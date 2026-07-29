چهارشنبههای وحشت با «یتیم خانه» در شبکه نمایش
شبکه نمایش، در قالب باکس هفتگی «چهارشنبههای وحشت» هر هفته یکی از آثار مطرح و دلهرهآور سینمای جهان را برای علاقهمندان این ژانر پخش میکند که این هفته به فیلم تحسینشده «یتیم خانه» به کارگردانی خوآن آنتونیو بایونا اختصاص یافته است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: لورا پس از خرید یتیم خانه ای که کودکی اش را انجا گذرانده بود، تصمیم می گیرد تا در آنجا ساکن شده و پس از بازسازی بار دیگر پناهگاه کودکان بی سرپرست بنماید. در اولین روزهای ورود به یتیم خانه و در گردشی ساحلی، لورا متوجه می شود که پسرش سیمون دوستی خیالی برای خود یافته است. این واقعه کم کم راه را برای نگرانی لورا باز می کند، چون وقایعی غیر قابل توضیح در آنجا شروع به رخ دادن می کند. تا اینکه در روز جشن پایان بازسازی، سیمون گم شده و در جستجو برای یافتن وی پای لورا نیز می شکند. پس از ناکامی پلیس در یافتن ردی از پسر گمشده، لورا گروهی پیر روانشناس متخصص تحقیق در امور فوق طبیعی را به یتیم خانه دعوت می کند....
بلن روئه دا، فرناندو کایو، روگر پرنسیپ، میبل ریورا، مونته سرا کارولا، آندرس گرترودیکس، ادگار ویوار، اسکار کاساس، جورجینا آولاندا، کارلا گوردیلو آلیسیا، آلخاندرو کامپوس، کارمن لوپز در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.