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اقدامات هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

اقدامات هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
کد خبر : 1820078
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برنامه «دکتر سلام» چهارشنبه ۷ مردادماه ساعت ۱۳ با اجرای کیانا فرهی و موضوع «اقدامات اربعین» از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

اقدامات هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مجتبی زینالی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران، در این برنامه به تشریح خدمات و اقدامات هلال احمر در ایام اربعین، آمادگی نیروهای امدادی، نحوه خدمت‌رسانی به زائران و مهم‌ترین توصیه‌های ایمنی و بهداشتی برای این سفر معنوی می‌پردازد.

گفتنی است، این برنامه با موضوعات پزشکی هر روز ساعت ۱۳ به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

 

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