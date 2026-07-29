به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مجتبی زینالی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران، در این برنامه به تشریح خدمات و اقدامات هلال احمر در ایام اربعین، آمادگی نیروهای امدادی، نحوه خدمت‌رسانی به زائران و مهم‌ترین توصیه‌های ایمنی و بهداشتی برای این سفر معنوی می‌پردازد.

گفتنی است، این برنامه با موضوعات پزشکی هر روز ساعت ۱۳ به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.