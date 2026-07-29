انتشار رمان «وقتی برگشتم، کوه آنجا بود»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، احسان قائدی، رئیس حوزه هنری استان، ضمن ابراز خرسندی از انتشار این اثر که به تازگی توسط انتشارات «سوره مهر» به چاپ رسیده است، اظهار داشت: ادبیات داستانی ما زمانی به بلوغ می‌رسد که از نگاه‌های بیرونی فاصله گرفته و روایتگرِ جانِ برخاسته از دلِ خاک باشد. رمان «وقتی برگشتم، کوه آنجا بود»، محصول نگاهِ دغدغه‌مند سجاد خالقی، نویسنده توانای هم‌استانی است که با شناخت کامل از جغرافیای سخت و در عین حال پرمهرِ زاگرس، به سراغ داستانی از جنس زندگی رفته است.

قائدی با تأکید بر هویت‌مندی مکان در این اثر گفت: داستان در روستایی دورافتاده در چهارمحال و بختیاری می‌گذرد؛ جایی که ساده‌ترین امکانات برای مردمش به آرزو بدل شده است. این فاصله جغرافیایی و محرومیت‌های زیسته، در این رمان تنها یک بستر نیست، بلکه به بخشی از هویت و ضرب‌آهنگِ داستان تبدیل شده تا مخاطب با کوهی از مشکلاتِ به‌ظاهر عادی، از زاویه‌ای نزدیک آشنا شود.

وی در ادامه با اشاره به شخصیت‌پردازی و پیرنگ داستان افزود: محور اصلی رمان که از تولیدات شاخص حوزه هنری استان به شمار می‌رود، تقابل انسان با بحرانی طبیعی همچون رانش زمین و تلاش برای نجات جان همنوعان در زیست‌بومی است که چوپانان، گله‌های گوسفند و پیوند ناگسستنی‌شان با کوه، ارکان آن را تشکیل می‌دهند. قهرمان داستان نه یک سوپرمن خیالی، که انسانی دغدغه‌مند است که از سختی‌ها نمی‌گریزد و در پی یافتن راهی برای گره‌گشایی است.

رئیس حوزه هنری استان در خصوص فرم روایی این اثر تصریح کرد: نکته قابل‌تأمل در این رمان، فرم خلاقانه آن است. روایت دوگانه که از زاویه دید دو شخصیت متفاوت به یک واقعه مشترک نگریسته، عمق اثر را دوچندان کرده است. همچنین عنوان کتاب، در پایان داستان معنای عمیق خود را باز می‌یابد؛ کوه در اینجا تنها یک جغرافیا نیست، بلکه راوی خاموشِ اصالتی است که در وجود مردم زاگرس‌نشین ریشه دوانده است.

قائدی در پایان خاطرنشان کرد: این رمان، بدون شعارزدگی و بزرگ‌نمایی‌های کاذب، تصویری اصیل از زیستِ مردمان مناطق کمتر دیده‌شده ایران را به تصویر می‌کشد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این اثر ارزشمند به سایت انتشارات سوره‌مهر و یا فروشگاه‌های محصولات این انتشارات در سراسر کشور مراجعه کنند.

گفتنی است، به زودی مراسم رونمایی و نقد و بررسی این رمان با حضور نویسنده و اهالی فرهنگ و ادب در استان برگزار خواهد شد که جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌شود.