مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت از سه هنرمند عیادت کرد
مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت از استادان هوشنگ توکلی، حسین پرستار و بهروز کریمی عیادت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، سیدعباس عظیمی با حضور در بیمارستان و منزل سه تن از اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت از استادان هوشنگ توکلی، حسین پرستار و بهروز کریمی عیادت کرد.
عظیمی در این دیدارها ضمن گفتوگو با هنرمندان و خانوادههای آنان، در جریان آخرین وضعیت درمان و روند بهبودی این سه هنرمند پیشکسوت قرار گرفت و برای آنان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کرد.
حسین پرستار که از چند روز پیش برای انجام عمل جراحی در بیمارستان بستری شده است، در شرایط عمومی مطلوب دوران درمان خود را سپری میکند.
همچنین هوشنگ توکلی برای انجام آنژیوگرافی در یکی از مراکز درمانی بستری شد و روند درمان وی با نظر پزشکان در حال پیگیری است.
بهروز کریمی نیز که در روزهای گذشته بر اثر سانحه تصادف با موتورسیکلت دچار آسیبدیدگی شده بود، پس از دریافت خدمات درمانی، هماکنون دوران نقاهت خود را در منزل سپری میکند.
هوشنگ توکلی بازیگر، کارگردان، نویسنده و مدرس پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون است که از دهه ۱۳۵۰ تاکنون در آثار متعدد نمایشی و تلویزیونی حضور داشته است. وی همچنین سالها در حوزه آموزش بازیگری و تربیت هنرمندان جوان فعالیت کرده و از چهرههای تأثیرگذار هنرهای نمایشی ایران به شمار میرود.
حسین پرستار بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون است که فعالیت هنری خود را از دهه ۱۳۴۰ آغاز کرده و در آثار متعددی در عرصههای مختلف نمایشی به ایفای نقش پرداخته است. او از هنرمندان باسابقه است.
بهروز کریمی مشهور به «پریستو»، از پیشگامان هنر شعبده، منتالیسم و سرگرمیهای نمایشی در ایران است. وی طی چند دهه فعالیت حرفهای، علاوه بر اجرای برنامههای متعدد، در زمینه آموزش این هنر نیز نقش مؤثری داشته و سابقه حضور و کسب افتخار در رویدادهای بینالمللی شعبده و منتالیسم را در کارنامه خود دارد.