد از ساعت ۱۷:۳۰، رقابت های رده بندی و فینال کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان را در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پخش می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، شبکه ورزش امروز چهارشنبه ۷ مرداد، در چارچوب پیکارهای رده بندی و فینال کشتی فرنگی نوجوانان زیر ۱۷ سال اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱،و ۹۲ کیلوگرم را در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت مستقیم پوشش می دهد.
در این مسابقات که از روز دوشنبه ۵ مرداد در آذربایجان شهر باکو آغاز شده و تا ۱۱ مرداد ادامه دارد، برترین نوجوانان جهان در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی برای کسب عنوان قهرمانی به روی تشک می روند.