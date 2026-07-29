تئاتری که ۲۱ سال در مسیر پیاده روی زائران اربعین اجرا میشود
کارگردان نمایش «اولین بازی» با اشاره به تداوم اجرای این اثر پس از ۲۱ سال گفت: این نمایش که با روایت کودکانهای از عاشورا و تلفیق نمایش عروسکی و نقالی شکل گرفته، امسال نیز همزمان با پیادهروی اربعین در مواکب مسیر نجف تا کربلا برای زائران اجرا میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی به نقل از موج، میثم یوسفی، کارگردان نمایش «اولین بازی»، درباره سابقه اجرای این اثر اظهار کرد: نمایش «اولین بازی» نخستین بار سال ۱۳۸۴ به سفارش حوزه هنری تولید و در تالار هنر اجرا شد و طی این سالها علاوه بر اجرای صحنهای، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جشنوارههای مختلف نیز به روی صحنه رفته است.
وی ادامه داد: سال گذشته با تغییراتی در فرم اجرا، ترکیب بازیگران و استفاده از عروسکها، این نمایش را به صورت میدانی در مسیر پیادهروی نجف تا کربلا و در عمودهای ۹۰۹ و ۷۵۰ اجرا کردیم و امسال نیز این اثر به زبان فارسی در دو موکب برای زائران به اجرا درمیآید.
یوسفی با اشاره به عوامل اجرایی این نمایش گفت: اجرای امسال در قالب دهمین همایش بینالمللی تئاتر پیادهروی اربعین «روایت راهیان» و با دبیری کوروش زارعی و دبیری اجرایی سید محمدمصطفی موتورچی برگزار میشود. در این دوره، سعید تاجیک، بهروز مهرعلیان، آریاراد انصاریشاد، محمد منتظر، آزاده فرهنگیان و محمد فرضنژاد به عنوان بازیگران این اثر حضور دارند.
کارگردان «اولین بازی» درباره داستان نمایش توضیح داد: روایت نمایش درباره پسربچهای است که اجرای تعزیه دو طفلان حضرت مسلم(ع) را دنبال میکند، اما به دلیل بیماری یکی از بازیگران، گروه تعزیه با مشکل روبهرو میشود. این کودک که شیفته شبیهخوانی است، در عالم خیال با وسایل تعزیه وارد دنیایی فانتزی میشود؛ جایی که اشیا جان میگیرند و هر کدام بخشی از روایت عاشورا را بازگو میکنند.
وی با بیان اینکه این اثر طی دو دهه گذشته همواره با استقبال مخاطبان همراه بوده است، افزود: تلاش کردیم با بهرهگیری از ظرفیتهای نمایش عروسکی و نقالی، مفاهیم عاشورایی را با زبانی هنری و قابلدرک برای مخاطبان، بهویژه کودکان و نوجوانان، روایت کنیم.
یوسفی در پایان با اشاره به خاطرات ماندگار این نمایش گفت: «اولین بازی» در طول این سالها میزبان حضور هنرمندان بسیاری بوده است. صدای زندهیاد علی سلیمانی همچنان در این اثر شنیده میشود و سهیلا جوادی نیز از بازیگران آن بودهاند. همچنین مجید نوروزی، نخستین بازیگر نقش کودک این نمایش، امروز از هنرمندان شناختهشده سینما و تلویزیون است. امیدواریم این نمایش همچنان بتواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند و سالهای سال در مسیر اربعین روایتگر فرهنگ عاشورا باشد.